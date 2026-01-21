બાંગ્લાદેશમાં કંઈક મોટું થવા જઈ રહ્યું છે? ભારતે રાજદ્વારીઓના પરિવારોને પાછા બોલાવ્યા
Bangladesh News: બાંગ્લાદેશમાં હાલની સુરક્ષા પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતે મંગળવારે ત્યાં તૈનાત ભારતીય અધિકારીઓના પરિવારોને પાછા બોલાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ પગલું બાંગ્લાદેશમાં સંસદીય ચૂંટણીઓના થોડા અઠવાડિયા પહેલા લેવામાં આવ્યો છે.
Bangladesh News: ભારતે બાંગ્લાદેશમાં ઝડપથી બગડતી સુરક્ષા અને રાજકીય પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને એક મોટો અને સાવચેતીભર્યો નિર્ણય લીધો છે. ભારત સરકારે બાંગ્લાદેશમાં તૈનાત ભારતીય રાજદ્વારીઓના પરિવારોને અસ્થાયી રૂપે પાછા ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ પગલાથી ભારતીય રાજદ્વારી મિશનના કામકાજ પર કોઈ અસર થશે નહીં. ઢાકામાં ભારતીય ઉચ્ચ કમિશન અને અન્ય સહાયક ઉચ્ચ કમિશન પહેલાની જેમ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્ય કરવાનું ચાલુ રાખશે.
ચૂંટણી પહેલા વધી રહી છે ચિંતાઓ
આ નિર્ણય બાંગ્લાદેશમાં સંસદીય ચૂંટણીઓ યોજાવાના થોડા અઠવાડિયા પહેલા આવ્યો છે. ઓગસ્ટ 2024માં વડા પ્રધાન શેખ હસીનાની સરકારના પતન પછી આ દેશની પ્રથમ સામાન્ય ચૂંટણીઓ હશે. વિદ્યાર્થી આંદોલન બાદ સત્તા પરિવર્તન થયા પછી, બાંગ્લાદેશમાં રાજકીય અસ્થિરતા, વિરોધ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ પર દબાણ સતત વધી રહ્યું છે.
ભારતે જોરદાર વિરોધ વ્યક્ત કર્યો
ગયા મહિને, ભારત સરકારે બાંગ્લાદેશના ઉચ્ચ કમિશનર રિયાઝ હમીદુલ્લાહને બોલાવ્યા હતા અને ઢાકામાં બગડતી કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ પર કડક વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ઢાકામાં ભારતીય હાઈ કમિશનની આસપાસ વિરોધ પ્રદર્શન અને સૂત્રોચ્ચાર જોવા મળ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી. આ ઘટનાઓએ ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધોમાં તણાવ અને અવિશ્વાસને વધુ ગાઢ બનાવ્યો.
વિદ્યાર્થી નેતાની હત્યા બાદ તણાવ વધ્યો
વિદ્યાર્થી નેતા શરીફ ઉસ્માન હાદીની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવતા બાંગ્લાદેશમાં પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ. હત્યાની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગણી સાથે દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા. આ વિરોધ પ્રદર્શનોમાં પાછળથી ભારત વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર અને આરોપો શામેલ હતા. કેટલાક વિદ્યાર્થી નેતાઓએ કોઈ નક્કર પુરાવા વિના હુમલા માટે ભારતને દોષી ઠેરવવાનો પ્રયાસ કર્યો.
ભારતનો કડક પ્રતિભાવ
ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે આ આરોપોનો કડક અને સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે કેટલાક ઉગ્રવાદી અને ઉશ્કેરણીજનક તત્વો વાતાવરણને ખરાબ કરવા માટે જાણી જોઈને ખોટી વાર્તાઓ ફેલાવી રહ્યા છે. વિદેશ મંત્રાલયે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારે હત્યાની સંપૂર્ણ અને પારદર્શક તપાસ હાથ ધરી નથી કે ભારત સાથે કોઈ નક્કર પુરાવા શેર કર્યા નથી.
લઘુમતીઓ સામે વધતી હિંસા
આ દરમિયાન, બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતી સમુદાયો પર હુમલા ચિંતાનું મુખ્ય કારણ છે. મુહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વ હેઠળની વચગાળાની સરકારના સત્તાવાર આંકડા અનુસાર, 2025માં લઘુમતીઓ વિરુદ્ધ 645 હિંસક ઘટનાઓ નોંધાઈ હતી. આ આંકડા જાન્યુઆરી અને ડિસેમ્બર 2025 વચ્ચે દાખલ કરાયેલા પોલીસ રેકોર્ડ, એફઆઈઆર, જનરલ ડાયરી, ચાર્જશીટ અને તપાસ અહેવાલોના આધારે સંકલિત કરવામાં આવ્યા હતા.
ભારતની વિજિલન્ટ આઈ
ભારત સરકાર સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે અને તેના નાગરિકો, રાજદ્વારીઓ અને તેમના પરિવારોની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપી રહી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જો પરિસ્થિતિ વધુ વણસે છે, તો ભારત સરકાર આગામી દિવસોમાં વધુ કડક સુરક્ષા અથવા રાજદ્વારી પગલાં લઈ શકે છે.
