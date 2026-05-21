/શું કંઈક મોટું થવાનું છે? વિદેશથી પરત ફરતા જ પીએમ મોદીએ કેમ બોલાવી મોટી બેઠક? અમિત શાહ તમામ મંત્રીઓ હાજર

Cabinet Meeting: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે એટલે કે ગુરુવારે નવી દિલ્હીના 'સેવા તીર્થ' ખાતે મંત્રીમંડળની મહત્વપૂર્ણ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે. આ બેઠક આ વર્ષની મંત્રીમંડળની પ્રથમ બેઠક છે, જેમાં કેબિનેટના અગ્રણી સભ્યો સામેલ થશે. બેઠકમાં શાસન, નીતિઓના અમલીકરણની સમીક્ષાની સાથે-સાથે કેબિનેટમાં ફેરબદલની અટકળો પણ ચર્ચાનો વિષય બની શકે છે.
મીટિંગનો એજન્ડા શું છે?
આ બેઠક ચારથી પાંચ કલાક સુધી ચાલે તેવી શક્યતા છે. તમામ કેબિનેટ મંત્રીઓ, સ્વતંત્ર પ્રભાર ધરાવતા રાજ્ય મંત્રીઓ અને અન્ય રાજ્ય મંત્રીઓ આમાં ભાગ લેશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બેઠકનું મુખ્ય ફોકસ વિવિધ મંત્રાલયોની કામગીરી, મુખ્ય નિર્ણયો, તેમના પરિણામો અને આગામી મહિનાઓની પ્રાથમિકતાઓ પર રહેશે.
તમામ મંત્રાલયોએ અગાઉથી જ કેબિનેટ સચિવાલયને છેલ્લા બે વર્ષના સુધારાત્મક પગલાંની વિગતો અને છેલ્લા 12 વર્ષની સફળ યોજનાઓની યાદી સોંપી દીધી છે. બેઠકમાં આ રિપોર્ટો પર વિગતવાર ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે.
ઇરાન યુદ્ધ અને આર્થિક સંકટ પર થશે વાતચીત
વડાપ્રધાન મોદી મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલી સંકટ અને ઈરાન યુદ્ધ પર પણ વિચાર-વિમર્શ કરશે. આ યુદ્ધની ભારત પર પડનારી આર્થિક અસરો ખાસ કરીને ઉર્જાના ભાવો અને વેપારના પ્રવાહ પર ચર્ચા થઈ શકે છે.
મંત્રાલયોને નાગરિકોને થનારી કોઈપણ અસુવિધા ઓછી કરવા માટે નિર્દેશ આપવામાં આવી શકે છે. ઉર્જા, કૃષિ, ખાતર, એવિએશન, શિપિંગ અને લોજિસ્ટિક્સ ક્ષેત્રો પર પણ વિશેષ ધ્યાન રહેશે. PTIના રિપોર્ટ અનુસાર, સામાન્ય લોકોના હિતમાં તમામ ક્ષેત્રોમાં સુધારા લાવવાની સરકારની પ્રાથમિકતા પર ભાર મૂકવામાં આવશે.
12 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર સરકારનું મંથન
આ બેઠક એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે વડાપ્રધાન મોદી સરકાર 9 જૂનના રોજ પોતાના 12 વર્ષ પૂર્ણ કરશે. બેઠકમાં આ વર્ષોની કામગીરી પર એક રિપોર્ટ પણ રજૂ કરવામાં આવશે. વડાપ્રધાનએ અગાઉથી જ આગામી 10 વર્ષના સુધારાઓની રૂપરેખા તૈયાર કરી લીધી છે, જેમાં 'રિફોર્મ એક્સપ્રેસ' દ્વારા જડમૂળથી ફેરફાર કરવા અને સામાન્ય નાગરિકોને લાભ પહોંચાડવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, મંત્રીમંડળની છેલ્લી બેઠક 4 જૂન 2025ના રોજ યોજાઈ હતી.