આ કોંગ્રેસ નેતાએ રાહુલ ગાંધી માટે કરી નોબલ પુરસ્કારની માંગણી? કહ્યું- મચાડો જેવું જ કરે છે કામ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સતત નોબલ પુરસ્કારની માંગણી વચ્ચે નોબલ શાંતિ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાના મહિલા નેતાને મળ્યો. આ બધા વચ્ચે કોંગ્રેસ નેતાએ પણ એક એવી ટ્વીટ કરી જે ચર્ચામાં છે.
વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરીના મચાડોને આ વર્ષેનો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર મળ્યા બાદ કોંગ્રેસ પ્રવક્તા સુરેન્દ્ર રાજપૂતે તેમની સરખામણી કોંગ્રેસ નેતા અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સાથે કરી નાખી છે. રાજપૂતે સંકેત આપ્યો કે જે રીતે મચાડોને તેમના દેશમાં લોકશાહી અધિકારો માટે સંઘર્ષ કરવા માટે આ સન્માન મળ્યું છે બરાબર એ જ રીતે રાહુલ ગાંધી પણ ભારતમાં બંધારણ બચાવવાની લડાઈ લડી રહ્યા છે.
રાજપૂતે એક્સ પર મચાડો અને રાહુલ ગાંધીની એક તસવીર શેર કરતા લખ્યું કે આ વખતે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાના વિપક્ષના નેતાને બંધારણની રક્ષા માટે મળ્યું છે. ભારતના વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી દેશના બંધારણને બચાવવાની લડાઈનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.
નોર્વેજિયન નોબેલ સમિતિએ મચાડોને તાનાશાહીથી લોકતંત્રમાં શાંતિપૂર્ણ બદલાવ અને લોકતાંત્રિક અધિકારો પ્રત્યે અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા માટે આ સન્માનથી નવાજ્યા છે. ગત વર્ષે ચૂંટણીમાં થયેલી ધાંધલીના આરોપો બાદ મચાડોએ છૂપાઈને રહેવું પડ્યું પરંતુ આમ છતાં વેનેઝુએલાના વિપક્ષને એકજૂથ રાખવામાં સફળ રહ્યા.
इस बार का नोबल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को मिला है संविधान की रक्षा करने के लिये।
हिंदुस्तान 🇮🇳 के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड रहे है । pic.twitter.com/xcgfkJixlZ
— Surendra Rajput (@ssrajputINC) October 10, 2025
જ્યારે ભારતમાં કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે રાહુલ ગાધી વર્તમાન એનડીએ સરકાર સામે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. તેઓ હાલના મહિનાઓમાં વોટ ચોરી, બિહારમાં મતદારોની સૂચિમાંથી નામ હટાવવા, ઈવીએમ હેકિંગ, પછાત વર્ગોના અનામતને ખતમ કરવાની ષડયંત્ર જેવા મુદ્દા ઉઠાવી ચૂક્યા છે. ઈન્ડિયા ગઠબંધન બન્યા બાદ આખો વિપક્ષ મોદી સરકાર વિરુદ્ધ એકજૂથ છે. વિપક્ષનો આરોપ છે કે દેશમાં બેરોજગારી વધી છે, અર્થવ્યવસ્થા નબળી પડી છે, લઘુમતીઓ અને અનુસૂચિત વર્ગોના અધિકારીઓ સાથે સમાધાન થયું છે અને અસહમતિના સ્વર દબાવવામાં આવી રહ્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ વારંવાર કહ્યું છે કે ભારતમાં લોકતંત્ર અને લોકતાંત્રિક સંસ્થાઓ જોખમમાં છે અને તેઓ તેને બચાવવા માટે લડત લડી રહ્યા છે.
