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મિડલ ઈસ્ટમાં ફરી યુદ્ધ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ થયો બંધ! રોજેરોજ વપરાતી આ 7 વસ્તુઓના ભાવમાં થઈ શકે ભડકો

Iran US War Effect On India: મિડલ ઈસ્ટમાં ફરીથી યુદ્ધ ભડકી ઉઠ્યું છે. અમેરિકાનું હેલિકોપ્ટર તોડી પાડવામાં આવતા ભડકેલા અમેરિકાએ હુમલા કર્યા અને ઈરાને પણ વળતો પ્રહાર કર્યો પછી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી દીધો. હવે જો આ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોરવાયેલો રહે તો  ભારત પર તેની મોટી અસર પડી શકે છે. જાણો કઈ કઈ વસ્તુઓના ભાવ વધી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 11, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:03 PM IST
મિડલ ઈસ્ટમાં ફરી યુદ્ધ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ થયો બંધ! રોજેરોજ વપરાતી આ 7 વસ્તુઓના ભાવમાં થઈ શકે ભડકો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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