ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ વચ્ચે PM મોદીએ બોલાવી CCSની બેઠક, LPG અંગે શું આપ્યો આદેશ? જાણો
CCS Meeting: મિડલ ઈસ્ટ સંકટને લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી, જેમાં પ્રાદેશિક સુરક્ષા અને સ્થિરતા જાળવી રાખવાના ઉપાયો પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ LPG અને PNGના પુરવઠા સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ પર પણ વિચાર-વિમર્શ કરવામાં આવ્યો. સરકારે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પગલાં ભરવા પર ભાર મૂક્યો છે અને તમામ વિભાગોને સતર્ક રહેવા તેમજ ત્વરિત કાર્યવાહી કરવા નિર્દેશ આપ્યા છે.
- મિડલ ઈસ્ટના સંઘર્ષ વચ્ચે પીએમ મોદીએ બોલાવી CCSની બેઠક
- ખેતી, ઈંધણ અને પુરવઠાની સ્થિતિની કરી સમીક્ષા
- જથ્થાખોરો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા આપ્યા આદેશ
CCS Meeting: મિડલ ઈસ્ટમાં વધી રહેલ યુદ્ધના કારણે સર્જાયેલા વૈશ્વિક સંકટ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે એક મહત્વપૂર્ણ ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા યોજી. વડાપ્રધાન આવાસ પર આયોજિત કેબિનેટ કમિટી ઓન સિક્યુરિટી (CCS)ની બેઠકમાં દેશની આંતરિક સુરક્ષાની સાથે-સાથે આર્થિક સ્થિરતા પર પડનારી અસરો અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે.
LPG અને PNGની ઉપલબ્ધતા વધારવા સરકારનું ફોકસ
આ બેઠકમાં રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ, ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ અને વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર સહિત અનેક વરિષ્ઠ મંત્રીઓ હાજર રહ્યા હતા. મળતી માહિતી અનુસાર, સરકારનું ફોકસ દેશમાં LPG અને PNGની ઉપલબ્ધતા વધારવા અને ખાતરનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા પર છે.
આ ઉપરાંત અગાઉની બેઠકના નિર્ણયોની સમીક્ષા કરવાની સાથે ભવિષ્યની રણનીતિ પર પણ મંથન ચાલી રહ્યું છે, જેથી જાણી શકાય કે અત્યાર સુધી કેટલી પ્રગતિ થઈ છે અને કયા ક્ષેત્રોમાં સુધારાની જરૂર છે.
સામાન્ય જનતા અને ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બેઠકમાં દેશમાં PNGની ઉપલબ્ધતા વધારવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ LPG સિલિન્ડરનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા અંગે પણ મહત્વની ચર્ચા થઈ છે, જેથી સામાન્ય જનતાને કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે.
ઉનાળામાં વીજળીની અછત નિવારવા સરકારના નક્કર પગલાં
પાઈપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) કનેક્શનના વિસ્તરણ માટે પણ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. ઉનાળાના પીક મહિનાઓ દરમિયાન વીજળીની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે અનેક ઉપાયો કરવામાં આવ્યા છે. ગેસ આધારિત પાવર પ્લાન્ટ્સને 'ગેસ પૂલિંગ' મિકેનિઝમમાંથી મુક્તિ આપીને રાહત આપવામાં આવી છે અને થર્મલ પાવર સ્ટેશનો સુધી વધુ કોલસો પહોંચાડવા માટે રેકની સંખ્યા વધારવામાં આવી છે, જેથી ઉનાળામાં વીજળીની અછત ન સર્જાય.
આ ઉપરાંત બેઠકમાં કૃષિ, ખાતર, ઉડ્ડયન, શિપિંગ અને લોજિસ્ટિક્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં સંભવિત પડકારો પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી. સરકારે જણાવ્યું કે, ખાતરનો પુરવઠો જાળવી રાખવા માટે યુરિયાનું ઉત્પાદન ચાલુ છે અને DAP/NPKના સપ્લાય માટે વિદેશો સાથે તાલમેલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. રાજ્યોને સંગ્રહખોરી અને કાળાબજાર રોકવા માટે દેખરેખ અને કાર્યવાહી તેજ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
મોંઘવારી રોકવા કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરાયા
બેઠકમાં જણાવવામાં આવ્યું કે, ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના ભાવ છેલ્લા એક મહિનાથી સ્થિર રહ્યા છે. સરકારે કિંમતોની દેખરેખ માટે કંટ્રોલ રૂમ બનાવ્યા છે અને રાજ્યો સાથે સતત સંપર્કમાં છે. શાકભાજી અને ફળોના ભાવ પર પણ નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
તેની સાથે જ એવી પણ ચર્ચા થઈ કે, સરકાર ઉર્જા, ખાતર અને અન્ય સપ્લાય ચેઈનના સ્ત્રોતોને વૈશ્વિક સ્તરે વૈવિધ્યસભર બનાવવાના પ્રયાસો કરી રહી છે. સાથે જ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'માંથી જહાજોની સુરક્ષિત અવરજવર સુનિશ્ચિત કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રયાસો અને રાજદ્વારી વાતચીત ચાલુ છે.
વસ્તુઓનો સ્ટોક અને અફવાઓ પર અંકુશ
પ્રધાનમંત્રીએ સામાન્ય જનતા માટે જરૂરી ચીજવસ્તુઓની ઉપલબ્ધતાની સમીક્ષા કરી અને કહ્યું કે, ખરીફ અને રવિ સીઝનમાં ખાતરનો સપ્લાય સુનિશ્ચિત કરવો જરૂરી છે. તેમણે એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો હતો કે લોકો સુધી સાચી અને વિશ્વસનીય માહિતી પહોંચે, જેથી અફવાઓને રોકી શકાય.
આ ઉપરાંત કૃષિ ક્ષેત્ર માટે જરૂરી ખાતર (ફર્ટિલાઈઝર)ની ઉપલબ્ધતાની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. સરકાર એ બાબત સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે કે, આંતરરાષ્ટ્રીય સંકટ હોવા છતાં ખેડૂતોને ખાતરની અછત ન વર્તાય. એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, જો પશ્ચિમ એશિયામાં સ્થિતિ વધુ બગડે તો ભારત પર તેની અસર ન્યૂનતમ થાય તે માટે સરકાર આગોતરી રણનીતિ તૈયાર કરી રહી છે.
