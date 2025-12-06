માત્ર 1 રૂપિયામાં જમીન, જબરદસ્ત છે આ સરકારી યોજના! 31 માર્ચ પહેલા કરી શકશો અરજી
બિહારમાં ચૂંટણી બાદ ફરી નીતિશ સરકાર આવતા નવી નવી યોજનાઓ શરૂ થઈ રહી છે. બિહારમાં રોકાણ અને રોજગારીની તકો લાવવા માટે રોકાણકારોને ઘણી છૂટ આપવામાં આવી રહી છે.
એવું લાગે છે કે બિહારના રહીશોને હવે રોજગારની શોધમાં બહાર જવાની જરૂર નહીં પડે. બિહાર સરકાર બિહારમાં રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે ઉદ્યોગ લગાવવા ભારે ભરખમ પ્રોત્સાહન યોજના લાવી છે. બિહાર ઔદ્યોગિક રોકાણ પ્રોત્સાહન પેકેજ 2025 હેઠળ પ્રદેશ સરકાર માત્ર 1 રૂપિયાની ટોકન રકમમાં જમીન આપે છે. આ ઉપરાંત ઢગલો સુવિધાઓ તો ખરી જ.
બિહાર ઔદ્યોગિક રોકાણ પ્રોત્સાહન પેકેજ 2025 હેઠળ 1 રૂપિયામાં જમીન આપવા ઉપરાંત વ્યાજ સબસિડી, 100 ટકા સુધી SGST પ્રતિપૂર્તિ, સ્વિકૃત પ્રોજેક્ટ ખર્ચના 300 ટકા NET SGST પ્રતિપૂર્તિ કે પછી પ્રોજેક્ટ ખર્ચ પર 30 ટકા સુધી સબસિડી પણ બિહાર સરકાર આપી રહી છે. જો તમે બિહારમાં ઉદ્યોગ શરૂ કરવાનું વિચારતા હોવ તો આ સોનેરી તક છે. યોજનાની છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચ 2026 છે.
કેટલા રોકાણ પર મળશે 1 રૂપિયામાં જમીન
- 100 કરોડ રૂપિયાના રોકાણ અને 1000 રોજગારીની તકોના સર્જન પર 10 એકર જમીન
- 1000 કરોડ રૂપિયાના રોકાણ પર 25 એકર જમીન
- 200 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરનારી ફોર્ચ્યૂન 500 કંપનીઓને 10 એકર જમીન
- બાકી તમામ માટે BIADA જમીન કિંમત પર 50 ટકા છૂટ
1 રૂપિયામાં જમીન ઉપરાંત આ સુવિધાઓ પણ મળશે
- 40 કરોડ સુધી વ્યાજ સબસિડી અને 100 ટકા SGST પ્રતિપૂર્તિ અથવા
- સ્વિકૃત પ્રોજેક્ટ ખર્ચના 300 ટકા સુધી NET SGST પ્રતિપૂર્તિ (14 વર્ષ સુધી) અથવા
- સ્વિકૃત પ્રોજેક્ટ ખર્ચના 30 ટકા સુધી પૂંજી સબસિડી
કઈ રીતે કરી શકાય અરજી
- આ યોજના હેઠળ અરજી કરવા માટે તમારે ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://biada1.bihar.gov.in/ પર જવાનું રહેશે.
- અહીં તમને Apply Online વિકલ્પ મળશે. પહેલા તમારે Registration કરાવવું પડશે.
- Registration માટે તમારું નામ, એડ્રસ બધી વિગતો આપવાની રહેશે. તમારું મેઈલ આઈડી જ તમારું યૂઝર આઈડી રહેશે.
- રજિસ્ટ્રેશન સમયે જે પાસવર્ડ બનાવશો તેના દ્વારા લોગઈન કરાશે.
હેલ્પલાઈન નંબર
જો તમારા મનમાં આ પ્રોત્સાહન યોજના વિશે કોઈ સવાલ હોય તો તેના માટે હેલ્પલાઈન પણ જાહેર કરવામાં આવેલી છે. તમે 18003456214 પર સંપર્ક કરી વધુ વિગતો જાણી શકો છો.
ઉદ્યોગ માટે ક્યાં ક્યાં જમીન
ઉદ્યોગ લગાવવા માટે જમીન ક્યાં ક્યાં ઉપલબ્ધ છે, જેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે કે તેની કિંમત કેટલી છે, તેની જાણકારી પણ તમને પોર્ટલ પર જ મળી જશે. ઓફિશિયલ પોર્ટલ પર જઈને Land Bank પર ક્લિક કરવાનું છે. અહીં તમને કયા જિલ્લામાં કેટલી જમીન છે, બધુ ખબર પડી જશે. પ્રતિ વર્ગ ફૂટ તેની કિંમતની પણ જાણકારી અહીં અપાઈ છે. એ જ રીતે ઔદ્યોગિક શેડ ક્યાં ક્યાં ઉપલબ્ધ છે, તેની જાણકારી પણ તમને Plug & Play Shed Details પર મળી જશે.
