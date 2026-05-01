શું ભારતમાં ક્રાઈમ છે ઈ-સિગારેટ પીવી? જાણો વેપિંગ કરવા પર કેટલી થઈ શકે છે સજા?
- ભારતમાં ઈ-સિગારેટને લઈ શું છે નિયમો
- ભારતમાં ઈ-સિગારેટ રાખવા બદલ પણ થઈ શકે છે સજા
- કેમ સરકારે ઈ-સિગારેટ પર મૂકવો પડ્યો કડક પ્રતિબંધ
Trending Photos
E Cigarette Rules: હાલમાં જ સોશિયલ મીડિયા પર રાજસ્થાન રોયલ્સનો કેપ્ટન રિયાન પરાગનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં રિયાન પરાગ ડ્રેસિંગ રૂમમાં કથિત રીતે વેપિંગ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ દેશભરમાં એક નવી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે કે, શું ભારતમાં વેપિંગ ખરેખર ગેરકાયદેસર છે? ચાલો જાણીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ.
ભારતમાં ઈ-સિગારેટની કાયદાકીય સ્થિતિ
ભારતમાં ઈ-સિગારેટ પર માત્ર નિયમો જ લાગુ નથી પડતા, પરંતુ ઇલેક્ટ્રોનિક સિગારેટ નિષેધ અધિનિયમ 2019 હેઠળ તેના પર સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. સરકારે આ કાયદો સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ગંભીર ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવ્યો છે. યુવાનોમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો દ્વારા નિકોટિનનું વ્યસન ફેલાતું અટકાવવા માટે આ પગલા લેવામાં આવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે, ઈ-સિગારેટ સાથે સંકળાયેલી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ ગુનાહિત કૃત્ય માનવામાં આવે છે.
કઈ વસ્તુઓ પર પ્રતિબંધ છે?
આ કાયદો તેના દાયરામાં દરેક વસ્તુને આવરી લે છે. માત્ર ઈ-સિગારેટના ઉપયોગને જ નિશાન બનાવવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ ઈ-સિગારેટ સાથે જોડાયેલા લગભગ દરેક પાસાઓ પર આ નિયમ લાગુ પડે છે. જેમાં આ ઉપકરણોનું ઉત્પાદન કરવું, ઈમ્પોર્ટ કરવું, એક્સપોર્ટ કરવું, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવું, વેચાણ કરવું, જાહેરાત કરવી અને તેને પોતાની પાસે રાખવી પણ સામેલ છે.
કેવી સજાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે?
સજા આ બાબત પર નિર્ભર કરે છે કે, તમે કઈ રીતે આમાં સામેલ છો. જે લોકો ઈ-સિગારેટ બનાવવા, વેચવા અથવા વહેંચવાના કામ સાથે જોડાયેલા છે, તેમને પ્રથમ વખત ગુનો કરવા બદલ 1 વર્ષ સુધીની જેલ, 1,00,000 રૂપિયા સુધીનો દંડ અથવા બન્ને થઈ શકે છે. જો એ જ ગુનો બીજી વાર કરવામાં આવે તો 3 વર્ષ સુધીની જેલ અને 5 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. ઈ-સિગારેટને પોતાની પાસે રાખવી એ પણ એક દંડનીય ગુનો છે. જો કોઈ આવું કરતા પકડાય છે, તો તેને 6 મહિના સુધીની જેલ, 50,000 રૂપિયા સુધીનો દંડ અથવા બન્ને સજા થઈ શકે છે.
કાયદા હેઠળ પોલીસના અધિકારો
આ કાયદો અધિકારીઓને તેનો અમલ કરવા માટે ઘણા કડક અધિકારો આપે છે. સબ-ઇન્સ્પેક્ટર અથવા તેનાથી ઉપરના રેન્કના પોલીસ અધિકારી કોઈપણ જગ્યા પર દરોડો પાડી શકે છે, ઈ-સિગારેટ જપ્ત કરી શકે છે અને જો તેમને કાયદાના ઉલ્લંઘનની શંકા હોય, તો વોરંટ વગર કોઈપણ વ્યક્તિની ધરપકડ પણ કરી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે