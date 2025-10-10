IPS પૂરનકુમાર આત્મહત્યા કેસ: શું DGPને હટાવાશે? DGP સહિત 13 ઓફિસરો સામે FIR દાખલ, સ્યૂસાઈડ નોટમાં ગંભીર આરોપ
IPS Puran Kumar Suicide Case: આઈપીએસ અધિકારી વાય પૂરનકુમારે પોતાની સ્યૂસાઈડ નોટમાં કેટલાક અધિકારીઓના નામ લીધા હતા. આ મામલે સીએમ સૈનીએ હવે કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
Trending Photos
હરિયાણાના હાઈપ્રોફાઈલ સ્યુસાઈડ કેસમાં નવા નવા ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. એડીજીપી પૂરનકુમાર મામલે સરકાર જલદી મોટું પગલું ભરી શકે છે. એક નવી જાણકારી સામે આવી છે કે ડીજીપી શત્રુજીત કપૂર પર ગાજ પડી શકે તેમ છે. તેમને પદ પરથી હટાવવામાં આવી શકે છે અને તેમની જગ્યાએ નવા કાર્યવાહક ડીજીપીની નિયુક્તિની જાહેરાત જલદી થઈ શકે છે. આ બધા વચ્ચે ડીજીપી કપૂર મુખ્યમંત્રી નાયબ સૈનીને મળવા માટે તેમના ઘરે પણ પહોંચ્યા. બીજી બાજુ મુખ્યમંત્રી સૈનીએ પણ ગુરુવારે એડીજીપીના પત્ની IAS અમનીતના ઘરે જઈને તેમના પતિના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. સીએમ લગભગ 45 મિનિટ સુધી ત્યાં રોકાયા હતા.
મામલે એક્શન શરૂ
અસલમાં મળતી માહિતી મુજબ જાપાનથી જેવા સીએમ સૈની પાછા ફર્યા છે તેમણે આ મામલે એક્શન લેવાનું શરૂ કરી દીધુ છે. સીઆઈડી ચીફ એડીજીપી સૌરભ સિંહે એરપોર્ટ પર મુખ્યમંત્રીને સમગ્ર મામલાની જાણકારી આપી હતી. આ દરમિયાન ડીજીપી શત્રુજીત કપૂર પણ હાજર રહ્યા હતા. તે પહેલા પંચાયત મંત્રી કૃષ્ણલાલ પંવાર અને આઈએએસ વિજય દહિયાએ પણ અમનીતકુમારની મુલાકાત કરી હતી. બીજીબાજુ અમનીત કુમારે પણ મુખ્યમંત્રીને એક પત્ર લખ્યો છે. જેમાં તેમણે અધિકારીઓ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે.
શત્રુજીતનું નામ
અમનીતે પોતાના પત્રમાં લખ્યું છે કે તેમના પતિ ઈમાનદાર, કર્તવ્યનિષ્ઠ અને સન્માનિત અધિકારી હતા. જેમને રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ પદક પણ મળેલો હતો. તેઓ અનુસૂચિત જાતિ સમુદાયથીઆવતા એવા અધિકારી હતા કે જેમણે સમાજના નબળા વર્ગોમાં ન્યાય અને સમાનતાની ભાવના જગાડી. અમનીતે આરોપ લગાવ્યો કે આત્મહત્યા નોટમાં જે અધિકારીઓના નામ છે તેમણે તેમના પતિને સતત માનસિક સતામણી અને અપમાનનો સામનો કરવા માટે મજબૂર કર્યા. તેમણે કહ્યું કે આ સ્યૂસાઈડ નોટ તેમના પતિનું ડાઈંગ ડેક્લેરેશન છે. તેને કાનૂની પુરાવા તરીકે સ્વીકારવી જોઈએ.
એવું કહેવાય છે કે અમનીતે મુખ્યમંત્રી પાસે ચાર માંગણી રજૂ કરી છે. સ્યૂસાઈટ નોટમાં સામેલ તમામ અધિકારીઓ પર તરત એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવે. આરોપીઓને સસ્પેન્ડ અને ધરપકડ કરાય. તપાસ નિષ્પક્ષ થાય. પરિવારને ખાસ કરીને બે દીકરીઓને સુરક્ષા આપવામાં આવે. આ ઉપરાંત પરિવાર વિરુદ્ધ કોઈ પણ પ્રકારની સતામણી કે બદનામી કરવાના પ્રયત્નોને રોકવામાં આવે. હાલ એવું કહેવાય છે કે ડીજીપીની છૂટ્ટી થશે.
