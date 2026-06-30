/E20 પેટ્રોલથી જૂની ગાડીઓ બગડી જશે? વધતી ચિંતા વચ્ચે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સરકારે આપ્યો આ જવાબ!

E20 Petrol: શું તમારી પાસે કોઈ જૂની કાર કે બાઇક છે? જો હા તો તમને એક ચિંતા જરૂર થઈ રહી હશે કે શું પેટ્રોલ પંપ પર મળનાર E20 પેટ્રોલ તમારી ગાડીના એન્જિનને ચુપકે-ચુકકે ખરાબ કરી દેશે? દેશના કરોડો વાહન માલિકોના આ ડર અને સસ્પેન્સ વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે દેશની સૌથી મોટી અદાલત એટલે કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક નિવેદન આપ્યું છે, જેથી બધા ચોંકી ગયા છે. સરકારે સ્પષ્ટ રીતે સ્વીકાર્યું કે 20 ટકા ઇથેનોલ બ્લેંડિંગનો આ પ્રોજેક્ટ હજુ માત્ર એક પ્રયોગના રૂપમાં છે અને ગાડીઓ પર તેની અસલી અસરનો સંપૂર્ણ રિપોર્ટ આગામી વર્ષ સુધી સામે આવશે.
કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું કે દેશમાં 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણ પોગ્રામ હજુ પણ એક ચાલતો પ્રયોગ છે. તેની અસર વાહન અને એન્જિન પર શું થશે, તેનું ચિત્ર આગામી વર્ષ સુધી સ્પષ્ટ થઈ જશે.
સરકારનું નિવેદન તેવા સમયે સામે આવ્યું છે, જ્યારે વાહન માલિકો અને એક્સપર્ટ વચ્ચે તે વાતને લઈને ચિંતા છે કે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલની માત્રા વધારવાથી જૂની ગાડીઓના એન્જિન અને તેની માઇલેજ પર મોટી અસર થઈ શકે છે.
ગાડીઓને નુકસાનના કોઈ પુરાવા નહીં
પરંતુ સરકાર હંમેશા આ ચિંતાને નકારતી આવી છે. સરકારનું કહેવું છે કે E20 પેટ્રોલથી ગાડીઓને કોઈ પ્રકારનું મિકેનિકલ નુકસાન થવાના કોઈ મજબૂત કે વૈજ્ઞાનિક પુરાવા નથી. તો ભારત સરકારના પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે પણ જણાવ્યું છે તે ઇથેનોલ મિશ્રણ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે અને તેનાથી ગાડીઓના વીમા ક્લેમ પર કોઈ ખરાબ અસર પડશે નહીં. અમેરિકા, બ્રાઝિલ અને જાપાન જેવા દેશોમાં પણ તે લાંબા સમયથી ઉપયોગમાં છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ ચર્ચા સરકારી તેલ કંપની ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડની અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન થઈ. હકીકતમાં કર્ણાટક હાઈકોર્ટે વર્ષ 2025-2026 માટે ઇથેનોલ સપ્લાયની ફાળવણીને લઈને એક આદેશ જારી કર્યો હતો, જેને BPCLએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. BPCL નું કહેવું છે કે હાઈકોર્ટના આ આદેશથી સરકારનું 20% ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગનું રાષ્ટ્રીય લક્ષ્ય પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
કોર્ટમાં સરકાર તરફથી હાજર થયેલા એટોર્ની જનરલ આર. વેંકટમણીએ કહ્યુ કે 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણ એક એવી વસ્તુ છે, જેનો સરકાર હજુ પ્રયોગ કરી રહી છે. આગામી વર્ષ સુધી તેના પરિણામ સામે આવશે. પરંતુ બાદમાં તેમણે મીડિયા સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે 20% મિશ્રણનો નીતિગત નિર્ણય બદલવાનો નથી. માગ અને બીજા કારણોના આધાર પર તેલ કંપનીઓને મળનારી ઇથેનોલની માત્રામાં થોડો વધારો-ઘટાડો થઈ શકે છે.
દેશને શું થાય છે ફાયદા?
સરકાર અનુસાર પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિસ્રણથી દેશને મોટો આર્થિક અને પર્યાવરણીય લાભ થઈ રહ્યો છે. જે આ પ્રકારે છે-