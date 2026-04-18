ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaઈરાને ફરીથી બંધ કરી દીધું હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, ભારત પર શું થશે અસર?

ઈરાને ફરીથી બંધ કરી દીધું હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, ભારત પર શું થશે અસર?

Impact Of Hormuz Shutdown: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ એક સાંકડો રસ્તો છે, જેના દ્વારા વિશ્વભરમાં ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય કરવામાં આવે છે. આ માર્ગમાંથી 20% તેલ વહે છે. ઇરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી દીધી ત્યારથી, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:06 PM IST
  •  અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ લાંબા સમય સુધી બંધ રહ્યો.
  • તેહરાને શુક્રવારે તેને ફરીથી ખોલવાની જાહેરાત કરી.
  • પરંતુ ઈરાને તેને શનિવારે બંધ કરવાની જાહેરાતથી વધુ એક ફટકો લાગ્યો છે. 

Impact Of Hormuz Shutdown: અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ લાંબા સમય સુધી બંધ રહ્યો. તેહરાને શુક્રવારે તેને ફરીથી ખોલવાની જાહેરાત કરી. આનાથી એવું લાગતું હતું કે ઉર્જા સંકટ ટૂંક સમયમાં ઉકેલાઈ જશે, પરંતુ ઈરાને વધુ એક ફટકો માર્યો છે. શનિવારે, તેણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી દીધું, અમેરિકા પર યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.

ઈરાન કહે છે કે અમેરિકા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને નાકાબંધી કરવાનું ચાલુ રાખે છે, જેના કારણે તેને પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચવાની ફરજ પડી છે. ઈરાનના સંયુક્ત લશ્કરી કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું નિયંત્રણ તેની પાછલી સ્થિતિમાં પાછું આવી ગયું છે અને હવે સશસ્ત્ર દળોના કડક સંચાલન અને નિયંત્રણ હેઠળ છે. 

તેણે ચેતવણી આપી હતી કે જ્યાં સુધી અમેરિકા ઈરાની બંદરોની નાકાબંધી ચાલુ રાખશે, ત્યાં સુધી તે સ્ટ્રેટ દ્વારા ટ્રાફિકને અવરોધિત કરવાનું ચાલુ રાખશે.

ભારત પર તેની કેટલી અસર પડશે?

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ એક નાનો અને ખુબ સાંકડો રસ્તો છે જે દૂનિયામાં ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય કરવા માટે વપરાય છે. વિશ્વના તેલનો 20 ટકા ભાગ આ સાંકડા રસ્તામાંથી પસાર થાય છે. ઇરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી દીધો ત્યારથી, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે.

ઘણા દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આની અસર ભારત પર પણ પડી અને સરકારે તેલ સંબંધિત કરમાં સુધારો કર્યો. LPG સિલિન્ડર મેળવવાનું પણ મુશ્કેલ બન્યું. તેથી, જ્યારે તે ફરી ખુલ્યું, ત્યારે એવું લાગતું હતું કે કટોકટી ધીમે ધીમે ઓછી થશે, પરંતુ ફરીથી બંધ થવાથી કટોકટી વધુ ઘેરી બની શકે છે.

ભારત તેની તેલની જરૂરિયાતનું 85 ટકા કરે છે આયાત

ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતનો 85 ટકા આયાત કરે છે, અને તેનો મોટો હિસ્સો ગલ્ફ દેશોમાંથી આવે છે, જે આ માર્ગમાંથી પસાર થાય છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ફરી વધી શકે છે. આનાથી માત્ર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જ નહીં, પણ ફુગાવા પર પણ અસર પડશે. જેમ જેમ તેલ મોંઘુ થતું જાય છે, તેમ તેમ પરિવહન પર પણ અસર પડશે, જેનાથી દરેક વસ્તુ પર ફુગાવો વધવાની ધારણા છે.

ખોરાક, દૈનિક જરૂરિયાતો અને લોજિસ્ટિક્સ બધું જ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. આનાથી સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર સીધો ભાર પડી શકે છે. જો કે, આ વાત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ કેટલા સમય સુધી બંધ રહે છે તેના પર પણ નિર્ભર રહેશે, કારણ કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાટાઘાટો ચાલી રહી છે. 

પાકિસ્તાનમાં અગાઉની શાંતિ વાતચીત નિષ્ફળ ગઈ હતી, પરંતુ વાતચીતના દરવાજા બંધ રહ્યા નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે ઈરાન ચોક્કસ શરતો સાથે સંમત થયા પછી લડાઈનો અંત આવી શકે છે, જેનાથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવાનો માર્ગ મોકળો થશે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

