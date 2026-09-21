/આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું અર્નબ? ભારતમાં ક્યાં અને ક્યારે ત્રાટકશે, આ રાજ્યોમાં વેરશે વિનાશ, IMD અપડેટ

Cyclone Arnab News: દેશમાંથી ચોમાસું પીછેહઠ કરવાનું શરૂ કરી દીધું હોવા છતાં, બંગાળની ખાડીમાં હાલમાં કેટલીક વિક્ષેપો થઈ રહી છે, જેના કારણે આ અઠવાડિયે ઘણા રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની શક્યતા વધી ગઈ છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ જણાવ્યું છે કે ઉત્તરપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર એક અલગ ઓછા દબાણવાળા વિસ્તાર વિકસિત થયો છે, જે આગામી 48 કલાકમાં ડિપ્રેશન અને ડીપ ડિપ્રેશનમાં તીવ્ર બની શકે છે. આ અસરથી 24 સપ્ટેમ્બરે ઓડિશા અને છત્તીસગઢના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં અને 23-24 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ અને યાનમના વિસ્તારોમાં ખૂબ ભારે વરસાદ થવાની ધારણા છે.
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે બંગાળની ખાડીમાં વિકસતી આ હવામાન પ્રણાલી ઊંડા દબાણમાં તીવ્ર બની શકે છે, જેના કારણે ઓડિશાના ઘણા જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આનાથી મુખ્ય નદીઓના જળક્ષેત્ર વિસ્તારોમાં પૂરનું જોખમ વધ્યું છે.
IMD એ જણાવ્યું હતું કે આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધી રહી છે, જો કે અત્યાર સુધી તેની તીવ્રતા ધીમી રહી છે. આ સિસ્ટમ 23 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે ઓડિશા કિનારાને પાર કરે તેવી શક્યતા છે, સંભવતઃ ગંજમ અને પુરી જિલ્લાઓ વચ્ચે ચિલિકા નજીક. આ સમયગાળા દરમિયાન 50થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે તેવી પણ શક્યતા છે.
હાલની પરિસ્થિતિ શું છે?
IMDએ તેના તાજેતરના બુલેટિનમાં જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ-મધ્ય અને સંલગ્ન પૂર્વ-મધ્ય બંગાળની ખાડી પરનું નીચું દબાણ ક્ષેત્ર પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધ્યું છે અને ડિપ્રેશનમાં તીવ્ર બન્યું છે. તે આજે, 21 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ સાંજે 5:30 વાગ્યે (IST) પશ્ચિમ-મધ્ય અને સંલગ્ન ઉત્તરપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી (લગભગ 17.7°N અક્ષાંશ અને 87.8°E રેખાંશ) પર કેન્દ્રિત હતું. તે પુરી (ઓડિશા)થી લગભગ 310 કિમી દક્ષિણપૂર્વમાં, ગોપાલપુર (ઓડિશા)થી 310 કિમી પૂર્વ-દક્ષિણપૂર્વમાં, કલિંગપટ્ટનમ (આંધ્રપ્રદેશ)થી 390 કિમી પૂર્વ-દક્ષિણપૂર્વમાં અને વિશાખાપટ્ટનમ (આંધ્રપ્રદેશ)થી 470 કિમી પૂર્વમાં સ્થિત હતું.
આગામી 24 કલાક દરમિયાન તે પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધવાની અને પશ્ચિમ-મધ્ય અને સંલગ્ન ઉત્તરપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર ડીપ ડિપ્રેશન (ખૂબ જ ઊંડા નીચા દબાણવાળા ક્ષેત્ર)માં તીવ્ર બનવાની સંભાવના છે. પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધતા, તે 23 સપ્ટેમ્બર, 2026ની રાત્રિ અને 24 સપ્ટેમ્બર, 2026ની સવાર દરમિયાન વિશાખાપટ્ટનમ અને સંલગ્ન ઉત્તરપશ્ચિમ બંગાળની ખાડીને પાર કરે તેવી સંભાવના છે. તે ગોપાલપુર વચ્ચે ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશ-દક્ષિણ ઓડિશા કિનારાને ડીપ ડિપ્રેશન તરીકે પાર કરે તેવી શક્યતા છે.
અર્નબ શું છે?
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે આ ઓછા દબાણવાળા વિસ્તાર ચક્રવાતમાં તીવ્ર બની શકે છે, અને જો એમ હોય, તો તેનું નામ ચક્રવાત અર્નબ રાખવામાં આવશે. આ નામ બાંગ્લાદેશ દ્વારા સૂચવવામાં આવ્યું હતું. આનો અર્થ એ છે કે તે એક સંભવિત વાવાઝોડું તોફાન છે જે પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને અસર કરે તેવી અપેક્ષા છે.
IMD એ જણાવ્યું છે કે ઓડિશા કિનારા પર અથડાયા પછી, તે ઉત્તર અને પછી ઉત્તરપૂર્વ તરફ વળશે અને ઝારખંડ તરફ આગળ વધશે તેવી અપેક્ષા છે. IMD આ હવામાન પ્રવૃત્તિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે, જોકે તેના સંપૂર્ણ ચક્રવાત બનવાની સત્તાવાર પુષ્ટિ હજુ બાકી છે.
ક્યાં વરસાદ પડશે?
જો કે, હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે ઉત્તરપશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં સ્પષ્ટપણે દેખાતું લો-પ્રેશર ક્ષેત્ર આગામી 48 કલાકમાં ડિપ્રેશનમાં અને પછી ડીપ ડિપ્રેશનમાં તીવ્ર બને તેવી શક્યતા છે. તેની અસરથી 24મી સપ્ટેમ્બરે ઓડિશા અને છત્તીસગઢના અલગ-અલગ ભાગોમાં અને 23-24 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ અને યાનમમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. IMDએ જણાવ્યું હતું કે તેની ગતિવિધિની દિશા અને ગતિનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી 22 સપ્ટેમ્બરના બપોર સુધીમાં તેના લેન્ડફોલ સ્થાન વિશે વધુ ચોક્કસ માહિતી અપેક્ષિત છે.
ઓડિશામાં ભારે વરસાદ અને પૂરનો ભય
જો કે, ભુવનેશ્વર સ્થિત સેન્ટર ફોર એન્વાયર્નમેન્ટ એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ (CEC)ના ડિરેક્ટર શરત ચંદ્ર સાહુએ જણાવ્યું હતું કે 21થી 23 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પુરી, જગતસિંહપુર, કેન્દ્રપાડા, ગંજમ, ખુર્દા, કટક, ગજપતિ, રાયગડા, કંધમાલ, કાલાહાંડી, નબરંગપુર, બોલાંગીર, ધેંકનાલ, અંગુલ, નયાગઢ અને નુઆપાડા જિલ્લામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
વધુમાં, 23થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઓડિશાના ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે સતત વરસાદને કારણે મહાનદી, બ્રહ્માણી, સુબર્ણરેખા અને બુધબલંગા નદીઓના જળક્ષેત્ર વિસ્તારોમાં પૂર આવી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે આગાહીના સમયગાળા દરમિયાન ખુર્દા, કટક અને નયાગઢ જિલ્લામાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
ઝારખંડમાં હવામાન બદલાશે
આગામી પાંચ દિવસ સુધી ઝારખંડમાં ચક્રવાતના કારણે હવામાનમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં 25 સપ્ટેમ્બર સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કેટલાક સ્થળોએ વાવાઝોડા, વીજળી અને 30થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આગામી બે દિવસમાં મહત્તમ તાપમાનમાં ત્રણથી ચાર ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની પણ શક્યતા છે.