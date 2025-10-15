Prev
Next

IPSની સ્યૂસાઈડ નોટના જવાબમાં હવે ASIની સ્યૂસાઈડ નોટથી હડકંપ...પૂરનકુમારના મોતનું કોકડું ગૂંચવાયું

હજુ તો આઈપીએસ વાય પૂરનકુમારની ડેથ મિસ્ટ્રી ઉકેલાઈ નહતી ત્યાં તો એએસઆઈ સંદીપ કુમારની આત્મહત્યાએ હડકંપ મચાવી દીધો. જેણે પૂરનકુમારની આત્મહત્યા પર જ સવાલ ઊભા  કર્યા. જાણો એવું તે શું છે તે સ્યૂસાઈડ નોટમાં. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 15, 2025, 09:22 AM IST

Trending Photos

IPSની સ્યૂસાઈડ નોટના જવાબમાં હવે ASIની સ્યૂસાઈડ નોટથી હડકંપ...પૂરનકુમારના મોતનું કોકડું ગૂંચવાયું

હરિયાણા પોલીસના બે હાઈ પ્રોફાઈલ સ્યૂસાઈડે સમગ્ર પોલીસ બેડામાં હડકંપ મચાવી દીધો છે. 7 ઓક્ટોબરના રોજ એકબાજુ જ્યાં IPS વાય પૂરનકુમારે સ્યૂસાઈડ નોટ લખીને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પર જાતિગત સતામણીના આરોપ લગાવ્યા હતા ત્યાં હવે રોહતકમાં ASI સંદીપ કૂમારે આત્મહત્યા કરતા પહેલા એક સ્યૂસાઈડ વીડિયો બનાવીને પૂરન કુમારની આત્મહત્યા પર જ સવાલ ઊભા કરી દીધા છે. 

પૂરનકુમારની આત્મહત્યા નોટમાં તેમણે જાતિગત સતામણીને પોતાની મોતનું કારણ ગણાવ્યું તો સંદીપના વીડિયો અને નોટમાં પૂરન પર ભ્રષ્ટાચાર અને જાતિવાદ ફેલાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. બંનેના મોત એક જ અઠવાડિયાની અંદર થયા અને બંનેએ પોતાની પાછળ સ્યૂસાઈડ નોટ છોડી. આ બંનેની સ્યૂસાઈડ નોટ્સે સિસ્ટમની અંદરની સચ્ચાઈને બે અલગ અલગ દિશામાં વાળી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સંદીપકુમારે કે જેઓ પૂરનકુમારના ગેનમેન સુશીલ કુમાર સંલગ્ન એક મહત્વના કેસની તપાસ ટીમનો ભાગ હતા તેમણે પોતાના ત્રણ પાનાની સ્યૂસાઈડ નોટ અને એક વીડિયો મેસેજમાં આઈપીએસ પૂરનકુમાર પર ગંભીર ભ્રષ્ટાચાર અને જાતિવાદના આરોપ લગાવ્યા છે. 

એએસઆઈના સ્યૂસાઈડના વીડિયોમાં શું છે

50 કરોડની ડીલ અને રાવ ઈન્દ્રજીત સિંહનો ઉલ્લેખ
સંદીપકુમારે પોતાની સ્યૂસાઈડ નોટઅને વીડિયોમાં આરોપ લગાવ્યો કે આઈપીએસ પૂરનકુમારે એક મર્ડર કેસમાં પૈસા લીધા. રાવ ઈન્દ્રજીતને બચાવવા માટે 50 કરોડની ડીલ કરાઈ. તેમણે કહ્યું કે પૂરનકુમારના ભ્રષ્ટાચારના મૂળિયા ખુબ ઊંડા છે અને તેઓ પોતાની જાતિના ભ્રષ્ટ ઓફિસરોને સંરક્ષણ આપતા હતા. 

જાતિવાદનું ઝેર ફેલાવવાના આરોપ
સંદીપે લખ્યું છે કે રોહતક રેન્જમાં બદલી બાદ પૂરનકુમારે પોતાની જીતિના ભ્રષ્ટ પોલીસકર્મીઓને આઈજી ઓફિસરમાં તૈનાત કર્યા. જ્યારે ઈમાનદાર ઓફિસરોને સાઈડલાઈન કર્યા. તેમણે ફાઈલોના નામ પર ડરાવીને પૈસા લેવાના અને કારણવગર તપાસ બોલાવીને મેન્ટલ ટોર્ચર કરવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો. 

મહિલા પોલીસ ઓફિસરોના શોષણનો આરોપ
સ્યૂસાઈડ નોટમાં સંદીપે આરોપ લગાવ્યો કે મહિલા પોલીસકર્મીઓને ટ્રાન્સફરના નામ પર પરેશાન કરાઈ. કેટલાક કેસોમાં તો યૌન શોષણ સુદ્ધા થયું. નાગરિકો અને વેપારીઓ પાસેથી પણ મોટી લાંચ લેવાઈ. તેમણે લખ્યું કે પૂરનકુમારે ગુના પર રોક લગાવવાની જગ્યાએ તેને પ્રોત્સાહન આપ્યું. 

રાજકીય અને બ્યુરોક્રેસી પરિવારની ધૌંસ
સંદીપે નોટમાં લખ્યું કે પૂરન કહેતા હતા કે મારું કશું નહીં બગડે. ઘરવાળી આઈએએસ છે, સાળો એમએલએ છે અને પરિવાર એસસી આયોગમાં છે. સંદીપે લખ્યું કે આ રાજનીતિક અને બ્યુરોક્રેસી તાકાતના દમ પર પૂરનકુમારે ખુલીને ભ્રષ્ટાચાર કર્યો અને કોઈ રોકી શક્યું નહીં. 

