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E20 પેટ્રોલથી જૂની ગાડીઓ બગડી જશે? વધતી ચિંતા વચ્ચે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સરકારે આપ્યો આ જવાબ!

Does E20 Petrol Ruin Older Cars: દેશમાં પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણને લઈને લોકો સતત ચિંતામાં છે. વાહન માલિકોને તે વાતનો ડર છે કે પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ તેના વાહનને ખરાબ કરી શકે છે. આ વચ્ચે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેન્દ્ર સરકારે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 30, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:57 PM IST
E20 પેટ્રોલથી જૂની ગાડીઓ બગડી જશે? વધતી ચિંતા વચ્ચે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સરકારે આપ્યો આ જવાબ!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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