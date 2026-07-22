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શિક્ષણ મંત્રીને આગળ કરીને સરકારનો મોટો પ્લાન? રાજકીય ગરમાવો તેજ

Dharmendra Pradhan Statement: શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને પેપર લીક અંગે વિદ્યાર્થીઓ અને વિપક્ષના આંદોલન સામે કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાનને આગળ રાખીને, મોદી સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપશે નહીં, પરંતુ જવાબ આપશે અને પ્રહાર કરશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 22, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:24 PM IST
શિક્ષણ મંત્રીને આગળ કરીને સરકારનો મોટો પ્લાન? રાજકીય ગરમાવો તેજ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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