રેલ મુસાફરોની બલ્લે-બલ્લે! IRCTCની નવી વેબસાઈટ પર 'ફાસ્ટ ચેકઆઉટ' અને 'રિપીટ બુકિંગ' સાથે મિનિટોમાં થશે ટિકિટ બુક

ભારતીય રેલવેની ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ વેબસાઈટ IRCTCએ એક નવું વર્ઝન લોન્ચ કર્યું છે. આ અપગ્રેડ એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે મુસાફરોને ફટાફટ ટિકિટ મળી રહે. હાલમાં નવી વેબસાઈટનું બીટા વર્ઝન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. જે મુસાફરોના ફીડબેકને આધારે પાછળથી વેબસાઈટમાં બદલાવ કરી શકાશે.
IRCTC has launched the beta version of its new website today.
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— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 15, 2026
સવાલ ૧: IRCTCની આ નવી વેબસાઈટમાં એવી તો કંઈ નવી અપડેટ છે?
જવાબ: IRCTC વેબસાઈટનું બીટા વર્ઝન ૧૫ જુલાઈ ૨૦૨૬ના રોજ રાત્રે ૯ વાગ્યાથી લાઈવ થઈ ગયું છે. ગયા મહિને જયપુરની માલવીય નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેક્નોલોજી (MNIT)ની મુલાકાતે ગયેલા રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે વિદ્યાર્થીઓ સાથેની વાતચીત દરમિયાન જાહેરાત કરી હતી કે ૧૫ જુલાઈ સુધીમાં IRCTCની નવી વેબસાઈટ લોન્ચ કરવામાં આવશે.
સવાલ ૨ : સામાન્ય મુસાફરો માટે નવી બીટા વેબસાઈટમાં કયા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે?
જવાબ: રેલવેએ મુસાફરોની સુવિધા માટે મુખ્યત્વે ચાર મોટા ટેકનીકલ સુધારા કર્યા છે
|સ્માર્ટ કેપ્ચા આઉટ :
|હવે લોગિન અથવા બુકિંગ દરમિયાન વચ્ચે વારંવાર આવી જતા કેપ્ચા દેખાશે નહીં. સાથે જ નકામા પોપ-અપ્સ, ગ્રાફિક્સ અને ધ્યાન ભટકાવનારા એલિમેન્ટસ પણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે.
|સીટોની છે કે નહીં:
|હવે યુઝર્સે સ્લીપર, થર્ડ એસી, સેકન્ડ એસી જેવા અલગ-અલગ ક્લાસ માટે વારંવાર સર્ચ કરવું નહીં પડે. તમામ શ્રેણીઓમાં સીટોની ઉપલબ્ધતા એકસાથે સ્ક્રીન પર દેખાશે.
|ફાસ્ટ ચેકઆઉટ થશે :
|IRCTCએ બુકિંગ માટે 'ફાસ્ટર ચેકઆઉટ' ફીચર રજૂ કર્યું છે. ટિકિટ બુક કરતી વખતે મુસાફરોએ જેટલા સ્ટેપ્સમાંથી પસાર થવું પડતું હતું, તેની સંખ્યા ઘટાડી દેવામાં આવી છે. સ્ટેપ્સ ઘટવાથી બુકિંગની સમગ્ર પ્રક્રિયામાં લાગતો સમય ઘટશે.
|સરળ રિપીટ બુકિંગ કરી શકાશે :
|વારંવાર મુસાફરી કરતા મુસાફરો માટે 'ઈઝીઅર રિપીટ બુકિંગ'ની સુવિધા આપવામાં આવી છે. આમાં મુસાફરોની વિગતો પહેલેથી જ સેવ રહેશે. આગલી વખતે ટિકિટ બુક કરતી વખતે તમારે ફરીથી નામ, ઉંમર કે અન્ય માહિતી ભરવાની રહેશે નહીં.
સવાલ ૩: બીટા વેબસાઈટ કેવી રીતે એક્સેસ થશે અને તેની લિંક ક્યાં મળશે?
જવાબ: મુસાફરો https://www.irctc.co.in/eticket/ પર જઈને નવા પોર્ટલનો અનુભવ લઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, જે લોકો IRCTCની જૂની કે હાલની હોમપેજ વેબસાઈટ પર જઈ રહ્યા છે, તેમને પણ મુખ્ય પેજ પર જ નવી બીટા વેબસાઈટ પર જવા માટે સીધી લિંક ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.
