IPS વાય પૂરનકુમાર આત્મહત્યા કેસ: પત્ની અમનીતે DGP અને SP વિરુદ્ધ નોંધાવી ફરિયાદ, ચોંકાવનારા નામ સામે આવ્યા

IPS Y Puran Kumar death case: આઈપીએસ અધિકારી વાય પૂરનકુમારની આત્મહત્યાના મામલે ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. પત્ની અમનીતે હવે બે અધિકારીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી છે. વધુ વિગતો જાણો.

Oct 09, 2025

હરિયાણાના આઈપીએસ અધિકારી વાય પૂરનકુમારની આત્મહત્યાના મામલે હાલ એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. તેમની પત્ની અને આઈએએસ અધિકારી અમનીત પી કુમારે પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે. તેમણે હરિયાણાના ડીજીપી શત્રુજીત કપૂર અને રોહતકના એસપી નરેન્દ્ર બીજરાનિયા વિરુદ્ધ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. અમનીતનું કહેવું છે કે તેમના પતિનું મોત આ અધિકારીઓની હેરાનગતિના કારણે થયું છે. 

અમનીતે સેક્ટર 11 પોલીસ સ્ટેશનના SHO ને લખેલા પત્રમાં કહ્યું છે કે ડીજીપી અને એસપી વિરુદ્ધ બીએનએસની કલમ 108 અને SC/ST એક્ટ હેઠળ મામલો નોંધવામાં આવે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમના પતિને ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા જાતિના આધારે હેરાન કરાયા હતા. અમનીતે જણાવ્યું કે તેમના પતિએ પોતાની સ્યૂસાઈડ નોટમાં આ હેરાનગતિનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. વાય પૂરનકુમારે પત્નીને પહેલેથી જ જણાવી દીધુ હતું કે તેમને જીડીપી શત્રુજીત કપૂર દ્વારા એક ખોટા કેસમાં ફસાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ મામલો રોહતકમાં અર્બન સ્ટેટ પોલીસ મથકમાં કલમ 308 હેઠળ નોંધાયો હતો. 

અમનીતે કહ્યું કે તેમના પતિના સ્ટાફ મેમ્બર સુનીલને પણ આ ષડયંત્રનો શિકાર બનાવવામાં આવ્યો છે. આ મામલે પુરાવા સાથે છેડછાડ કરાઈ છે અને તેમને ખોટા આરોપમાં ફસાવવામાં આવ્યા છે. અમનીતે ન્યાયની માંગણી કરી છે અને કહ્યું કે તેમને સ્યૂસાઈડ નોટની વધુ એક કોપી મળી છે જેને તે પોલીસ સાથે શેર કરશે. અમનીત પી કુમારે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું કે, તેમને ન્યાય જોઈએ છે. તેમણે અધિકારીઓની હેરાનગતિને લઈને અનેકવાર ફરિયાદ કરી છે પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી થઈ નહીં. હવે તેમણે પોલીસને આગ્રહ કર્યો છે કે આ મામલેને ગંભીરતાથી લઈને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે. આ મામલો ફક્ત એક અધિકારીના મોતનો નથી પરંતુ એક પત્નીની ન્યાયની શોધનો પણ છે. 

ચોંકાવનારા ખુલાસા
એક મીડિયા રિપોર્ટમાં એવો ખુલાસો થયો છે કે ઘટનાના બરાબર એક દિવસ પહેલા તેમણે 6 ઓક્ટોબરના રોજ એક વસીયત પણ તૈયાર કરી હતી. જેમાં પોતાની તમામ ચલ અચલ સંપત્તિ પત્ની અને વરિષ્ઠ આઈએએસ અધિકારી અમનીત પી કુમારના નામે કરી હતી. આ સાથે 9 પાનાની સ્યૂસાઈડ નોટ લખી જે તેમણે પત્નીને પણ મોકલી હતી. તેમના પત્ની તે સમયે મુખ્યમંત્રી નાયબસિંહ સૈની સાથે એક સરકારી પ્રવાસે જાપાન ગયા હતા. પૂરનકુમારે તેમને જ્યારે વસીયત અને સ્યુસાઈડ નોટ મોકલી તો અમનીતકુમારે તેમને 15 વખત ફોન કર્યા પરંતુ તેમણે એક પણ વખત ફોન રિસીવ કર્યો નહીં. ગભરાઈને અમનીતે નાની દીકરી અમૂલ્યાને ફોન કરીને તરત પિતા સાથે વાત કરાવવા જણાવ્યું. માતાના ફોન બાદ અમૂલ્યા ઘરે પહોંચી અને બેઝમેન્ટમાં પિતા સોફા પર પડ્યા હતા અને લોહીથી લથપથ હતા. 

અનેક અધિકારીઓ પર આરોપ
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ પૂરનકુમારના મોત બાદ તેમના 9 પાનાના સ્યૂસાઈડ નોટે પોલીસ અને વહીવટીતંત્રમાં ભૂકંપ સર્જી નાખ્યો છે. સ્યૂસાઈડ નોટમાં તેમણે 15 વરિષ્ઠ અને પૂર્વ આઈપીએસ-આઈએએસ અધિકારીઓ પર જાતિગત ભેદભાવ, માનસિક સતામણી અને જાહેરમાં અપમાન જેવા ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટમાં હરિયાણાના હાલના ચીફ સેક્રેટરી અનુરાગ રસ્તોગી, ડીજીપી શત્રુજીત કપૂર, પૂર્વ ચીફ સેક્રેટરી ટી.વી.એસ.એન પ્રસાદ, પૂર્વ એસીએસ (ગૃહ) રાજીવ અરોડા, પૂર્વ ડીજીપી મનોજ યાદવ અને પી કે અગ્રવાલ સહિત અનેક વરિષ્ઠ આપીએસ અધિકારીઓના સામેલ છે. 

મીડિયા રિપોર્ટમાં એ વાતનો પણ ઉલ્લેખ છે કે ડીજીપી શત્રુજીત કપૂર એસપી નરેન્દ્ર બિજરાનિયાને 'ઢાલ' બનાવીને તેમના વિરુદ્ધ ખોટો કેસ બનાવી રહ્યા હતા.આઈપીએસ માટા રવિ કિરણે આપત્તિજનક ભાષાનો જે રીતે ઉપયોગ કર્યો તે તેમના માટે અંતિમ ટ્રિગર સાબિત થઈ. 

