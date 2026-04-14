શું ભારત હોર્મુઝ ટોલ ટેક્સ ભરે છે? ઈરાને જે કહ્યું...જાણીને દરેક ભારતીય કરશે ગર્વ

Strait Of Hormuz Toll Tax: એક મોટો સવાલ એ હતો કે હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા ભારતીય જહાજો પર ઈરાન ટોલ ટેક્સ વસૂલે છે કે નહીં ત્યારે આ મુદ્દે ભારતમાં ઈરાનના રાજદૂત ડો. મોહમ્મદ ફતહલીએ મોટું નિવેદન આપ્યું છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 14, 2026, 08:54 AM IST

ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને લઈને જે માથાપચ્ચી જોવા મળી રહી છે તેણે સમગ્ર દુનિયામાં ચિંતાનો માહોલ પેદા કર્યો છે. કારણ કે ઈરાને ટોલ ટેક્સ વસૂલીની વાત કરેલી છે અને શાંતિ વાર્તા નિષ્ફળ જતા હોર્મુઝ ફરી બંધ  પણ કર્યું જેને પગલે હવે અમેરિકાએ પણ હોર્મુઝની નાકાબંધીનો નિર્ણય લઈ લીધો. આ બધા વચ્ચે ઈરાને ભારતને પોતાનો મિત્ર દેશ ગણાવીને ખુબ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું. 

ઈરાને સ્પષ્ટ કરી દીધુ કે હોર્મુઝમાંથી પસાર થવા માટે ભારતીય જહાજોએ કોઈ ટોલ ટેક્સ ભરવાનો રહેતો નથી. આ સાથે એવું પણ કહ્યું કે ભારતીય જહાજોને ભવિષ્યમાં પણ સુરક્ષિત રસ્તો આપવામાં આવશે. અત્રે જણાવવાનું કે સીઝફાયર બાદ પણ એવું કહેવાતું હતું કે માત્ર ઈરાન નહીં પરંતુ ઈરાન અને ઓમાન ભેગા થઈને હોર્મુઝ ટોલ ટેક્સ વસૂલી શકે છે. આ ઉપરાંત અમરિકાએ પણ ઈરાની બંદરો અને હોર્મુઝ જળમાર્ગ પર નાકાબંધીની જાહેરાત કરેલી છે. 

શું કહ્યું ભારતના જહાજો વિશે
ભારતમાં ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાનના એમ્બેસેડર ડો. મોહમ્મદ ફતહલીએ કહ્યું કે યુદ્ધ પહેલા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલ્લો હતો. તેમણે અમારા પર 12 દિવસ સુધી હુમલા ક ર્યા અને ત્યારબાદ સીઝફાયર સ્વીકાર્યું. તેમણે જાહેરાત કરી કે અમે વાતચીતના ટેબલે છીએ. ત્યારબાદ તેમણે અમારા પર હુમલા કર્યા. તેમણે શાળાઓ અને હોસ્પિટલો પર હુમલા કર્યા. આ સ્ટ્રેટ અમારું ટેરિટોરિયલ વોટર છે. આ સાથે હોર્મુઝ જળમાર્ગમાંથી પસાર થનારા ભારતીય જહાજો વિશે ફતહલીએ કહ્યું કે ભારત સરકાર સાથે અમારા સારા સંબંધ છે.  અમે ભારતીય જહાજો માટે સારી તૈયારી ઈચ્છીએ છીએ. તમે જાણો છો કે અમારા વિદેશમંત્રીએ ભારતને મિત્ર ગણવામાં આવતા પાંચ દેશોમાંથી એક ગણાવ્યું છે. 

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 13, 2026

દૂતાવાસમાં પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં ભારતમાં ઈરાનના રાજદૂતે કહ્યું કે તમે  ભારત સરકારને પૂછી શકો છો કે શું અમે અત્યાર સુધી કોઈ રકમ વસૂલી છે કે નહીં. તેમણે કહ્યું કે આ મુશ્કેલ ઘડીમાં અમારા સારા સંબંધ છે. અમારું માનવું છે કે ભારત અને ઈરાન હિત શેર કરી શકે છે. 

ફતાલીએ વધુમાં કહ્યું કે ભારતીય જહાજોને હોર્મુઝથી સુરક્ષિત જવા દેવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે ભારત  સરકાર સાથે સંબંધ ખુબ મજબૂત અને ભરોસાપાત્ર છે. મુશ્કેલ ઘડીમાં ભારતે પોતાને એક સમજદાર અને વિશ્વસનીય સાથી તરીકે સાબિત કર્યું છે અને બંને દેશો વચ્ચે સાંસ્કૃતિક સંબંધો આજે પણ ગાઢ છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ભવિષ્યમાં પણ ભારતીય જહાજોને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી સુરક્ષિત રીતે જવા દેવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું કે જલદી ઈરાન એક વ્યવસ્થાની જાહેરાત કરશે જેમાં જહાજોના નીકળવાની પ્રક્રિયા જણાવવામાં આવશે. 

ભારતના 15 જહાજ ફસાયેલા
અત્રે જણાવવાનું ભારત સરકારે સોમવારે જણાવ્યું કે હોર્મુઝમાં ફસાયેલા 15 હજારોને હેમખેમ પાછા લાવવાના પ્રયત્નો ચાલુ છે. અધિક સચિવ મુકેશ મંગલે જણાવ્યું કે અમે વિદેશ મંત્રાલયની સાથે મળીને જહાજોને પાછા લાવવા માટે દરેક શક્ય પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. જેવી સ્થિતિ અનુકૂળ થશે કે જહાજોને હોર્મુઝમાંથી પસાર થવા દેવાની મંજૂરી મળશે અને પાછા લવાશે. હાલ કુલ 15 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો તથા ભારતીય સ્વામિત્વવાળા જહાજ ત્યાં હાજર છે. 

 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

Iran-Israel US warIran-India RelationStrait of HormuzToll Tax

