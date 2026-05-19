/કોરોના બાદ શું ભારતમાં પણ વધી રહ્યો છે ઈબોલા વાયરસ? જાણો કેવી રીતે ફેલાય છે અને કેટલો ખતરનાક છે આ વાયરસ

Ebola Virus: દુનિયામાં વધુ એક વાયરસ ફેલાવા લાગ્યો છે, જેને લઈને લોકોમાં ડરનો માહોલ સર્જાઈ રહ્યો છે. તેવામાં અહીં જાણો કે શું ભારત પણ ઈબોલા વાયરસની ઝપેટમાં છે કે નહીં, અને આ વાયરસથી બચવા માટે કઈ સાવચેતીઓ રાખવી જરૂરી છે.
Ebola Virus Symptoms: ઈબોલા વાયરસ એક ગંભીર અને જીવલેણ વાયરસ છે, જે ઈબોલા વાયરસ રોગ (Ebola Virus Disease) નું કારણ બને છે. આ વાયરસની ચપેટમાં આવવાથી શરીરની અંદર અને બહાર લોહી વહેવા લાગે છે. અહેવાલો અનુસાર, ભારતમાં અત્યાર સુધી ઈબોલા વાયરસનો એકપણ કેસ નોંધાયો નથી અને ભારતમાં આનો ખતરો હજુ પણ નહિવત (મિનિમલ) છે. આરોગ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ભલે અત્યાર સુધી ભારતમાં ઈબોલા વાયરસ ફેલાયો નથી, તેમ છતાં તેનાથી બચવા માટે સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. તો ચાલો જાણીએ કે ઈબોલા વાયરસના લક્ષણો શું છે અને તે કેવી રીતે ફેલાય છે.
ઈબોલા વાયરસના લક્ષણો શું છે?
કેવી રીતે ફેલાય છે ઈબોલા વાયરસ?
'Pteropodidae' ફેમિલીના ફ્રુટ બેટ્સ (ચામાચીડિયા) આ વાયરસના કુદરતી હોસ્ટ (વાહક) હોય છે. સંક્રમિત પ્રાણીના મળ, લોહી, અંગો અથવા શરીરના અન્ય પ્રવાહી (ફ્લુઇડ્સ) ના સંપર્કમાં આવવાથી આ વાયરસ માણસને પોતાની ઝપેટમાં લઈ શકે છે. સંક્રમિત પ્રાણીઓમાં સામાન્ય રીતે ફ્રુટ બેટ્સ, ચિમ્પાન્ઝી, ગોરિલા, વાંદરા, ફોરેસ્ટ એન્ટેલોપ (હરણની પ્રજાતિ) અને શાહુડી (પોર્ક્યુપાઇન) નો સમાવેશ થાય છે.
માણસથી માણસમાં સંક્રમણ
કોઈ વ્યક્તિ અન્ય સંક્રમિત વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવવાથી પણ ઈબોલા વાયરસનો ભોગ બની શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિનું ઈબોલા વાયરસના કારણે મૃત્યુ થયું હોય, તો તેના મૃતદેહમાંથી નીકળતા લોહી કે પ્રવાહીના સંપર્કમાં આવવાથી પણ ઈબોલા વાયરસ ફેલાઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, જો કોઈ સપાટી પર ઈબોલા વાયરસથી સંક્રમિત પ્રવાહી જેમ કે લોહી, મળ કે ઉલટી પડેલા હોય, તો તેના સંપર્કમાં આવવાથી પણ સ્વસ્થ વ્યક્તિ સંક્રમિત થઈ શકે છે.
ઈબોલા વાયરસથી કેવી રીતે બચવું?
ગભરાવાની જરૂર નથી
આરોગ્ય મંત્રાલયે લોકોને અપીલ કરી છે કે આ વાયરસને લઈને ગભરાવાની જરૂર નથી. એરપોર્ટ પર આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરોનું યોગ્ય સ્ક્રીનિંગ (નિરીક્ષણ) કરવામાં આવી રહ્યું છે અને જરૂરી સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે.
પ્રાણીઓથી અંતર રાખો
જંગલ કે પ્રકૃતિની એવી જગ્યાઓ પર જવાનું ટાળો જ્યાં વાયરસનો ખતરો હોય અને પ્રાણીઓના સીધા સંપર્કમાં ન આવો. ખાસ કરીને કાચું કે અડધું રાંધેલું માંસ ખાવાનું ટાળો.
દર્દીઓથી અંતર જાળવો
સંક્રમિત વ્યક્તિથી તમને ઈબોલા ન થઈ જાય તે માટે ઈબોલા વાયરસના દર્દીઓ સાથે ક્લોઝ ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ (નજીકના શારીરિક સંપર્ક) થી બચો.
ક્વોરેન્ટાઇન નિયમો
જો કોઈ વ્યક્તિ ઈબોલા વાયરસના પ્રકોપ (આઉટબ્રેક) વાળા વિસ્તારમાંથી આવી હોય, તો તેને 21 દિવસ માટે ક્વોરેન્ટાઇનમાં રહેવા માટે કહો.
સ્વચ્છતા રાખો
તમારી આસપાસ સફાઈ રાખો અને પર્સનલ હાઈજીન (વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા) જાળવો.