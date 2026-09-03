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Punjab: SIRમાં કપાઈ ગયું રાઘવ ચઢ્ઢાનું નામ, શું રાજ્યસભાની સદસ્યતા પણ જોખમમાં?

રાઘવ ચડ્ઢાનું નામ પંજાબની ડ્રાફ્ટ એસઆઈઆર યાદીમાં સામેલ નથી. રાજ્યસભાના સભ્યએ તેને રાજકીય બદલાની ભાવનાથી કરાયેલી કાર્યવાહી ગણાવી છ ે. આ સાથે જ એક સવાલ એ પણ ઉઠી રહ્યો છે કે જો રાઘવ ચડ્ઢાનું નામ SIRમાંથી કપાયું તો તેમની રાજ્યસભાની સદસ્યતા જશે કે શું?

Written ByViral Raval
Published: Sep 03, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:39 PM IST
Punjab: SIRમાં કપાઈ ગયું રાઘવ ચઢ્ઢાનું નામ, શું રાજ્યસભાની સદસ્યતા પણ જોખમમાં?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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