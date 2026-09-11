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પુતિનના અંગરક્ષકો મળ અને મૂત્ર પણ લઈને જાય છે રશિયા;  તમે જાણો છો અમેરિકા અને બ્રિટનનું આ ષડયંત્ર 

જ્યારે પણ પુતિન વિદેશ પ્રવાસે જાય છે, ત્યારે તેમની સાથે એક ખાસ 'મળ-સૂટકેસ' (poo suitcase) હોય છે. આ સૂટકેસમાં તેમનો મળ અને મૂત્ર એકત્રિત કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને મોસ્કો પાછું લાવવામાં આવે છે. આનું કારણ બ્રિટન અને અમેરિકાનું એક ષડયંત્ર હતું જેના કારણે કેજીબી હવે સતર્ક છે. ભોજનનો એંઠવાડ પણ રશિયા લઈ જવાય છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 11, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:39 PM IST
પુતિનના અંગરક્ષકો મળ અને મૂત્ર પણ લઈને જાય છે રશિયા;  તમે જાણો છો અમેરિકા અને બ્રિટનનું આ ષડયંત્ર 

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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પુતિનના અંગરક્ષકો મળ અને મૂત્ર પણ લઈને જાય છે રશિયા;  તમે જાણો છો અમેરિકા અને બ્રિટન
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