સવાલ ૪: બીટા વર્ઝન જાહેર કરવા પાછળ રેલવેનો અસલી હેતુ શું છે?
જવાબ: બીટા વર્ઝન લોન્ચ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સામાન્ય મુસાફરો પાસેથી ફીડબેક અને સૂચનો લેવાનો છે. રેલવેના મુસાફરો નવી વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરીને તેના ફીચર્સ પર પોતાનો અભિપ્રાય આપી શકશે. આ ફીડબેકના આધારે આગામી સમયમાં વેબસાઈટમાં વધુ જરૂરી સુધારા કરવામાં આવશે, જેથી ગ્રાહક સંતોષ (Customer Satisfaction) વધી શકે.
સવાલ ૫: IRCTC વેબસાઈટ પર કેટલો લોડ છે, જેના કારણે ફેરફારની જરૂર પડી?
જવાબ: વર્ષ ૨૦૦૨માં લોન્ચ કરવામાં આવેલી IRCTC વેબસાઈટ દેશના સૌથી વ્યસ્ત ઓનલાઈન ટિકિટિંગ પ્લેટફોર્મ્સમાંથી એક છે. પહેલાં તેના પર ટ્રાફિક ઓછો હતો, પરંતુ હાલમાં આ વેબસાઈટ દ્વારા દરરોજ સરેરાશ ૧૪.૫ લાખ ટ્રેન ટિકિટ બુક કરવામાં આવે છે. આટલા મોટા યુઝર બેઝને કોઈ પણ અડચણ વગર ઝડપી સેવા આપવા અને ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટીએ અપ-ટુ-ડેટ રાખવા માટે આ વેબસાઈટના સમગ્ર માળખાને અપગ્રેડ કરવું જરૂરી બની ગયું હતું.
સવાલ ૬: શું આ ફેરફાર માત્ર વેબસાઈટના ડિઝાઈન પૂરતો મર્યાદિત છે?
જવાબ: ના, આ માત્ર બહારની ડિઝાઈનનો ફેરફાર નથી. ભારતીય રેલવે તેની સાથે જ પોતાની બેકએન્ડ સિસ્ટમને પણ બદલી રહ્યું છે. દાયકાઓ જૂના પેસેન્જર રિઝર્વેશન એન્જિનને સમાંતર રીતે અપગ્રેડ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
સવાલ ૭: જૂનું પેસેન્જર રિઝર્વેશન એન્જિન બદલવામાં કયા પડકારો હતા?
જવાબ: રેલવે માટે સૌથી મોટો પડકાર એ હતો કે આ સમગ્ર અપગ્રેડેશન દરમિયાન ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગની લાઈવ સર્વિસને એક મિનિટ માટે પણ બંધ કરી શકાય તેમ નહોતી. ચાલુ સિસ્ટમની સાથે જ બેકએન્ડમાં આ કામ કરવું ખૂબ જ પડકારજનક હતું. નવા પેસેન્જર રિઝર્વેશન એન્જિનને પણ ટૂંક સમયમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે.
સવાલ ૮: નવી વેબસાઈટ પૂરી રીતે ફંક્શનલ ક્યાં સુધી થઈ જશે?
જવાબ: પેસેન્જર રિઝર્વેશન એન્જિન અને નવી વેબસાઈટ બંને પર એકસાથે કામ ચાલી રહ્યું હોવાથી, રેલવેએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે બીટા વર્ઝનમાંથી યુઝર ફીડબેક લેવાયા બાદ અને એન્જિનનું કામ પૂરું થયા પછી, આગામી થોડા અઠવાડિયામાં સંપૂર્ણ રીતે ફંક્શનલ નવું IRCTC પોર્ટલ દરેક માટે ઉપલબ્ધ કરાવી દેવામાં આવશે. ત્યાં સુધી મુસાફરો બીટા વર્ઝનનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને જૂના પોર્ટલ પરથી પણ સામાન્ય બુકિંગ ચાલુ રાખી શકે છે.
નવી વેબસાઈટ પર ફીડબેક કેવી રીતે આપવો?