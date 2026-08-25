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ચોમાસું ફરી સક્રિય! સેટેલાઇટે પકડી વાદળોની ફોજ, 2 સપ્તાહ આ રાજ્યોમાં પડશે ધોધમાર વરસાદ

INSAT-3DS સેટેલાઇટે ભારત પર ઘનઘોર વાદળોની તસવીર કેપ્ટર કરી છે. પૂર્વી અને મધ્ય ભારતમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે, જ્યારે દિલ્હી-એનસીઆરમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. જાણો દેશમાં કેવી રહેશે વરસાદની ચાલ...
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 25, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:31 PM IST
ચોમાસું ફરી સક્રિય! સેટેલાઇટે પકડી વાદળોની ફોજ, 2 સપ્તાહ આ રાજ્યોમાં પડશે ધોધમાર વરસાદ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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