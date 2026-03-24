યુદ્ધ વચ્ચે ઈરાન દ્વારા ભારતને ક્રૂડ ઓઈલની ઓફર! પણ સામે રાખી ટેન્શન વધારનારી શરતો
Israel Iran War News: ઈરાન અને અમેરિકા-ઇઝરાયેલ વચ્ચે વધતા સૈન્ય તણાવએ વૈશ્વિક ઊર્જા બજારમાં અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે. ક્રૂડ ઓઈલની અછતે ભારતની ચિંતાઓ વધારી દીધી છે. આ વચ્ચે ઈરાન દ્વારા ઓઈલની ઓફર કરવામાં આવી છે, પરંતુ સાથે જ કેટલીક કડક શરતો પણ મુકવામાં આવી છે.
- ઈરાને ઓઈલની ઓફર તો આપી, પણ શરતોએ વધારી ચિંતા!
- ઈરાને ભારતને બ્રેન્ટ ક્રૂડ કરતા પણ વધુ ભાવે ઓઈલ ઓફર કર્યું
- અમેરિકાની છૂટછાટ છતાં ભારત માટે ઈરાની ઓઈલ કેમ છે મોંધો સોદો?
Iran Oil Offer India: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે વૈશ્વિક ઊર્જા બજારમાં હલચલ મચી ગઈ છે. આ સંઘર્ષના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે. જેના કારણે ભારત જેવી ઊભરતી અર્થવ્યવસ્થા માટે ગંભીર ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. ભારત પોતાની ઓઈલની જરૂરિયાતોનો લગભગ 80 ટકા હિસ્સો આયાત કરે છે, આવી સ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં થનારી મામૂલી હલચલ પણ દેશની રાજકોષીય ખાધ અને મોંઘવારી પર સીધી અસર કરે છે.
ઈરાનનો 'મોંઘો' પ્રસ્તાવ
ક્રૂડ ઓઈલના આસમાને પહોંચેલા ભાવને નિયંત્રિત કરવાના હેતુથી અમેરિકાએ હાલમાં જ ઈરાની ઓઈલ પર લાગેલા કડક પ્રતિબંધોમાં હંગામી છૂટ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ પગલા બાદ ઈરાની ઓઈલ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ તો થયું છે, પરંતુ તેની સાથે એક નવી ગૂંચવણ સામે આવી છે.
ઓફર કરેલા ઓઈલની કિંમત રાખી વધારે
ઈરાને ભારતીય રિફાઇનરીઓને ઓઈલ ખરીદવાનો પ્રસ્તાવ આપ્યો તો છે, પરંતુ તેની શરતો ભારત માટે અનુકૂળ જોવા મળી રહી નથી. ન્યૂઝ એજન્સી રોયટર્સના અહેવાલ અનુસાર, ઈરાની ટ્રેડર્સ ભારતને જે ઓઈલ ઓફર કરી રહ્યું છે, તેની કિંમત આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ કરતા પણ વધુ રાખવામાં આવી છે.
ડીલ આર્થિક રીતે પડકારજનક
સૂત્રોનું કહેવું છે કે, ઈરાનનું ઓઈલ બ્રેન્ટ ક્રૂડની સરખામણીમાં 6 થી 8 ડોલર પ્રતિ બેરલના પ્રીમિયમ પર મળી રહ્યું છે. દુનિયાના ત્રીજા સૌથી મોટા ઓઈલ વપરાશકાર ભારત માટે આ સોદો આર્થિક રીતે પડકારજનક છે, કારણ કે મે 2019 બાદ અમેરિકાના કડક વલણના કારણે ભારતે ઈરાન પાસેથી ઓઈલનો એક પણ જથ્થો મંગાવ્યો નથી.
પુરવઠામાં અવરોધ અને ઘરેલું સંકટ
ઈરાનમાં છેલ્લા ચાર અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'થી થતો ઓઈલ અને ગેસનો પુરવઠો ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયો છે. આ માર્ગ વૈશ્વિક ઓઈલ વેપારની જીવનરેખા માનવામાં આવે છે. આ અવરોધની અસર માત્ર ક્રૂડ ઓઈલ સુધી સીમિત નથી. ભારત હાલમાં રાંધણ ગેસની પણ ભારે અછતનો સામનો કરી રહ્યું છે.
ચુકવણીની શરતો
અમેરિકાના ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ઓઈલની ખરીદી માટે જે 30 દિવસની છૂટ આપી છે, તેની સમયમર્યાદા ઘણી ઓછી છે. ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસેન્ટ અનુસાર, આ છૂટ માત્ર એવા જહાજો પર લાગુ થશે, જે 20 માર્ચ સુધી લોડ થઈ ગયા હોય અને જેમને 19 એપ્રિલ સુધીમાં અનલોડ કરવા ફરજિયાત છે. કિંમતો ઉપરાંત સૌથી મોટો અવરોધ પેમેન્ટ સિસ્ટમને લઈને છે. ઈરાની કંપનીઓ મુખ્યત્વે ડોલરમાં ચુકવણીની માંગ કરી રહી છે. જો કે, કેટલીક કંપનીઓએ ભારતીય રૂપિયામાં વ્યવહાર કરવાના સંકેત આપ્યા છે.
સાત દિવસમાં પેમેન્ટ કરવાની શરત
આ ઉપરાંત ઈરાન ઈચ્છે છે કે, કાર્ગો પહોંચ્યાના માત્ર સાત દિવસની અંદર જ પેમેન્ટ કરી દેવામાં આવે. જો કે, ઈરાન આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્કિંગ મેસેજિંગ નેટવર્ક SWIFTમાંથી બહાર હોવાથી, ભારતીય રિફાઇનરીઓ પેમેન્ટની સુરક્ષાને લઈને આશંકા સેવી રહી છે. કોઈ સુરક્ષિત ચેનલ વગર કરોડો ડોલરની લેવડ-દેવડ કરવી એ ભારતીય બેન્કો અને રિફાઇનરીઓ માટે મોટું જોખમ છે.
ભારત માટે પરીક્ષાની ઘડી!
ભારત માટે આ સ્થિતિ "સૂડી વચ્ચે સોપારી" જેવી છે. એક તરફ ઊર્જા સુરક્ષા માટે ઓઈલની તાત્કાલિક જરૂર છે, તો બીજી તરફ ઈરાનનું મોંઘું પ્રીમિયમ અને જટિલ શરતો તેને નુકસાનનો સોદો બનાવી રહી છે. ભારત પહેલેથી જ રશિયા પાસેથી મોટી માત્રામાં ડિસ્કાઉન્ટેડ ઓઈલ ખરીદીને તેની ઉર્જા જરૂરિયાતો પૂરી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. જો કે, ઈરાની ઓઈલની ભૌગોલિક નિકટતા હોવા છતાં, તેની ઊંચી કિંમત અને કડક નિયમો હાલમાં ભારત માટે મોટી રાજદ્વારી અને આર્થિક કસોટી ઉભી કરે છે.
