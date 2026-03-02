Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

90 લાખ ભારતીયો પર તોળાઈ રહ્યું છે સંકટ? PM મોદીએ ઈઝરાયેલી PM, UAEના રાષ્ટ્રપતિ સાથે કરી વાત

Iran Israel War: ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈના મોત બાદ મીડલ ઈસ્ટમાં જાણે હાહાકાર મચી ગયો છે. ઈરાને ઈઝરાયેલની સાથે સાથે અમેરિકાના સાથી દેશો ઉપર પણ હુમલા કર્યા છે. ત્યારે વિસ્તારમાં રહેતા 90 લાખથી વધુ ભારતીયોની સુરક્ષાનો સવાલ ઊભો થયો છે. પીએમ મોદીએ આ બધા વચ્ચે ઈઝરાયેલી પીએમ અને યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ સાથે ફોન પર વાત કરી. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 02, 2026, 09:43 AM IST

Iran Israel War Latest Updates: મીડિલ ઈસ્ટ હાલ ભડકે બળ્યું છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે કરેલા હુમલાઓ બાદ ઈરાન આઉટ ઓફ કંટ્રોલ થઈ ગયું છે કારણ કે તેના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈ સહિત 40થી વધુ ધૂરંધર નેતાઓના મોત થયા છે. ઈરાને ઈઝરાયેલ ઉપરાંત અમેરિકાના સાથી એવા 7થી વધુ દેશો પર હુમલા કર્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે ખાડી દેશોમાં ભારતીયોની સંખ્યા પણ ખુબ વધુ છે. આશરે 90 લાખથી વધુ  ભારતીયો ખાડી દેશોમાં કામ કરે છે. ત્યારે આ ભારતીયોની સુરક્ષા પણ ખતરામાં પડી છે. 

પીએમ મોદીએ નેતન્યાહૂ સાથે કરી વાત
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે પીએમ મોદીએ ઈઝરાયેલના પ્રધાનમંત્રી બેન્જામીન નેતન્યાહૂ સાથે ફોન પર વાત કરી છે.  પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરીને આ અંગે જાણકારી આપી અને કહ્યું કે ભારત આ વધતા તણાવ અને સામાન્ય નાગરિકોની સુરક્ષા અંગે ખુબ ચિંતિત છે. પીએમ મોદીની આ પહેલ સુરક્ષા મામલાઓની કેબિનેટ સમિતિની બેઠક બાદ સામે આવી છે. આ બેઠકમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ, અને એનએસએ અજીત ડોભાલ જેવા દિગ્ગજ હાજર હતા. ભારતની સૌથી મોટી ચિંતા ખાડી દેશોમાં રહેતા 90 લાખથી વધુ ભારતીયોની સુરક્ષા અને હોર્મૂઝ જલરસ્તો છે. કારણ કે ત્યાંથી થઈને ક્રૂડ ઓઈલ ભારત આવે છે. 

ફોન પર શું વાતચીત થઈ?
મળતી માહિતી મુજબ પીએમ મોદીએ પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવને લઈને બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે ફોન પર વાત કરી. તેમણે સ્થિત પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે નાગરિકોની સુરક્ષા સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ. તેમણે સમગ્ર મિડલ ઈસ્ટમાં જલદી હિંસા થોભે તેના પર ભાર મૂક્યો. અત્રે જણાવવાનું કે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના મોત બાદ સ્થિતિ ખુબ બગડી છે. 

ખાડી દેશોમાં 90 લાખથી વધુ ભારતીયો
મળતી માહિતી મુજબ ઈરાનમાં લગભગ 10 હજાર ભારતીયો રહે છે. ઈઝરાયેલમાં 40 હજારથી વધુ ભારતીયો છે. જ્યારે સમગ્ર પશ્ચિમ એશિયા અને ખાડી દેશોમાં લગભગ 90 લાખ જેટલા ભારતીયો કામ કરે છે. સ્થિતિ બગડે તો તેમને સુરક્ષિત લિફ્ટ ક રવાની પણ યોજના પર વિચાર કરાયો છે. વિસ્તારમાં અનેક જગ્યાએ હવાઈ સેવાઓ પ્રભાવિત છે. દોહા જેવા મોટા શહેરોમાં અનેક ભારતીયો ફસાયા છે. યુએઈમાં પણ ભારતીયો ફસાયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. 

Thanked him for taking care of the Indian…

UAE સાથે પણ પીએમ મોદીએ કરી વાત
પીએમ મોદીએ રવિવારે રાતે યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાન સાથે પણ વાત કરી અને ખાડી દેશો પર થયેલા હુમલાની ટીકા કરી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત આ મુશ્કેલ સમયમાં યુએઈ સાથે પૂરેપૂરી એકજૂથતા સાથે ઊભું છે. પીએમ મોદીએ ખાડી દેશમાં રહેતા ભારતીય સમુદાયની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે યુએઈના રાષ્ટ્રપતિનો આભાર વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે ભારત તણાવ ઘટાડવાનો, ક્ષેત્રીય સુરક્ષા શાંતિ અને સુરક્ષા તથા સ્થિરતાનું સમર્થન કરે છે. 

અત્રે જણાવવાનું કે અધિકારીઓએ રવિવારે પુષ્ટિ કરી કે  છેલ્લા બે દિવસમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં થયેલા ઈરાની હુમલાઓમાં 3 લોકોના મોત થયા છે અને એક ભારતીય સહિત 58 લોકો ઘાયલ થયા છે. 

Iran Israel WariranisraelPM Benjamin Netanyahupm modiUAE

