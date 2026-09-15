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પુતિન-મોદીની દોસ્તીથી અમેરિકાને લાગ્યા મરચા? ભારતને મોટો ઝટકો આપવાની કરી તૈયારી, જાણો

Russia Sanctions Bill: યુએસ સેનેટે ગયા ઓગસ્ટમાં રશિયા પર પ્રતિબંધ બિલને ભારે બહુમતીથી મંજૂરી આપી હતી. આ બિલમાં રશિયન તેલ અને ગેસ ખરીદતા દેશો પર 100 ટકા સુધીના ટેરિફ લગાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. શું આ બિલની ભારતને સીધી અસર થવા જઈ રહી છે કે, જેના કારણે ભારત પર 100 ટકા ટેરિફ અમેરિકા લગાવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 15, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:00 PM IST
પુતિન-મોદીની દોસ્તીથી અમેરિકાને લાગ્યા મરચા? ભારતને મોટો ઝટકો આપવાની કરી તૈયારી, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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