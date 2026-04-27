રાઘવ ચડ્ઢા નહીં, આ એક સાંસદે કેજરીવાલને આપ્યો સૌથી મોટો ઝટકો, ભરોસો હતો નહીં છોડે સાથ

આપ સાંસદ સંજય સિંહે રવિવારે રાજ્યસભા સભાપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણનને એક પત્ર મોકલી ઉપલા ગૃહમાંથી તે સાત સાંસદોને અયોગ્ય જાહેર કરવાની વિનંતી કરી છે. આ સાત સાંસદોએ આમ આદમી પાર્ટીનો સાથ છોડી દીધો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:24 AM IST
  • સાત રાજ્યસભા સાંસદોએ છોડ્યો હતો આપનો સાથ
  • 22 એપ્રિલે સક્રિય થઈ ગયા હતા અરવિંદ કેજરીવાલ
  • પક્ષપલટો કરનાર સાંસદો સામે કાર્યવાહીની તૈયારીમાં આપ
     

AAP એટલે કે આમ આદમી પાર્ટીને મોટો ઝટકો તે સમયે લાગ્યો, જ્યારે અચાનક 7 રાજ્યસભા સાંસદોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હાથ પકડી લીધો. મામલો શુક્રવારનો છે. હવે સમાચાર છે કે તેની જાણકારી પાર્ટી પ્રમુખ અરવિંદ કેજરીવાલને પહેલા જ લાગી હઈ હતી અને તેમણે સાંસદોને રોકવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો, પરંતુ અંતમાં રાઘવ ચડ્ઢા સહિત 7 સાંસદોએ પક્ષપલટો કરી લીધો. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કેજરીવાલ માટે સૌથી મોટો ઝટકો સંદીપ પાઠકના પાર્ટી છોડવાથી છે. પરંતુ તેમને લઈને સત્તાવાર રીતે કંઈ કહેવામાં આવી રહ્યું નથી.

ફોન પર વાત, બેઠક પણ થઈ
ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના રિપોર્ટ અનુસાર કેજરીવાલે સાંસદો સાથે વાત પણ કરી હતી. મામલાના જાણકારોએ અખબારને જણાવ્યું કે કેજરીવાલ માટે સૌથી મોટી સરપ્રાઇઝ પાઠકનું ભાજપમાં જોડાવાની રહી, કારણ કે કેજરીવાલ તેમને એવા વફાદાર તરીકે જોતા હતા જે પાર્ટી ન બદલી શકે. બીજીતરફ આપ સાંસદો વિરુદ્ધ કાયદાકીય પગલાં ભરવા પર વિચાર કરી રહી છે.

22 એપ્રિલે સક્રિય થઈ ગયા હતા કેજરીવાલ
રિપોર્ટ પ્રમાણે પક્ષપલટા પહેલાના ઘટનાક્રમોથી સામે આવે છે કે કેજરીવાલે 22 એપ્રિલથી જ સાંસદો સાથે વાત કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે તેમમે વિક્રમજીત સાહની, અશોક મિત્તલ અને સંદીપ પાઠક સાથે મુલાકાત કરી હતી. તો મુંબઈમાં હાજર હરભજન સિંહ સાથે પણ સંપર્ક કર્યો હતો.

અખબાર અનુસાર 22 એપ્રિલે સાહની સાથે મુલાકાત દરમિયાન કેજરીવાલે તેમને પૂછ્યું હતું કે શું તેમને ભાજપમાં સામેલ થવા માટે ફોન આવ્યો છે. સૂત્રોએ અખબારને જણાવ્યું કે આપના રાષ્ટ્રીય સંયોજકે પાઠકની સાથે આશરે દોઢ કલાક સુધી મુલાકાત કરી હતી અને તે વાતનો બરોસો હતો કે તે પાર્ટી નહીં બદલે. સમાચાર છે કે શુક્રવારે પણ સાહની સાથે કેજરીવાલે વાત કરી હતી અને સાંજે મળવા માટે કહ્યું હતું.

પક્ષ પલટાનું કારણ
રિપોર્ટ પ્રમાણે પાઠક લાંબા સમયથી પાર્ટીથી અસંતુષ્ટ ચાલી રહ્યાં હતા. સૂત્રો અનુસાર અખબારે કહ્યું કે દિલ્હી ચૂંટણીમાં હાર બાદ પાઠક ધીમે-ધીમે હાશિયા પર આવી ગયા હતા.

સાંસદો વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની તૈયારી
આપ સાંસદ સંજય સિંહે રવિવારે રાજ્યસભાના સભાપતિને પત્ર લખી રાજ્યસભાના તે સાત સાંસદોને અયોગ્ય જાહેર કરવાની વિનંતી કરી છે. સિંહે દાવો કર્યો કે રાજ્યસભાના સાત સભ્યો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલું પગલું પક્ષ-પલટાને સમાન છે. તેમણે કહ્યું કે જરૂર પડવા પર પાર્ટી આ મામલામાં કાયદાકીય પગલાં ભરશે.

સિંહે કહ્યુ- જરૂર પડવા પર આમ આદમી પાર્ટી આ મામલાને કોર્ટમાં લઈ જશે. આ સભ્યોને પાર્ટીએ ચૂંટ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં તેમણે પાર્ટી છોડી બીજી પાર્ટીમાં સામેલ થવાનો નિર્ણય કર્યો. આ પંજાબની જનતા અને ભારતના બંધારણની સાથે વિશ્વાસઘાત છે.

આ સાંસદોએ છોડ્યો સાથ
આપને શુક્રવારે તે સમયે મોટો ઝટકો લાગ્યો, જ્યારે રાઘવ ચડ્ઢા, અશોક મિત્તલ, સંદીપ પાઠક, હરભજન સિંહ, રાજેન્દ્ર ગુપ્તા, વિક્રમ સાહની અને સ્વાતિ માલીવાલે પાર્ટી છોડી અને ભાજપમાં સામેલ થઈ ગયા. આ સાંસદોએ આરોપ લગાવ્યો કે કેજરીવાલના નેતૃત્વવાળી પાર્ટી પોતાના સિદ્ધાંતો અને નૈતિક મૂલ્યોથી ભટકી ગઈ છે.

