/Inside Story: ભવાનીપુર બેઠક પર કેવી રીતે હારી ગયા મમતા બેનર્જી? બંગાળમાં ‘દીદી’ની હારના 5 કારણ

West Bengal Assembly Election: પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની ભવાનીપુરથી હાર એ સૌથી મોટો ઉલટફેર છે. જે ભવાનીપુરને મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પોતાનો સૌથી સુરક્ષિત ગઢ માનતા હતા, ત્યાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ તેમને 15,000 મતોના અંતરથી કારમી હાર આપી છે. જાણો, 'દીદી'ની હારના 5 મુખ્ય કારણો.
West Bengal Assembly election: પશ્ચિમ બંગાળની ભવાનીપુર બેઠક પરથી મમતા બેનર્જીની હાર એટલા માટે પણ ઐતિહાસિક છે કારણ કે બરાબર પાંચ વર્ષ પહેલા સુવેન્દુએ નંદીગ્રામમાં મમતાને હરાવ્યા હતા અને હવે 2026માં તેમણે ભવાનીપુરમાં એ જ પરાક્રમનું પુનરાવર્તન કરીને TMCના 15 વર્ષના શાસનના અંત પર મહોર લગાવી દીધી છે. સોમવારે થયેલી મતગણતરી કોઈ રોમાંચક ફિલ્મથી ઓછી નહોતી. સવારે પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરીમાં સુવેન્દુ આગળ રહ્યા, પરંતુ બપોર સુધીમાં મમતા બેનર્જીએ જબરદસ્ત વાપસી કરી અને એક સમયે 19,000 મતોની સરસાઈ મેળવી લીધી હતી. જોકે, સાંજ પડતાની સાથે જ બાજી પલટાઈ ગઈ. 20માંથી 18 રાઉન્ડની ગણતરી પૂરી થતા સુધીમાં સુવેન્દુએ 11,000ની લીડ મેળવી લીધી અને અંતે જીતનો ધ્વજ લહેરાવ્યો. ભવાનીપુરમાં મમતાની હાર પાછળ અનેક મુખ્ય કારણો બહાર આવી રહ્યા છે...
પોતાની સુરક્ષિત બેઠક પરથી કેમ હાર્યા મમતા બેનર્જી?
મમતા બેનર્જી જે કાલીઘાટમાં રહે છે, તે ભવાનીપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારનો જ ભાગ છે. આ જ જગ્યાએથી મમતા બેનર્જીએ પોતાની રાજકીય કારકિર્દીને નિખારી હતી. છતાં તેમની હાર પાછળ નીચેના કારણો જવાબદાર ગણાય છે...
‘મિની ઈન્ડિયા’નો બદલાયેલો મિજાજ
ભવાનીપુરની વસ્તીવિષયક સ્થિતિ ઘણી રસપ્રદ છે. અહીં 42% બંગાળી હિંદુ અને 34% બિન-બંગાળી (ગુજરાતી, મારવાડી) હિંદુઓ છે. આ વખતે માત્ર વેપારી વર્ગ જ નહીં, પરંતુ બંગાળી હિંદુ મતદારોનો ઝુકાવ પણ સુવેન્દુ તરફ જોવા મળ્યો.
મતદાર યાદી અને એન્ટી-ઇન્કમ્બન્સી
હારનું એક મોટું કારણ મતદાર યાદીમાં થયેલો વિશેષ સુધારો (SIR) પણ રહ્યો. ભવાનીપુરથી અંદાજે 47,000 થી 51,000 નામો હટાવી દેવામાં આવ્યા, જેમાં મોટી સંખ્યા TMCના પરંપરાગત સમર્થકોની હોવાનું કહેવાય છે. TMCનો આરોપ છે કે તેમાં તેમના મુખ્ય સમર્થકો સામેલ હતા, જેની સીધી અસર પરિણામો પર પડી.
આર.જી. કર કાંડની ઘેરી અસર
મમતા બેનર્જીની ચૂંટણી જીતવાની શક્યતાઓ પર સૌથી મોટો પ્રહાર આર.જી. કર મેડિકલ કોલેજ બળાત્કાર-હત્યા કેસે કર્યો. આ ઘટના પહેલા સુધી મહિલા સુરક્ષાના મુદ્દે મમતા બેનર્જીની જે એક ‘રક્ષક’ તરીકેની છબી હતી, તેને આ કાંડે ખરાબ રીતે ધૂળધાણી કરી દીધી. મહિલા મતદારોના મનમાં સુરક્ષાને લઈને જે આક્રોશ પેદા થયો, તેણે મતદાન મથક પર મમતા વિરુદ્ધ વોટ તરીકે હાજરી પુરાવી.
