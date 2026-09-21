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આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું અર્નબ? ભારતમાં ક્યાં અને ક્યારે ત્રાટકશે, આ રાજ્યોમાં વેરશે વિનાશ, IMD અપડેટ

Cyclone Arnab News: હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે આ ઓછા દબાણવાળા વિસ્તાર ચક્રવાતમાં વિકસી શકે છે, અને જો એમ હોય, તો તેનું નામ વાવાઝોડું અર્ણબ રાખવામાં આવશે. આ નામ બાંગ્લાદેશ દ્વારા સૂચવવામાં આવ્યું હતું.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 21, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:42 PM IST
આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું અર્નબ? ભારતમાં ક્યાં અને ક્યારે ત્રાટકશે, આ રાજ્યોમાં વેરશે વિનાશ, IMD અપડેટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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