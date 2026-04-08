શાંતિ મફત નથી મળી, હોર્મુઝમાંથી પસાર થવા ચૂકવવી પડશે તોતિંગ ફી, શું ભારતે પણ ભરવી પડશે?
Strait Of Hormuz: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે જે યુદ્ધવિરામ થયો ત્યારબાદ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર જે સંકટ ઘેરાયું હતું તે દૂર થતું જોવા મળી રહ્યું છે. જો કે આ શાંતિ કઈ મફતમાં નથી આવી રહી તેના માટે કિંમત ચૂકવવા તૈયાર રહેવું પડશે.
- મંગળવારે સમગ્ર વિશ્વ માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા
- અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે 2 અઠવાડિયા માટે યુદ્ધવિરામ થઈ ગયો, ઈઝરાયેલ પણ સહમત થયું
- જો કે હોર્મુઝ ખાડીમાંથી જહાજ પસાર તો થઈ શકશે પરંતુ શરતોને આધીન.
Trending Photos
મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ વધુ ભીષણ થવાની આશંકા વચ્ચે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. અમેરિકા અને ઈરાન ઉપરાંત ઈઝરાયેલ પણ 2 અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ માટે સહમત થઈ ગયા છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સીઝફાયરના પ્રસ્તાવ બાદ ઈરાને પણ 2 અઠવાડિયા સુધી યુદ્ધવિરામને સ્વીકારી લીધો. ત્યારે હવે સૌથી મોટી ચિંતા જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશે હતી તેના અંગે શું સમાચાર આવ્યા તેના પર બધાની નજર છે. ઈરાને જાહેરાત કરી કે આગામી બે અઠવાડિયા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજોને પસાર થવા દેવાશે. પરંતુ સવાલ એ છે કે શું ઈરાન હજુ પણ આ જહાજો પાસેથી ટોલ વસૂલ કરશે?
ટ્રમ્પે આપી હતી ધમકી
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગણતરીના કલાકો પહેલા એવી ધમકી આપી હતી કે જો ઈરાન સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ નહીં ખોલે તો આખી સભ્યતા ખતમ થઈ શકે છે. પરંતુ ડેડલાઈન પૂરી થાય તે પહેલા જ અચાનક બંને પક્ષો વચ્ચે બે અઠવાડિયાનો યુદ્ધ વિરામ થઈ ગયો અને વાતચીતના રસ્તા ખુલ્યા, ઈઝરાયેલ પણ હુમલા રોકવા માટે સહમત થયું.
હોર્મુઝ પર ઈરાને શું કહ્યું?
ઈરાનના વિદેશમંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું કે બે અઠવાડિયા માટે ટેક્નિકલ સમન્વય સાથે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત રીતે અવરજવર થઈ શકશે. જો કે તેમણે પોતાના નિવેદનમાં હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા જહાજો માટે ટોલ વસૂલવા અંગે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. આ નિવેદન એ વાતનો સંકેત છે કે ઈરાન હાલ તણાવ ઘટાડવાના મૂડમાં તો છે પરંતુ સંપૂર્ણ રીતે પાછળ હટવા માટે તૈયાર નથી.
આ યુદ્ધ હવે છઠ્ઠા અઠવાડિયામાં પ્રવેશી ચૂક્યું હતું અને તેની અસર આખી દુનિયા ભોગવી રહી હતી. લગભગ 5000થી વધુ લોકોના જીવ ગયા છે જેમાં મોટાભાગના નાગરિકો છે. ફક્ત ઈરાનમાં જ 1600થી વધુ નાગરિકોના જીવ ગયા. યુદ્ધ રોકવા માટે ઈરાને જે 10 પોઈન્ટનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો તેમાં ઈરાનનું કહેવું છે કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર ટોલ વસૂલવામાં આવશે અને તેનાથી યુદ્ધથી થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરાશે. નોંધનીય છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ હાલ સમગ્ર સંઘર્ષનું કેન્દ્ર બનેલું છે. કારણ કે દુનિયાનું લગભગ 20 ટકા ઓઈલ અહીંથી પસાર થાય છે. તેના બંધ થવાથી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો થયો અને વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા ઉપર પણ મંદીનો ખતરો તોળાવા લાગ્યો હતો. ગેસ-ઓઈલના સપ્લાય ખોરવાઈ જવાથી દુનિયાભરમાં કિંમતો વધવા લાગી હતી.
