/IRCTCની નવી બીટા વેબસાઇટ લોન્ચ, 24 વર્ષ બાદ મોટો ફેરફાર, ટિકિટ બુકિંગ થશે સુપરફાસ્ટ

New IRCTC Website : ભારતીય રેલવેએ મુસાફરો માટે ટિકિટ બુકિંગ વધુ સરળ બનાવવા માટે નવી IRCTC વેબસાઇટનું બીટા વર્ઝન લોન્ચ કર્યું છે. તે રાત્રે 9 વાગ્યાથી એક્ટિવ થઈ ગયું છે. નવી વેબસાઇટનો હેતુ ઝડપી, સરળ અને વધુ યુઝર્સ ફ્રેન્ડલી ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ સેવા પ્રદાન કરવાનો છે.
નવી વેબસાઇટમાં ઘણા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે
નવી વેબસાઇટમાં ઘણા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. તેના ઇન્ટરફેસને પહેલા કરતાં વધુ સરળ અને વધુ આધુનિક બનાવવામાં આવ્યું છે. બિનજરૂરી પોપ-અપ્સ, વારંવાર આવતા કેપ્ચા પ્રોમ્પ્ટ અને અન્ય અવરોધો ઘટાડવામાં આવ્યા છે. પ્રક્રિયાને ઝડપી અને સરળ બનાવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ માટે જ્યારે વેબસાઇટની લોડિંગ સ્પીડ અને એકસાથે વધુ યુઝર્સને હેન્ડલ કરવાની ક્ષમતામાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
રેલવે મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ હાલમાં બીટા વર્ઝન છે અને સામાન્ય યુઝર્સના પ્રતિસાદના આધારે વધુ સુધારા કરવામાં આવશે. રેલવેની ડિજિટલ સેવાઓને વધુ અસરકારક અને અનુકૂળ બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે અંતિમ વર્ઝન બહાર પાડવામાં આવશે.
બીટા વર્ઝનમાં શું છે ખાસ ?
પોપ-અપ્સ અને ફ્લેશિંગ ગ્રાફિક્સ હટાવ્યા
નવી વેબસાઇટ યુઝર્સ ફ્રેન્ડલી બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. વારંવાર બિનજરૂરી પોપ-અપ્સ અને ફ્લેશિંગ ગ્રાફિક્સ દૂર કરવામાં આવ્યા છે. ટિકિટ બુકિંગ દરમિયાન વારંવાર કેપ્ચા કોડ દાખલ કરવાની ઝંઝટ દૂર કરવામાં આવી છે. મુસાફરોની વિગતો વારંવાર દાખલ કરવાની પણ જરૂર રહેશે નહીં.
IRCTC વેબસાઇટ સૌપ્રથમ ક્યારે શરૂ કરવામાં આવી હતી ?
IRCTC વેબસાઇટ સૌપ્રથમ 2002માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં તે દરરોજ સરેરાશ આશરે 14.5 લાખ ટિકિટનું સંચાલન કરે છે. નવી વેબસાઇટમાં સરળ યુઝર ઇન્ટરફેસ છે અને તે એક સરળ યુઝર્સ અનુભવ આપે છે.