/પુતિનના અંગરક્ષકો મળ અને મૂત્ર પણ લઈને જાય છે રશિયા;  તમે જાણો છો અમેરિકા અને બ્રિટનનું આ ષડયંત્ર 

પુતિન જ્યારે પણ કોઈ વિદેશ પ્રવાસ જાય ત્યારે એમની સાથે એક 'મળ-સૂટકેસ' રાખે છે જે સૂટકેસમાં એમનું મળ અને મૂત્ર હોય છે. જેને મોસ્કો રિટર્ન લઈ જવાય છે. પુતિનની સુરક્ષા ટીમ વિદેશી પ્રવાસમાં બુલેટપ્રૂફ સુટકેસ સાથે ચાલે છે. જેમા એક સૂટકેસ પૂપ સૂટકેસ હોય છે.
પુતિન આવું કેમ કરે છે?
પુતિનનું આવું કરવાના કારણો પણ ઘણા છે. મળ મૂત્રને રિટર્ન લઈ જવાનું કારણ એ છે કે એમની ખાનગી અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જાણકારી બહાર ના જાય. મળ અને મૂત્રના નમૂનાના આધારે કોઈ પણ વ્યક્તિની શારિરીક સ્થિતિઓ, બિમારીઓ અને ખાનપાન સહિત જીવન શૈલીની વિગતો મળી રહી છે. પુતિન નથી ઈચ્છતા કે તેમના આરોગ્ય સંલગ્ન કોઈ પણ જાણકારી કોઈ પણ દેશ પાસે હોય. આ જ કારણ છે કે એમના સુરક્ષા અધિકારીઓ વિદેશ પ્રવાસમાં એમના મળ અને મૂત્રને પણ રશિયા પરત લઈ જાય છે.
🇷🇺🇮🇳Ceremony marking the official arrival of Russian President Vladimir #Putin in #India to attend the#BRICS Summit. pic.twitter.com/yemWZUGi8Q
— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) September 10, 2026
પુતિનનું આરોગ્ય હંમેશાં ચર્ચાનો વિષય રહ્યું છે. 2022માં રશિયા દ્વારા યૂક્રેન યુદ્ધ શરૂ કરાયા બાદ કેટલાક રિપોર્ટમાં એવો દાવો કરાયો હતો કે તેઓ પાર્કિન્સન અને કેન્સરના રોગથી પીડિત છે જોકે ક્રેમલિને આ તમામ દાવાઓનું ખંડન કર્યું હતું.
ચીનના નેતા બની ચૂક્યા છે ભોગ
આ પ્રકારના ઉદાહરણો રહ્યાં પણ છે. માનવ મળનો ઉપયોગ નેતાની ખૂફિયા જાણકારી માટે થઈ શકે છે. કહેવાય છે કે 1949માં જોસેફ સ્ટાલિને ચીની નેતા માઉત્સે તુંગના મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રોફાઈલ તૈયાર કરવા માટે એમના મળ પર ગુપ્ત પરીક્ષણ કરવા માટે આદેશ કર્યો હતો. શીત યુદ્ધમાં પણ બ્રિટીશ એજન્ટોએ સોવિયેત સૈનિકો દ્વારા ઉપયોગ કરાયેલા ટોયલેટ પેપરનું અધ્યન કરી જાણકારી મેળવી હતી. આ કોઈ નવી બાબત નથી.
પુતિન પોતાના લાવ લશ્કર સાથે હાલમાં ભારતમાં છે. જે કાફલા સાથે પુતિન દિલ્હીમાં ફરશે એમાં 20થી લઈને 40 ગાડીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આ ગાડીમાં પુતિનની ખાનગી ગાડી સીનેટ પણ સામેલ છે. આ એક બખ્તરબંધ ગાડી છે. જે કોઈ પણ ધમાકામાં પણ પુતિનને સુરક્ષિત રાખી શકે છે. પુતિનની ગાડીમાં ઈમરજન્સી માટે એક નાનું મેડિકલ યુનિટ પણ ઉભું કરાયું છે.
#WATCH | Russian President Vladimir Putin’s convoy leaves from Delhi Airport.
President Putin arrived in the national capital tonight for the BRICS Summit 2026. During his visit, he will also hold talks with PM Narendra Modi and have a series of bilateral meetings. pic.twitter.com/JwDd7Ebq3q
— ANI (@ANI) September 10, 2026
ખાવા પીવાના ટેસ્ટીંગ માટે ફૂડ લેબ તૈયાર
પુતિનની સુરક્ષા માટે 150થી 200 સુરક્ષાકર્મીઓ રહેશે. ગ્રેટર નોયડાના જેવર એરપોર્ટ પર ઓલરેડી 3 વિમાનો ઉતરી ચૂક્યા છે. એમાં IL-76 પણ છે. જેમાં પુતિનના બોડીગાર્ડસ આવ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટસ જોઈએ તો રશિયાએ પુતિનની વ્યવસ્થા માટે દિલ્હીની ITC મોર્ય ને બુક કરી છે. આ હોટલમાં રશિયાએ 150 રૂમો બુક કરાવી છે. જેમાં વીઆઈપી સુવિધાવાળા 50 તો સૂઈટ છે. આ વખતે દિલ્હીની આ હોટલમાં પણ પુતિનની સુરક્ષા માટે એક કમાન્ડ સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે. પુતિનના ખાવા પીવાના ટેસ્ટીંગ માટે ફૂડ લેબ તૈયાર કરવામાં આવી છે. પુતિન જે ખાવાનું ચાખીને છોડી દે છે એને પણ સિક્યોરિટી સ્ટાફ સાથે લઈ જશે. આ ખાસ પ્રોટોકોલ પુતિનના ડીએનએ ના મળે એ માટેનો છે.
તમે વિચારો કે રશિયા જેવા દેશના રાષ્ટ્રપતિનું એઠું ભોજન પણ સિક્યોરિટીમાં રાખવામાં આવે છે. આ દેખાડે છે કે રશિયા પોતાના રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષા માટે કડક પ્રોટોકોલનું પાલન કરે છે.
અમેરિકા અને બ્રિટને રચ્યું હતું ષડયંત્ર
વર્ષ 1987માં સોવિયેત સંઘના તત્કાલિન રાષ્ટ્રપતિ મિખાઈલ ગોર્બાચેવ અમેરિકા ગયા હતા. આ યાત્રાનો હેતું એ સોવિયત સંઘ અને અમેરિકા વચ્ચે પરમાણુ સંધિ પર સહમતિ બનાવવાનો હતો. આ મીટીંગ સમયે અમેરિકાની ખૂફિયા એજન્સી અને બ્રિટીશની ખૂફિયા એજન્સી Mi-6એ ભેગા મળીને એક ખૂફિયા ઓપરેશન કર્યું હતું. જેમાં CIAએ ગોર્બાચેવના બાથરૂમની પાઈપની દીશા બદલી દીધી હતી. CIAનો ઈરાદો બાથરૂમના પાણીથી ગોર્બાચેવની આરોગ્યની સ્થિતિ જાણવાનો હતો. જોકે, રશિયાની ખૂફિયા એજન્સી KGBને આ ઓપરેશન અંગે જાણકારી મળી હતી ત્યારબાદથી એ નક્કી કરાયું હતું કે જે પણ વસ્તું રશિયાના રાષ્ટ્રપતિના શારીરિક સંપર્કમાં આવે છે એવી કોઈ પણ વસ્તું વિદેશના દેશમાં છોડવામાં નહીં આવે...