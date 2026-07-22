/શિક્ષણ મંત્રીને આગળ કરીને સરકારનો મોટો પ્લાન? રાજકીય ગરમાવો તેજ

Dharmendra Pradhan Statement: શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારા અને પરીક્ષાના પેપર લીક અટકાવવાની માંગણી સાથે વિદ્યાર્થીઓ અને વિપક્ષના વધતા વિરોધ વચ્ચે, શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન આગળ આવ્યા છે, જે સ્પષ્ટપણે સંકેત આપે છે કે તેઓ પાછળ હટવાના નથી. કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા ઉશ્કેરવામાં આવેલા સંસદ તરફના વિશાળ વિદ્યાર્થી કૂચ અને વડા પ્રધાનના નિવાસસ્થાનની બહાર કોંગ્રેસના વિરોધ બાદ, પ્રધાને મંગળવારે રાત્રે પરિસ્થિતિનો હવાલો વ્યક્તિગત રીતે સંભાળ્યો.
આંદોલન કરનારા પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે. જો કે, પ્રધાન દ્વારા આંદોલનના મુદ્દાઓ પર સંસદમાં વ્યાપક ચર્ચાની જાહેરાત સૂચવે છે કે તેમના પર સરકાર કે પક્ષ તરફથી રાજીનામું આપવા માટે કોઈ દબાણ નથી. જો કે, વિરોધ પક્ષ પર વિદ્યાર્થીઓના રાજકીય શોષણનો આરોપ લગાવીને પ્રધાને સંકેત આપ્યો છે કે આ મુદ્દાથી પીછેહઠ કરવાને બદલે, તેઓ ગૃહમાં વિપક્ષ પર હુમલો કરશે.
બુધવાર સંસદના ચોમાસુ સત્રનો ત્રીજો દિવસ છે. સરકારે ગઈકાલે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તે ગૃહમાં વિદ્યાર્થીઓની વાજબી ચિંતાઓ પર ચર્ચા કરવા તૈયાર છે. પરિણામે, આજે સંસદમાં કેટલાક કામ અને ચર્ચા થવાની સંભાવના છે. બંને ગૃહોને સતત બે દિવસ માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે સરકારના ઘણા કાયદાકીય કામ ઠપ્પ થઈ ગયા છે. સંસદમાં ગતિરોધ તોડવા માટે, સરકારે ગઈકાલે વડા પ્રધાનના નિવાસસ્થાન બહાર કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનમાં કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહને મોકલ્યા, પરંતુ રાહુલ ગાંધી સાથે બધુ કામ ન થયું. જિતેન્દ્રએ કહ્યું કે રાહુલ શરૂઆતમાં ચર્ચા માટે સંમત થયા હતા, પરંતુ પછીથી પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી શરૂ કરી.
શું સરકાર પેપર લીક પર કાર્યવાહી કરશે?
વસ્તુઓ કામ ન કરી રહી હોવાનું જોઈને, સરકારે વિપક્ષ અને જંતર-મંતર પર ચાલી રહેલા વિરોધ અંગે નવી રણનીતિ ઘડી છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને રાત્રે 10:51 વાગ્યે એક ટ્વિટ દ્વારા તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. હવે, પ્રધાન સંસદમાં આ મુદ્દા પર વિપક્ષનો સામનો કરતા જોવા મળશે.
પ્રધાને પોતાના ટ્વિટમાં જણાવ્યું હતું કે સરકાર વિદ્યાર્થીઓ માટે જવાબદાર છે અને જવાબ આપવા, સુધારા કરવા અને જવાબદારી લેવા માટે તૈયાર છે. તેમણે કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધી પર લોકશાહી ચર્ચામાં ભાગ લેવાને બદલે રાજકીય તમાશો કરવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો.
સરકાર ચર્ચા માટે તૈયાર છે: પ્રધાન
સરકાર જંતર-મંતર પર ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનને સમાપ્ત કરવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહી છે. માર્ચ પર લાઠીચાર્જ બાદ, કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ પોલીસ દ્વારા તોડી પાડવામાં આવેલા સ્ટેજને ફરીથી ઊભું કર્યું છે, અને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો ત્યાં ધામા નાખી રહ્યા છે. આ જ સ્ટેજ પરથી ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકને દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશથી દિલ્હીની સફદરજંગ હોસ્પિટલમાંથી ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. ગઈકાલે રાત્રે, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ જેપી નડ્ડા અને જીતેન્દ્ર સિંહે ગુરુગ્રામમાં તેમની મુલાકાત લીધી હતી. સરકાર અને વાંગચુક વચ્ચેની વાતચીતનું હજુ સુધી કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી.
શું સરકાર કોકરોચ જનતા પાર્ટી સામે ઝૂકશે?
જેપી નડ્ડાએ સોમવારે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રંકાને તેમની માંગણીઓનું મેમોરેન્ડમ મેળવવા માટે બોલાવ્યા હતા. સરકાર હવે અભિજીત દિપકને બદલે સીધા સોનમ વાંગચુક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. જ્યાં સુધી લોકો જંતર મંતર પર ભેગા થશે, ત્યાં સુધી સરકારની ચિંતા ઓછી નહીં થાય. સરકારને આશા છે કે જો વાંગચુકનો ઉપવાસ તોડવામાં આવશે, તો લોકો જંતર-મંતરથી પાછા ફરશે. આજે એ જોવાનો દિવસ હશે કે સરકારના પ્રયાસોની સંસદની અંદર અને જંતર-મંતરની બહાર વિપક્ષ પર શું અસર પડશે.