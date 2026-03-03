ચાર દિવસના ઈરાન યુદ્ધને કારણે ભારતને પણ થયું કરોડોનું નુકસાન! લડ્યા વિના ચૂકવી રહ્યું છે કિંમત
West Asia Tensions: ઈરાન પર ઈઝરાયલ-અમેરિકાના હુમલા બાદ મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવની સ્થિતિ છે. આ યુદ્ધમાં હવે એકથી વધુ દેશો સામેલ થઈ ગયા છે. પરંતુ આ યુદ્ધને કારણે ભારતે આર્થિક નુકસાન ઉઠાવવું પડી રહ્યું છે, જાણો ચાર દિવસથી ચાલી રહેલા આ યુદ્ધને કારણે ભારતને કેટલું નુકસાન થયું છે.
- ભારત પર બે રીતે થઈ રહી છે ઈરાન સંઘર્ષની અસર
- કાચા તેલના ભાવમાં વધારો અને ડોલર સામે રૂપિયો પડ્યો નબળાઈ
- ચાર દિવસના સંઘર્ષમાં ભારતને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન
Iran War: મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવની આર્થિક અસર ભારત પર પણ જોવા મળી રહી છે. ઈરાન સંઘર્ષની અસર ભારત પર બે રીતે થઈ રહી છે- પ્રથમ કાચા તેલની કિંમતોમાં વધારો અને બીજુ ડોલરના મુકાબલે રૂપિયામાં ઘટાડો. અનુમાન પ્રમાણે માત્ર ચાર દિવસમાં ભારત પર લગભગ 1840 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો ભાર પડી ચૂક્યો છે. આવો સમજીએ દરરોજ કેટલું અને ક્યા પ્રકારનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને તેના પર નિષ્ણાંતો શું કહી રહ્યાં છે.
તેલથી 4 દિવસમાં કેટલું નુકસાન
ભારત દરરોજ લગભગ 5 મિલિયન એટલે કે 50 લાખ બેરલ કાચા તેલને આયાત કરે છે. જો એવરેજ 10 ડોલર પ્રતિ ડોલરનો વધારો માની લઈએ તો ભારતે પ્રતિ દિવસ 50 લાખ બેરલ પર 10 ડોલર વધારાના ચુકવવા પડી રહ્યાં છે. આ રીતે કુલ 50 મિલિયન ડોલર પ્રતિ દિવસ વધારાની ચુકવણી કરે છે. જો ડોલરનું મૂલ્ય 91 રૂપિયા ગણીતે તો આ લગભગ 455 કરોડ રૂપિયાનો પ્રતિ દિવસ વધારાનો ખર્ચ થાય છે. આ હિસાબે ચાર દિવસમાં માત્ર તેલ મોંઘુ થવાથી આશરે 1820 કરોડ રૂપિયાનું ભારણ વધી ગયું છે.
રૂપિયામાં ઘટાડાથી કેટલું નુકસાન
આ સિવાય રૂપિયામાં ઘટાડાની અસર પડી રહી છે. ભારતનું વાર્ષિક તેલ આયાત બિલ લગભગ 160 બિલિયન ડોલર છે. જો ડોલરના મુકાબલે રૂપિયો 1 રૂપિયો નબળો પડે તો વાર્ષિત લગભગ 16000 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો ભાર પડે છે. તેને ચાર દિવસની ગણતરીએ જુઓ તો આશરે 44 કરોડ રૂપિયા પ્રતિ દિવસ અને ચાર દિવસમાં લગભગ 175-180 કરોડ રૂપિયા થાય છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ?
આ પ્રકારે તેલની કિંમતોમાં વધારો અને રૂપિયાની નબળાઈનો સરવાળો કરી ચાર દિવસમાં વધારાનો બોજ લગભગ 2000 કરોડ રૂપિયાની આસપાસ પહોંચી જાય છે. આ મુદ્દા પર નિવૃત્ત પ્રોફેસર શિવાજી સરકારનું કહેવું છે કે ઈરાન, ઇઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે જારી સંઘર્ષની સીધું આર્થિક નુકસાન ભારત જેવા આયાત-નિર્ભર દેશોએ ઉઠાવવું પડી રહ્યું છે. તેમના મતે, સમુદ્રી અને હવાઈ માર્ગમાં અનિશ્ચિતતા વધવાથી કાર્ગો મૂવમેન્ટ પ્રભાવિત થઈ રહી છે, જેનાથી તેલ આયાત અને નિકાસ બંને પર અસર પડી શકે છે.
ભારત પોતાની ઉર્જા જરૂરિયાતો માટે મોટા પાયે આયાત પર નિર્બર છે, તેથી સંઘર્ષ લાંબો ચાલવાથી મોંઘવારી, આપૂર્તિ અને સરકારી નાણાકીય વ્યવસ્થા માટે પડકાર બની શકે છે. જો આ તણાવ લાંબો ચાલે તો ભારતે વૈકલ્પિક આપૂર્તિ સ્ત્રોતો, રણનીતિક ભંડાર અને મુદ્રા સ્થિરતા જેવા ઉપાયો પર વધુ ભાર આપવો પડશે, જેથી આર્થિક નુકસાનને સીમિત કરી શકાય.