સુશાસન પર ભ્રષ્ટાચાર ભારે પડ્યો
15 વર્ષના શાસન પછી, TMC વિરુદ્ધ એક મજબૂત સત્તાવિરોધી લહેર (Anti-incumbency) સ્પષ્ટપણે જોવા મળી. ભ્રષ્ટાચારના આરોપો, લાંચખોરી અને સિન્ડિકેટ પ્રણાલી જેવી સમસ્યાઓએ ‘સુશાસન’ના દાવાઓની હવા કાઢી નાખી. ભવાનીપુરના પરિણામોએ સાબિત કરી દીધું છે કે કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચૂંટણી જીતવાનું એક સાધન તો હોઈ શકે છે, પરંતુ તે વહીવટીતંત્રની ખામીઓ અને સુરક્ષાના અભાવને હંમેશ માટે ઢાંકી શકતી નથી.
ઇમોશનલ કાર્ડ અને મમતાની લાચારી
ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન મમતા બેનર્જીએ પોતાની જૂની રણનીતિ અપનાવી હતી, ‘પોતાની દીકરી’ હોવાનો ભાવનાત્મક સંબંધ અને ‘લક્ષ્મી ભંડાર’ જેવી કલ્યાણકારી યોજનાઓ. પરંતુ આ વખતે ભવાનીપુરની જનતાનો મૂડ કંઈક અલગ જ હતો. પ્રચાર દરમિયાન એક એવી ઘટના બની જેણે સૌને ચોંકાવી દીધા હતા. મમતા બેનર્જી એક રેલીમાં ભાષણ આપી રહ્યા હતા, ત્યારે નજીકમાં ભાજપની રેલીના ઘોંઘાટથી પરેશાન થઈને તેમણે સ્ટેજ છોડી દીધું હતું. મંચ પરથી ઉતરતી વખતે તેમના શબ્દો હતા, “જો તમે કરી શકો, તો કૃપા કરીને મને વોટ આપજો... મને આ સભા પણ કરવા દેતા નથી.” તેમની આ અપીલમાં દેખાતો ડર અને આત્મવિશ્વાસની કમી હવે હારના પરિણામોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે મમતાએ પોતાની હારનો અંદાજ પહેલેથી જ લગાવી લીધો હતો.
માત્ર યોજનાઓના ભરોસે જીત આસાન નથી
મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની ભવાનીપુરમાં થયેલી હાર એ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે જનતા હવે માત્ર મફત સરકારી યોજનાઓના ભરોસે પોતાનું ભવિષ્ય જોઈ રહી નથી. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) એ ચૂંટણીમાં પોતાની મુખ્ય યોજનાઓ લક્ષ્મી ભંડાર, કન્યાશ્રી અને સ્વાસ્થ્ય સાથીને સુશાસનના મોટા ચહેરા તરીકે રજૂ કરી હતી, પરંતુ મતદારોના મિજાજે સંકેત આપ્યો છે કે આ યોજનાઓ હવે સરકારની ડૂબતી નૈયાને બચાવવા માટે પૂરતી નથી.
માત્ર આર્થિક મદદ જ પૂરતી નથી
ભવાનીપુર જેવા શહેરી અને મિશ્ર વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારમાં મમતાની હારનું એક મોટું કારણ મધ્યમ વર્ગ અને શિક્ષિત મહિલાઓનો બદલાતો દ્રષ્ટિકોણ છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે શિક્ષિત મહિલા મતદારો હવે માત્ર 500-1000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય (લક્ષ્મી ભંડાર) થી સંતુષ્ટ નથી. તેમની પ્રાથમિકતા હવે પોતાના બાળકો માટે રોજગાર અને સુરક્ષિત ભવિષ્ય છે. સરકાર તરફથી મળતી નાની આર્થિક મદદ એ મોટા મુદ્દાઓ સામે ગૌણ બની ગઈ છે જે બંગાળના શિક્ષિત સમાજને પરેશાન કરી રહ્યા હતા.
સુવેન્દુનો ‘મેથેમેટિકલ’ ચક્રવ્યૂહ
ભાજપે આ વખતે ભવાનીપુરને પ્રતિષ્ઠાનો જંગ બનાવી દીધો હતો. સુવેન્દુ અધિકારીને મેદાનમાં ઉતારીને ભાજપે આ લડાઈને વ્યક્તિગત બનાવી દીધી હતી. ખુદ અમિત શાહ સુવેન્દુના નામાંકનમાં સામેલ થયા હતા. સુવેન્દુએ બૂથ સ્તરે બિન-મુસ્લિમ મતોને એકજૂથ કર્યા. ભાજપની વ્યૂહરચના મુખ્યત્વે ત્રણ સ્તંભો પર ટકી હતી. બૂથ સ્તર પર સામાજિક સમીકરણો, બિન-મુસ્લિમ મતોનું ધ્રુવીકરણ, ચોક્કસ મતદાર મેપિંગ. ભવાનીપુર, જેને ‘મિની ઈન્ડિયા’ કહેવામાં આવે છે, ત્યાંની વસ્તી ગણતરી આ વખતે સુવેન્દુની તરફેણમાં નમી. આ વખતે માત્ર ગુજરાતી કે મારવાડી સમાજ જ નહીં, પરંતુ બંગાળી હિન્દુ મતદારોના એક મોટા હિસ્સાએ પણ ભાજપનો સાથ આપ્યો.