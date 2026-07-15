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IRCTCની નવી બીટા વેબસાઇટ લોન્ચ, 24 વર્ષ બાદ મોટો ફેરફાર, ટિકિટ બુકિંગ થશે સુપરફાસ્ટ

New IRCTC Website : IRCTCની નવી વેબસાઇટ આખરે શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વેબસાઇટ પર ટ્રેન ટિકિટ બુક કરવાની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવામાં આવી છે. નવી વેબસાઇટમાં ઘણા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. તેના ઇન્ટરફેસને પહેલા કરતા વધુ સરળ અને આધુનિક બનાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારે અન્ય કયા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 15, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:32 PM IST
IRCTCની નવી બીટા વેબસાઇટ લોન્ચ, 24 વર્ષ બાદ મોટો ફેરફાર, ટિકિટ બુકિંગ થશે સુપરફાસ્ટ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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