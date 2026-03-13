2-3 કલાકમાં મળશે સારા સમાચાર, ભારત અમારો મિત્ર છે..., ઈરાની રાજદુતે બીજુ શું કહ્યું, જાણો
Iran India Relation: ભારતમાં ઈરાની રાજદૂતે જણાવ્યું હતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી ભારતીય જહાજોના સુરક્ષિત પસાર થવાના સમાચાર આગામી બે થી ત્રણ કલાક લાગશે. તેમણે કહ્યું કે ભારત અને ઈરાન મિત્રો છે અને આ ક્ષેત્રમાં સમાન હિતો ધરાવે છે. ભારત આપણને મદદ કરે છે, અને અમે ભારતને મદદ કરીશું.
Trending Photos
Iran India Relation: અમેરિકા અને ઈઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પર સંયુક્ત હુમલા બાદ, વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ સતત વધતું જઈ રહ્યું છે. મુખ્ય ઉર્જા આયાતકાર તરીકે ભારત પણ તેનો અપવાદ નથી. આ સંદર્ભમાં, ભારતમાં ઈરાની રાજદૂત મોહમ્મદ ફતાલીએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા જહાજો અંગે સારા સમાચાર આપ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી ભારતીય જહાજોના સુરક્ષિત પસાર થવાના સમાચાર આગામી બે થી ત્રણ કલાકમાં લાગશે. રાજદૂતે કહ્યું કે ભારત અમારો મિત્ર છે અને અમારી માન્યતાઓ એકરૂપ છે.
મીડિયા સાથે વાત કરતા, ફતાલીએ કહ્યું કે અમે (ઈરાન) માનીએ છીએ કે ભારત અને ઈરાન બંને આ ક્ષેત્રમાં સમાન હિતો ધરાવે છે. ભારતીય જહાજોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત માર્ગ મળવા અંગે પૂછવામાં આવતા, ફતાલીએ કહ્યું કે, હા, તમે ટૂંક સમયમાં આ સમાચાર સાંભળશો, મને લાગે છે કે આગામી 2થી 3 કલાકમાં. ભારત અમારો મિત્ર છે, અને અમે માનીએ છીએ કે બંને દેશો આ ક્ષેત્રમાં સમાન હિતો ધરાવે છે.
ભારત આપણને મદદ કરે છે, અમે ભારતને મદદ કરીએ છીએ: ઈરાની રાજદૂત
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, આ અમારા માટે દુઃખનો સમય છે. એટલા માટે ભારત સરકાર અમને મદદ કરે છે, અને અમારે પણ ભારત સરકારને મદદ કરવી જોઈએ. કારણ કે બંને દેશો સમાન શ્રદ્ધા અને સમાન હિતો ધરાવે છે. ભારતમાં ઈરાનના રાજદૂત તરીકે, હું માનું છું કે આ ક્ષેત્રમાં આપણો સમાન વિશ્વાસ છે. એટલા માટે જ ઈરાનના તમામ અધિકારીઓ અને ભારતમાં તમામ દૂતાવાસના અધિકારીઓને ઈરાન અને ભારત સરકારો વચ્ચે સહયોગનો માર્ગ મોકળો કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
#WATCH | Delhi: On PM Modi’s conversation with Iranian President, Iran's Ambassador to India, Mohammad Fathali says, " They had a good conversation. Modi and Pezeshkian believe that they should try their best. We have announced several times that we do not want war, but we are… pic.twitter.com/TN5t2uUaiy
— ANI (@ANI) March 13, 2026
પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાન વચ્ચે સારી વાતચીત થઈ: ઈરાની રાજદૂત
અગાઉ, ગુરુવારે મોડી રાત્રે વડા પ્રધાન મોદી અને ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાન વચ્ચે થયેલી વાતચીતનો ઉલ્લેખ કરતા, ફતાલીએ કહ્યું કે બંને નેતાઓ વચ્ચે સારી વાતચીત થઈ. તેમણે કહ્યું કે, બંને નેતાઓ વચ્ચે સારી વાતચીત થઈ. મોદી અને પેઝેશ્કિયાન બંને માને છે કે તેમણે શાંતિ માટે દરેક શક્ય પ્રયાસ કરવા જોઈએ.
કમનસીબે, તેમણે વાતચીત દરમિયાન હુમલો કર્યો
અમે વારંવાર કહ્યું છે કે ઈરાન યુદ્ધ ઇચ્છતું નથી, પરંતુ જો જરૂર પડે તો તે માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. અમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે વાતચીત કરી રહ્યા હતા. કમનસીબે, તેમણે વાતચીત દરમિયાન હુમલો કર્યો, જેનાથી તે સમાપ્ત થઈ ગયું. હવે અમે પુનરાવર્તન કરી રહ્યા છીએ કે અમે યુદ્ધ ઇચ્છતા નથી, પરંતુ જો જરૂર પડે તો તે માટે તૈયાર છીએ.
ઉલ્લેખનીય છે કે ઈરાની રાજદૂતનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ભારતમાં ફક્ત એક જ તેલ ટેન્કર આવ્યું છે, જે મુંબઈના જવાહર ટાપુ બંદર પર ડોક કરવામાં આવ્યું હતું.
ગુજરાતના દરિયાકાંઠે આવતા અન્ય એક જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે બંને દેશો વચ્ચે વાતચીત વધુ તીવ્ર બની હતી. સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત જનારા બે ડઝનથી વધુ જહાજો હાલમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ ફસાયેલા છે. સરકાર તેમના સુરક્ષિત પરત ફરવાની ખાતરી કરવા માટે ઈરાની અધિકારીઓ સાથે વાત કરી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે