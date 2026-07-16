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રેલ મુસાફરોની બલ્લે-બલ્લે! IRCTCની નવી વેબસાઈટ પર 'ફાસ્ટ ચેકઆઉટ' અને 'રિપીટ બુકિંગ' સાથે મિનિટોમાં થશે ટિકિટ બુક

IRCTCએ મુસાફરોની સુવિધા માટે તેની વેબસાઈટનું સુપરફાસ્ટ સ્માર્ટ બીટા વર્ઝન લાઈવ કરી દીધું છે. નવી વેબસાઈટમાં લૉગિન કે ટિકિટ બુકિંગ વખતે હેરાન કરતા કેપ્ચા અને નકામા પોપ-અપ્સની ઝંઝટમાંથી કાયમી મુક્તિ મળશે. હવે મુસાફરો સ્લીપર કે એસી જેવા અલગ-અલગ ક્લાસની સીટોની ઉપલબ્ધતા વારંવાર સર્ચ કર્યા વગર એક જ સ્ક્રીન પર જોઈ શકશે. આ ઉપરાંત 'ફાસ્ટર ચેકઆઉટ' અને 'ઈઝીઅર રિપીટ બુકિંગ' જેવા દમદાર ફીચર્સને કારણે ટિકિટ બુકિંગનો સમગ્ર અનુભવ હવે એકદમ સરળ અને ઝંઝટમુક્ત બનશે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 16, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:13 PM IST
રેલ મુસાફરોની બલ્લે-બલ્લે! IRCTCની નવી વેબસાઈટ પર 'ફાસ્ટ ચેકઆઉટ' અને 'રિપીટ બુકિંગ' સાથે મિનિટોમાં થશે ટિકિટ બુક

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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