શું ટોલ આપવો પડશે?
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ જલદી ખુલે તેવું લાગી રહ્યું છે. કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં એવું કહેવાયું છે કે અહીંથી પસાર થતા જહાજોએ ઈરાનની સાથે સાથે ઓમાનને પણ ટોલ ટેક્સ આપવો પડશે. આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત નથી થઈ પરંતુ એવું કહેવાય છે કે ટેક્સની વાત સીઝફાયર માટેની શરતોમાં સામેલ છે.
એપી ન્યૂઝે એક ક્ષેત્રિય અધિકારીના હવાલે જણાવ્યું છે કે બે અઠવાડિયાના સીઝફાયર પ્લાનમાં ફીની વાત કરાઈ છે. જે હેઠળ ઈરાન અને ઓમાન બંને દેશો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી નીકળતા જહાજો પાસેથી ટોલ વસૂલશે. અધિકારીનું કહેવું છે કે ઈરાન આ રકમનો ઉપયોગ દેશમાં ફરીથી થનારા નિર્માણ કાર્યોમાં કરશે. જો કે ઓમાન શેના માટે ઉપયોગ કરશે તે સ્પષ્ટ નથી.
પહેલા ફ્રી હતી અવરજવર
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ઓમાન અને ઈરાનના જળવિસ્તારમાં આવે છે. પરંતુ દુનિયા તેને આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ ગણે છે. જેના પગલે અત્યાર સુધી કોઈ પણ દેશ જહાજના પસાર થવા માટે ટોલ આપતો નહતો.
શું ભારત આપે છે ટોલ ટેક્સ?
તાજેતરમાં શિવાલિક, નંદા દેવી, જગ વસંત, પાઈન ગેસ, ગ્રીન સાન્વી સહિત અનેક જહાજ ભારત પહોંચી ગયા છે. જો કે હજુ પણ 16 ભારતીય ઝંડાવાળા જહાજ સ્ટ્રેટ પર અટકેલા છે. જો કે હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ નથી કે ભારત તરફથી કોઈ ટોલ ટેક્સ ભરવામાં આવી રહ્યો છે કે નહીં. પીટીઆઈ મુજબ વરિષ્ઠ અધિકારીએ આ સ્ટ્રેટને પાર કરવા માટે ટોલ ટેક્સ અંગેના સમાચારો વિશે પૂછવામાં આવતા કહ્યું કે અમને આ પ્રકારની ચૂકવણી વિશે કોઈ જાણકારી નથી.
ઈરાને હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ કરતા અહીં જહાજોની અવરજવર લગભગ 95 ટકા ઘટી ગઈ. ત્યારબાદ ઈરાનના વિદેશમંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી તરફથી બહાર પડેલા નિવેદન મુજબ ચીન, રશિયા, ભારત, ઈરાન અને પાકિસ્તાનના જહાજોને મંજૂરી મળી હતી.
હવે કેટલો ટોલ વસૂલશે?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ જે પ્રસ્તાવ રજૂ કરાયો છે તેમાં ઈરાન સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થનારા દરેક જહાજ પાસેથી 2 મિલિયન ડોલર વસૂલ કરશે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. એપીના રિપોર્ટ મુજબ મુજબ ઈરાનની સંસદમાં મંગળવારે આ અંગે એક ડ્રાફ્ટ પાસ કરવામાં આવ્યો. આ પૈસા યુદ્ધમાં થયેલા નુકસાનની ભરપાઈમાં વાપરવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે