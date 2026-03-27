ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaશું ભારતમાં લાગશે લોકડાઉન? સરકારે શું કહ્યું તે ખાસ જાણો, આજે PM મોદીની મુખ્યમંત્રીઓ સાથે મહત્વની બેઠક

શું ભારતમાં લાગશે લોકડાઉન? સરકારે શું કહ્યું તે ખાસ જાણો, આજે PM મોદીની મુખ્યમંત્રીઓ સાથે મહત્વની બેઠક

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ હાલમાં જ મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ પર લોકસભા અને રાજ્યસભામાં સંબોધન કર્યું હતું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે આ સંકટનો પ્રભાવ લાંબા સમય સુધી રહી શકે છે. આથી આપણે તેનો સામનો કોરોના સંકટ સમયે જે રીતે કર્યો હતો તે રીતે કરવો પડશે. સોશિયલ મીડિયામાં લોકડાઉન પછી ચર્ચામાં આવ્યું. સરકારે તેના વિશે શું કહ્યું અને આજે કઈ મહત્વની  બેઠક છે તેના વિશે પણ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 27, 2026, 10:43 AM IST
  • સોશિયલ મીડિયામાં લોકડાઉનની થઈ રહી છે ચર્ચાઓ.
  • સરકારે આ વિશે શું કહ્યું અને પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં શું કહ્યું હતું તે ખાસ જાણો. 
  • આજે પીએમ મોદીની તમામ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે મહત્વની બેઠક
     

શું ભારતમાં લાગશે લોકડાઉન? સરકારે શું કહ્યું તે ખાસ જાણો, આજે PM મોદીની મુખ્યમંત્રીઓ સાથે મહત્વની બેઠક

ભારતમાં લોકડાઉનની અટકળો સોશિયલ મીડિયામાં જોરશોરથી ઉઠી છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે ભારત સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધુ છે કે આવી કોઈ યોજના નથી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી  તરફથી સંસદમાં અપાયેલા એક ભાષણમાં કોરોનાના ઉલ્લેખ બાદ આવી અટકળો થવા લાગી હતી. ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ કે શું દેશમાં લોકડાઉન થઈ શકે છે? ખાસ વાત એ છે કે વર્ષ 2020માં 24 માર્ચના રોજ પીએમ મોદીએ કોરોના વાયરસ મહામારીના પગલે લોકડાઉનની જાહેરાત કરી હતી. 

મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ બુધવારે સરકારે સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉનની અફવાઓને ફગાવી દીધી. આ સાથે જ સ્પષ્ટ કર્યું કે સામાન્ય જનતાની ગતિવિધિઓ કે આર્થિક કામો પર કોઈ પણ પ્રકારના પ્રતિબંધો નથી. વાત જાણે એમ છે કે પીએમ મોદીએ સંસદમાં કહ્યું હતું કે દેશે કોરોનાકાળમાં જે પડકારો ઝેલ્યા હતા તેના માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. 

મમતા બેનર્જીએ પણ કર્યો દાવો
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ પણ ગુરુવારે ઈંધણના વધતા ભાવો અંગે કેન્દ્ર સરકાર  પર નિશાન સાંધ્યું. આ સાથે જ રાંધણ ગેસ બુકિંગ નિયમોમાં ફેરફારની ટીકા કરી. તેમણે કહ્યું કે મે સાંભળ્યું છે કે ગેસ સિલેન્ડરના બુકિંગનો સમયગાળો વધારીને 25 દિવસ કર્યો છે. તેનો અર્થ એ થયો કે તમે તે પહેલા બુકિંગ કરાવી શકો નહીં. જો રાંધણ ગેસ ખતમ થઈ જાય તો લોકો શું કરશે? તમને તેમના પર ભરોસો નથી. દરેક જણ જાણે છે કે મોદી સરકારના સત્તામાં આવ્યા બાદથી ભાવ ક્યાં પહોંચી ગયા છે. 

તેમણે કહ્યું કે હું ફરીથી એલર્ટ કે લોકડાઉન જેવા ઉપાયોની ચર્ચા સાંભળી રહી છું. તેઓ જે ઈચ્છે તે કરે, મને તેની કોઈ ચિંતા નથી. જો અમે કોવિડ સામે લડી શક્યા તો અમે  ફરીથી લડી શકીએ છીએ. 

પીએમ મોદીએ શું કહ્યું હતું?
પીએમ મોદીએ સોમવારે લોકસભામાં યુદ્ધની સ્થિતિ પર સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે આ સંકટનો પ્રભાવ લાંબા સમય સુધી રહી શકે છે અને તેનો સામનો દેશવાસીઓએ કોરોના સંકટની જેમ કરવો પડશે. તેમણે કહ્યું કે આ યુદ્ધના કારણે દુનિયામાં બનેલા હાલાતનો પ્રભાવ લાંબા સમય સુધી રહે તેવી આશંકા છે. આથી આપણે તૈયાર રહેવું પડશે, એકજૂથ રહેવું પડશે. આપણે કોરોનાકાળમાં પણ આવી એકજૂથતાથી આવા પડકારોનો સામનો કરી ચૂક્યા છીએ. હવે આપણે ફરીથી તે રીતે રહેવાની જરૂર છે. ધીરજ, સંયમ અને શાંત મનથી દરેક પડકારોનો સામનો કરવાનો છે. 

અત્રે જણાવવાનું કે તેમણે તેમના સમગ્ર સંબોધનમાં ક્યાંય પણ  લોકડાઉન શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો નહતો. આ સાથે જ સરકારે દેશમાં કોઈ પણ પ્રકારના જાહેર પ્રતિબંધોની પણ જાહેરાત કરી નથી. 

મુખ્યમંત્રીઓ સાથે બેઠક
પીએમ મોદી શુક્રવારે ચૂંટણીવાળા રાજ્યોને બાદ કરતા તામ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને તેમની તૈયારીઓ અને યોજનાઓની સમીક્ષા માટે બેઠક કરશે. પહેલીવાર એવું બનશે કે પીએમ પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષન વિશે મુખ્યમંત્રીઓ સાથે બેઠક કરશે. આ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના ઈરાન પર થયેલા હુમલાથી શરૂ થઈ. ઈરાને પણ ખાડીમાં પોતાના પાડોશી દેશો અને ઈઝરાયેલ પર હુમલા કરી જવાબી કાર્યવાહી કરી. પરિસ્થિતિ જોતા આજની આ બેઠક ખુબ મહત્વની કહી શકાય. 

 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