ડીજીપીને ઈમાનદાર ગણાવ્યા
નોટના અંતિમ ભાગમાં સંદીપે હરિયાણાના ડીજીપીના વખાણ કરતા લખ્યું કે રાજ્યમાં અનેક આઈએએસ ઓફિસરો ભ્રષ્ટ છે, પરંતુ ભાજપ સરકારમાં કેટલાક ઈમાનદાર અધિકારીઓ છે જેમણે ભ્રષ્ટાચાર પર લગામ  કસવાની કોશિશ કરી. ડીજીપી સાહેબ ઈમાનદાર અને નીડર વ્યક્તિ છે. 

આઈપીએસના સ્યૂસાઈડ નોટમાં ગંભીર આરોપ
બીજી બાજુ આઈપીએસ પૂરનકુમારે 7 ઓક્ટોબરના રોજ પોતાના ત્રણ કોપીવાળા સ્યૂસાઈડ નોટમાં ડીજીપી અને મુખ્ય સચિવ સહિત અનેક વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પર જાતિગત સતામણી, અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ અને ખોટા  કેસોમાં ફસાવવાના ષડયંત્રનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ મામલાએ વિપક્ષને હરિયાણા સરકાર પર હુમલાવર થવાની તક આપી હતી. 

વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પર સતામણીનો આરોપ
પૂરન કુમારે પોતાની સ્યૂસાઈડ નોટમાં અનેક ટોચના ઓફિસરોના નામ લખ્યા હતા. જેમા મુખ્ય સચિવ અનુરાગ રસ્તોગી, પૂર્વ મુખ્ય સચિવ ટી વી એસ એન પ્રસાદ, પૂર્વ ડીજીપી મનોજ યાદવ, પી કે અગ્રવાલ, રાજીવ અરોડા સહિત અન્ય સામેલ છે. તેમણે લખ્યું કે આ લોકોએ મળીને જાતિગત સતામણી કરી અને ફરિયાદ કરવા છતાં કોઈ કાર્યવાહી થઈ નહીં. તેમણે જણાવ્યું કે આઈપીએસ કુલવિંદર સિંહે તેમને ધમકાવ્યા હતા અને આઈપીએસ માટા રવિ કિરણે ફોન પર અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. પૂરને લખ્યું કે હું હવે વધુ સહન કરી શકતો નથી. જે લોકો મને આ સ્થિતિ સુધી લાવ્યા, તેઓ મારા મોત માટે જવાબદાર છે. 

જાતિગત ઉત્પીડન અને સામાજિક બહિષ્કાર
પૂરનકુમારે પોતાની નોટમાં લખ્યું કે તેઓ સતત જાતિ આધારિત ભેદભાવ, સામાજિક બહિષ્કાર અને માનસિક ઉત્પીડનનો ભોગ બન્યા. તેમણે લખ્યું કે હું ફક્ત નિષ્પક્ષ વ્યવહાર ઈચ્છતો હતો. પરંતુ પ્રમોશન, પોસ્ટિંગ અને રજાઓમાં પણ મારી સાથે ભેદભાવ થયો. 

ડીજીપી અને એસપી પર આરોપ
નોટના અંતિમ ભાગમાં પૂરને ડીજીપી શત્રુજીત કપૂર અને એસપી નરેન્દ્ર બિજરાનિયા પર સીધા આરોપ લગાવ્યા. તેમણે લખ્યું કે ડીજીપી ખોટા કેસોમાં ફસાવવા માટે બિજરાનિયાને ઢાલની જેમ ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા. જેનો હેતુ તેમની ગરિમાને નુકસાન પહોંચાડવાનો હતો. 

જાણી જોઈને નોન એક્ઝિસ્ટન્ટ પોસ્ટિંગ
પુરણે એમ લખ્યું કે તેમને વારંવાર અસ્તિત્વમાં જ ન હોય તેવું પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું, જાહેરમાં અપમાન કરવામાં આવ્યું અને ખોટી કાર્યવાહી થઈ. તેમણે કહ્યું કે આ બધું તેમને માનસિક રીતે તોડવા અને મજબૂર કરવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું.

પિતાના નિધન ઉપર પણ રજા ન મળી
પૂરનકુમારે લખ્યું કે મારા પિતાના નિધનની બરાબર પહેલા મારી મેળવેલી રજા મંજૂર કરાઈ નહતી. જેનાથી મને ખુબ આઘાત લાગ્યો. મે આ અંગે મુખ્ય સચિવને લખ્યું પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી થઈ નહીં. 

આઈપીએસ પૂરનકુમારના મોતને જ્યાં ઉત્પીડનનું પરિણામ ગણાવવામાં આવતું હતું ત્યાં એએસઆઈ સંદીપકુમારના આહૂતિવાળા વીડિયોએ હવે આ મામલે બે વિરોધી દાવા વચ્ચે પેચ ફસાવી દીધો છે. એક બાજુ જ્યાં જાતિગત સતામણીનો આરોપ છે ત્યાં બીજી બાજુ વ્યાપક ભ્રષ્ટાચારનો પર્દાફાશ. પોલીસે બંને સ્યૂસાઈડ નોટ અને વીડિયોને ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલ્યા છે. 

આ Video પણ જુઓ...

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
IPS Puran KumarIPS Puran Kumar Death CaseASI Sandeep Kumar

Trending news