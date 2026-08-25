/ચોમાસું ફરી સક્રિય! સેટેલાઇટે પકડી વાદળોની ફોજ, 2 સપ્તાહ આ રાજ્યોમાં પડશે ધોધમાર વરસાદ

અંતરિક્ષમાંથી લેવામાં આવેલી તસવીરોએ ભારતના હવામાનને લઈને નવું અપડેટ આપ્યું છે. સેટેલાઇટ INSAT-3DS ની તાજેતરની થર્મલ ઇન્ફ્રારેડ તસવીરોમાં ભારતના મોટા ભાગમાં વાદળોનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે. તેનો મતલબ છે કે દેશના ઘણા રાજ્યોમાં ચોમાસું ફરી ગતિ પકડવાનું છે. જોકે આ વખતે વરસાદ એક સમાન થશે નહીં, પરંતુ કેટલાક રાજ્યોમાં તેની અસર સૌથી વધુ દેખાશે.
અંતરિક્ષમાંથી મળી ચોમાસાની તસવીર
ભારતના હવામાન પર નજર રાખી રહેલી INSAT-3DS સેટેલાઇટે તાજેતરમાં દેશની ઉપર વાદળોની તસવીરો લીધી છે. આ તસવીરોમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે કે મધ્ય ભારતથી લઈને ઈન્ડો-ગંગાના મેદાનો અને પૂર્વી રાજ્યો સુધી બાદળોની એક વિશાળ પરત ફેલાયેલી છે. વૈજ્ઞાનિકો અનુસાર આ વાદળ સંકેત આપે છે કે તે વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની ગતિવિધિ શરૂ થઈ શકે છે.
ક્યા રાજ્યોમાં પડશે વરસાદ?
હવામાનના અનુમાન પ્રમાણે ચોમાસાનું આ નવું રૂપ પૂર્વી ભારતમાં સૌથી વધુ જોવા મળશે. બિહાર, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા અને પૂર્વોત્તરના રાજ્યોમાં આવનાર દિવસોમાં સતત વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ સિવાય મધ્યપ્રદેશ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વાદળોની હલચલ વધુ છે, જેનાથી ત્યાં ફરી ચોમાસું સક્રિય થઈ શકે છે.
સપ્ટેમ્બરના શરૂઆતી સપ્તાહ સુધી રહેશે અસર
હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે પૂર્વી ભારતમાં ચોમાસાનો આ સક્રિય ફેઝ સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ બે સપ્તાહ સુધી જારી રહેવાની સંભાવના છે. આ દરમિયાન ઓછું દબાણવાળું ક્ષેત્ર બનવાને કારણે વરસાદના ઘણા રાઉન્ડ આવી શકે છે. તેનાથી ખેડૂતોને રાહત મળી શકે છે, પરંતુ નિચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા પેદા થઈ શકે છે.
દિલ્હી-NCR માં હવામાનની કેવી રહેશે સ્થિતિ?
રાજધાની દિલ્હી અને આસપાસના NCR વિસ્તાર માટે હવામાન સામાન્ય રહેશે. અહીં સતત વરસાદની જગ્યાએ છૂટોછવાયો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. બપોર અને સાંજના સમયે સ્થાનિક સ્તર પર વાદળો વિકસિત થઈ શકે છે, જેનાથી કેટલાક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડશે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તાર સૂકા રહી શકે છે.
ઉત્તર-પશ્ચિમ અને દક્ષિણ ભારતમાં કેવું રહેશે હવામાન
જ્યાં એક તરફ પૂર્વી ભારતમાં ધોધમાર વરસાદ રહી શકે છે તો બીજીતરફ ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત, પશ્ચિમી વિસ્તાર અને દક્ષિણ ભારતના મોટા ભાગના વિસ્તાર કોરા રહી શકે છે. ચોમાસાનો આ અસમાન ફેલાવો દર્શાવે છે કે આ વખતે વરસાદ સીમિત ક્ષેત્રોમાં કેન્દ્રીત થઈ ગયો છે.
ચોમાસાના બદલાતા મિજાજની શું થશે અસર?
અંતરિક્ષમાંથી લેવામાં આવેલી આ તસવીર ભારતના બદલાતા ચોમાસાનો મહત્વનો પુરાવો છે. એક તરફ જ્યાં પૂર્વી રાજ્યોમાં વરસાદને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થશે, બીજીતરફ શુષ્ક રહેનાર વિસ્તારમાં ભેજ અને ગરમી લોકોને પરેશાન કરી શકે છે.