આત્મહત્યા નોટમાં 13 અધિકારીઓના નામ?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ ચંડીગઢ પોલીસે હરિયાણા પોલીસના ડીજીપી શત્રુજીત સિંહ કપૂર સહિત એ 13 અધિકારીઓ અને પૂર્વ અધિકારીઓ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર દાખલ કરી છે જેમના નામ સ્યૂસાઈડ નોટમાં લખાયેલા હતા. આ એફઆઈઆર સેક્ટર 12 પોલીસ મથકમાં નોધાઈ.
2001 બેચના હરિયાણા કેડરના આઈપીએસ અધિકારી વાય પૂરનકુમારે પોતાની સ્યૂસાઈડ નોટમાં કુલ 13 અધિકારીઓના નામ લીધા હતા. જેમાં હરિયાણા ડીજીપી શત્રુજીત કપૂર અને રોહતકના એસપી નરેન્દ્ર બિજારનિયાના પણ નામ છે. તેમની આ નોટમાં તેમણે આરોપ લગાવ્યોકે વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ તેમને માનસિક સતામણી, જાતિગત ભેદભાવ અને ઉત્પીડનનો ભોગ બનાવ્યા જેનાથી તેઓ માનસિક રીતે તૂટી ગયા અને આ દુખદ પગલું ભરી રહ્યા છે.
તપાસ શરૂ
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ ગુરુવારે ચંડીગઢ પોલીસે એફઆઈઆર સંખ્યા 156 દાખલ કરી. આ એફઆઈઆર બીએનએસની કલમ 108 (આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરવા) અને એસસી/એસટી (અત્યાચાર નિવારણ) અધિનિયમ હેઠળ દાખલ થઈ છે. પોલીસનું કહેવું છે કે એફઆઈઆર વાય પૂરનકુમારના અંતિમ સ્યૂસાઈડ નોટમાં ઉલ્લેખિત તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ દાખલ કરાઈ છે. પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ તપાસ હજુ ચાલુ છે અને તમામ પુરાવા, મોબાઈલ કોલ રેકોર્ડ્સ અને વહીવટી કાગળોની સમીક્ષા થઈ રહી છે.
કયા 13 ઓફિસરો પર આરોપ
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ વાય પૂરનકુમારની સ્યૂસાઈડ નોટમાં કુલ 13 અધિકારીઓ સામે આરોપ હતા. જેમાં મુખ્ય સચિવ અનુરાગ રસ્તોગી, પૂર્વ મુખ્ય સચિવ ટી.વી.એસ.એન પ્રસાદ, પૂર્વ એસીએસ રાજીવ અરોડા, જીડીપી હરિયાણા શત્રુજીત સિંહ કપૂર, રોહતકના એસપી નરેન્દ્ર બિજારનિયા અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સામેલ છે. તેમણે એમ પણ લખ્યું કે મારા બેચમેન્ટસ મનોજ યાદવ, પી કે અગ્રવાલ, અને ટી.વી.એસ.એન પ્રસાદે મળીને જાતિગત ઉત્પીડન કર્યું. મેં ગૃહમંત્રી અને મુખ્ય સચિવને લેખિતમાં ફરિયાદ આપી પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી થઈ નહીં. આઈપીએસ કુલવિંદર સિંહે તેમને ફોન પર ચેતવણી આપી કે ડીજીપીએ આદેશ આપ્યો છે કે તમને સ્થાયી રીતે હટાવવામાં આવશે. આઈપીએસ માટા રવિ કિરણે તેમના માટે આપત્તિજનક ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો. જેને તેમણે આત્મહત્યાનું મુખ્ય કારણ ગણાવ્યું. અંતમાં લખ્યું કે હું હવે વધુ સહન કરી શકીશ નહીં. જે લોકો મને આ સ્થિતિ સુધી લાવ્યા તેઓ મારા મોત માટે જવાબદાર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે