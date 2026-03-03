Strait of Hormuz: ધૂંધવાયેલા ઈરાને બંધ કર્યો હોર્મૂઝ જળમાર્ગ તો ભારતે શોધી કાઢ્યો ઓઈલ સંક્ટનો 'તોડ'
Strait of Hormuz: ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ઈરાન પર કરેલા ભીષણ હુમલાની આર્થિક અસરો હવે જોવા મળી રહી છે. ઈરાને અત્યંત મહત્વનો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મૂઝ જળ માર્ગ બંધ કર્યો છે. જો કોઈ પ્રવેશવાની કોશિશ કરશે તો ઉડાવી દેશે. આ જળમાર્ગ બંધ થવાથી ભારતને શું પડકારો ઉભા થશે અને સરકાર તેના વિકલ્પ તરીકે શું વિચાર કરી રહી છે તે ખાસ જાણો.
- ઈરાને બંધ કર્યો છે હોર્મૂઝ જળ માર્ગ
- ખાડી દેશોમાંથી આ રસ્તે સપ્લાય થાય છે ઓઈલ-ગેસ પૂરવઠો
- ભાવ વધવાની સ્થિતિમાં ભારત પણ શોધી રહ્યું છે વિકલ્પો
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેના પરિણામો બીજા દેશોએ પણ ભોગવવા પડે તેવી સ્થિતિ પેદા થઈ રહી છે. ઈઝરાયેલે અમેરિકા સાથે મળીને ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કર્યા જેનું પરિણામ માત્ર ઈઝરાયેલે નહીં પરંતુ અમેરિકાના ખાડી દેશના સાથી દેશો પણ હાલ ભોગવી રહ્યા છે કારણ કે ઈરાન એવા તમામ દેશો પર હુમલા કરી રહ્યું છે જ્યાં અમેરિકાના સૈન્યબેઝ છે. આ બધા વચ્ચે ઈરાને એક મોટી જાહેરાત કરી કે તેણે મહત્વપૂર્ણ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મૂઝ સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરી દીધો છે. ત્યારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આકાશે આંબી શકે છે. હવે ભારત માટે પણ આગળ જતા સ્થિતિ વકરી શકે છે ત્યારે આ સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે સરકાર શું પ્રયત્નો કરી રહી છે તે પણ જોઈ લઈએ.
બંધ કર્યો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મૂઝ
ઈરાનના સરકારી મીડિયાના જણાવ્યાં મુજબ IRGCના કમાન્ડર ઈન ચીફના વરિષ્ઠ સલાહકાર બ્રિગેડિયર જનરલ સરદાર ઈબ્રાહિમ જબારીએ સોમમવારે આ દરિયાઈ માર્ગ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી. ઈરાને કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપી છે કે આ જળમાર્ગમાંથી પસાર થવાની જો ભૂલેચૂકે કોઈએ હિંમત કરી તો જહાજ બાળી મૂકશે. જબારીએ કહ્યું કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મૂઝ બંધ છે. જોઈ કોઈ તેને પાર કરવાની કોશિશ કરશે તો અમારા ગાર્ડ્સ અને નેવીના જવાનો તે જહાજને આગ લગાવી નાખશે.
દુનિયાની લાઈફલાઈન છે આ જળમાર્ગ
હોર્મૂઝ જળમાર્ગ એ દુનિયાના મહત્વના ઉર્જાકેન્દ્રોમાંથી એક છે. વૈશ્વિક તેલ વપરાશનો લગભગ પાંચમો ભાગ છે, જે ફારસની ખાડી અને ઓમાનની ખાડીને જોડે છે. આ રસ્તેથી થઈને સાઉદી અરબ, કુવૈત, ઈરાક, કતાર, બહેરીન અને યુએઈના તેલ અને ગેસ જહાજો વૈશ્વિક બજારો સુધી પહોંચે છે. આ આપૂર્તિનો મોટાભાગનો હિસ્સો ચીન સહિત એશિયાઈ દેશો સુધી પહોંચે છે. જો કે સાઉદી અરબ અને યુએઈ પાસે કેટલાક વિકલ્પોમાં પાઈપલાઈન માર્ગ પણ છે પરંતુ અમેરિકી ઉર્જા સૂચના પ્રશાસન મુજબ હોર્મૂઝથી પસાર થતા મોટાભાગના ઉર્જા ભંડાર પાસે વિસ્તારથી બહાર નીકળવા માટે બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધે તેવી આશંકા
આ રસ્તો બંધ થવાથી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવો ભડકે બળે તેવી આંશંકા છે. અગાઉ પણ ઈરાને તણાવ દરમિયાન આ રસ્તો બંધ કરવાની ધમકી આપી હતી. જો કે આ એક વૈશ્વિક માર્ગ છે જ્યાં વેપારી જહાજોને અવરજવર કરવાનો હક છે. પણ ઈરાન અને ઓમાન આ જળવિસ્તાર પર કાબૂ ધરાવે છે. આ અગાઉ ફેબ્રુઆરીમાં સૈન્ય અભ્યાસ દરમિયાન ઈરાને ટ્રાફિક આંશિક રીતે બંધ કર્યો હતો ત્યારે ઓઈલના ભાવમાં 6 ટકા વધારો થયો હતો. પરંતુ સંપૂર્ણ બંધ તો 1980ના દાયકાના ટેન્કર યુદ્ધ બાદ પહેલીવાર બન્યું છે. સ્થિતિ જોતા એવું લાગે છે કે આ યુદ્ધ જલદી પતે એવું લાગતું નથી. મિડલ ઈસ્ટમાં આ સંકટ જેટલું લાંબુ ચાલશે દુનિયા એટલી હેરાન થશે. જેનું સૌથી મોટું કારણ તેલ અને ગેસનો સપ્લાય છે. પરંતુ આ સંકટને ધ્યાનમાં રાખીને હવે ભારતે પણ આવનારા દિવસો માટે યોજના ઘડવાની શરૂ કરી દીધી છે.
મીડિયા રિપોર્ટમાં સરકાર અને ઈન્ડસ્ટ્રી વચ્ચે ચાલી રહેલી વાતચીતમાં સામેલ લોકોએ જણાવ્યું કે ભારત અનેક ઈમરજન્સી વિકલ્પો પર વિચાર કરી રહ્યું છે. જેમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ એક્સપોર્ટ પર રોક લગાવવી, રશિયાથી ક્રૂડ ઓઈલની આયાત વધારવી, જેવા ડિમાન્ડ મેનેજમેન્ટ ઉપાયો લાગૂ કરવાનું સામેલ છે. જેથી કરીને હોર્મૂઝ સ્ટ્રેટથી ટ્રાફિક પસાર ન થયો તો ફ્યૂલની સંભવિત કમીને દૂર કરી શકાય.
સોમવારે જોવા મળ્યો ઉછાળો
સોમવારે તેલ અને ગેસના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો અને બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યૂચર્સ લગભગ 10 ટકા ઉછળીને 80 ડોલર પ્રતિ બેરલથયો હતો. જ્યારે યુરોપિયન ગેસ 40 ટકાથી વધુ ઉછળ્યો હતો. કારણ કે વેસ્ટ એશિયામાં વધતા વિવાદ અનેસાઉદી અરબની રાસ તનુરા રિફાઈનરી તથા કતારના LNG પ્લાન્ટ સહિત એનર્જી ફેસિલિટી પર હુમલાના કારણે પ્રોડક્શન બંધ કરાયું હતું. ઈન્ડસ્ટ્રીના અધિકારીઓ અને ઓઈલ મંત્રાલયના અધિકારી સપ્લાયઅને ડિમાન્ડ મેનેજમેન્ટના ઉપાયોની તપાસ કરી રહ્યા છે.
LPG માટે મોટો પડકાર
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચોખ્ખુ કહી દીધુ છે કે આ યુદ્ધ ચાર અઠવાડિયા સુધી ચાલી શકે છે. ઓઈલ મંત્રાલયે એક્સ પર પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ પુરીના રિવ્યુ બાદ કહ્યું કે અમે સતત સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છીએ અને દેશમાં મોટા પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સની ઉપલબ્ધતા અને અફોર્ડેબિલિટી નક્કી કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેશે. લોકોના જણાવ્યાં મુજબ ભારત સરકાર જે એક મહત્વના પગલાં પર વિચાર કરી રહી છે તે કટોકટીમાં ઘરેલુ ઉપલબ્ધતા વધારવા માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલના નિકાસ પર રોક લગાવવાનો છે.
ભારત પોતાના પેટ્રોલનો લગભગ એક તૃતિયાંશ, ડીઝલનો એક ચતુર્થાંશ, અને પોતાના એવિએશન ટર્બાઈન ફ્યૂલ (ATF) આઉટપુટનો લગભગ અડધો ભાગ આયાત કરે છે. તેમણે કહ્યું કે જરૂર પડશે તો રિફાઈનર સરપ્લસ ATF ને બીજા પ્રોડક્ટ સ્ટ્રીમમાં પણ રીડાયરેક્ટ કરી શકે છે. સૌથી નબળી સ્થિતિ LPGની છે. કારણ કે ભારત લગભગ વપરાશના બે તૃતિયાંશ ભાગ આયાત પર નિર્ભર છે અને સામાન્ય ઈન્વેન્ટરી ધરાવે છે. લગભગ 85-90 ટકા LPG ઈમ્પોર્ટ ખાડી દેશોથી આવે છે.
In view of ongoing geopolitical developments in the Middle East, the Minister of Petroleum & Natural Gas reviewed the supply situation for crude oil, LPG, and other petroleum products with senior officials from the Ministry and PSUs.
We are continuously monitoring the evolving… pic.twitter.com/N4tZHktXSM
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 2, 2026
કેટલો સ્ટોક છે હાલ
ઈન્ડસ્ટ્રીના અનુમાન જણાવે છે કે જો સપ્લાયમાં અડચણ આવે તો સ્ટોક -જેમાં ઓનશોર ઈન્વેન્ટરી, અને હોર્મૂઝ પાર કરી ચૂકેલા કાર્ગો સામેલ છે તે બે અઠવાડિયાથી પણ ઓછા સમય સુધી ચાલી શકે છે. જેના જવાબમાં સરકારી રિફાઈનર ઈન્ડિયન ઓઈલ, HPCL, અને BPCLએ કેટલીક ખાસ પેટ્રોકેમિકલ ઈન્ટીગ્રેટેડ રિફાઈનરીઝમાં LPGનું પ્રોડક્શન વધારવાનું શરૂ કરી દીધુ છે. લોકોએ કહ્યું કે ટારગેટેડ ડિમાન્ડ મેનેજમેન્ટ ઉપાયો ઉપર પણ ચર્ચા થઈ રહી છે.
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ ભારતનું ક્રૂડ ઓઈલ રિઝર્વ લગભગ 17-18 દિવસ સુધી ચાલી શકે, પેટ્રોલ-ડીઝલ જેવા રિફાઈન્ડ ફ્યૂલ લગભગ 20-21 દિવસ સુધી, અને LNG લગભગ 10-12 દિવસ સુધી ચાલી શકે છે. હોર્મૂઝ દ્વારા નવી આવક ન થાય ત્યાં સુધી આ બફર સ્ટોક કામે લાગશે. હાલની સ્થિતિ જોઈએ તો ભારતના ક્રૂડ અને LNG ઈમ્પોર્ટમાં ખાડી દેશોનો હિસ્સો લગભગ અડધો હતો. લોકોના જણાવ્યાં મુજબ ખાડીમાં સપ્લાયના નુકસાનની ભરપાઈ માટે રશિયન ઓઈલ ઈમ્પોર્ટને વધારવા ઉપર પણ વિચાર થઈ રહ્યો છે. રશિયન ઓઈલ હજુ પણ વિપુલ પ્રમાણમાં પાણી પર છે અને તેને ઝડપથી અન્ય જગ્યાએ મોકલી શકાય છે. એવું પણ કહ્યું કે જો ગ્લોબલ સપ્લાય ઘટે અને ભાવ ઝડપથી વધે તો અમેરિકાના તેવર ઢીલા પડી શકે જેનાથી ભારતીય રિફાઈનલ વધુ રશિયન ઓઈલ લઈ શકશે.
