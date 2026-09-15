/પુતિન-મોદીની દોસ્તીથી અમેરિકાને લાગ્યા મરચા? ભારતને મોટો ઝટકો આપવાની કરી તૈયારી, જાણો

Russia Sanctions Bill: ભારત અને રશિયા વચ્ચેની મિત્રતા ખાસ કરીને અમેરિકા માટે ચિંતાજનક છે. ભારતમાં તાજેતરમાં યોજાયેલી બ્રિક્સ સમિટમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચેની મિત્રતાએ ફરી એકવાર ભારતને લઈને અમેરિકામાં હલચલ મચાવી દીધી છે.
અહેવાલો અનુસાર, યુએસ કાયદા બનાવનારાઓએ તાજેતરમાં સંસદના ઉપલા ગૃહ દ્વારા પાસ કરાયેલા રશિયન પ્રતિબંધ બિલમાં કેટલાક ફેરફારોની ભલામણ કરી છે. તેમણે માંગ કરી છે કે ભારતને પ્રતિબંધોને પાત્ર દેશોની યાદીમાં સીધો સમાવેશ કરવામાં આવે. અમેરિકા રશિયા અને તેની સાથે વેપાર કરતા દેશોને નિશાન બનાવવા માટે આ કાયદો રજૂ કરી રહ્યું છે. જો બિલ પસાર થાય છે, તો અમેરિકા ભારત પર અમેરિકા 100 ટકા ટેરિફ લગાવી શકે છે.
અમેરિકામાં આ હતાશા નવી નથી. અમેરિકાએ અગાઉ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદીને કારણે ભારતને ઘણી વખત નિશાન બનાવ્યું છે. અમેરિકાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદીને યુક્રેન યુદ્ધને આર્થિક રીતે ટેકો આપી રહ્યું છે. આનો ઉલ્લેખ કરીને, અમેરિકાએ ગયા વર્ષે ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હતો. જો કે, ભારતે વારંવાર સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે તેની ઉર્જા જરૂરિયાતો અને રાષ્ટ્રીય હિતોને સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેશે. હવે, આ બિલ હેઠળ, અમેરિકા ભારત, ચીન અને અન્ય દેશો પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવાની ધમકી આપી રહ્યું છે.
'લિન્ડસે ઓ. ગ્રેહામ ઝોડિયાક પ્રતિબંધ બિલ' શું છે?
આ બિલ ગયા મહિને યુએસ સેનેટમાં પસાર થયું હતું. હવે, તે પ્રતિનિધિ ગૃહમાં પસાર થવાની રાહ જોઈ રહ્યું છે. આ બિલ મૃત્યુ પામેલા યુએસ સેનેટર લિન્ડસે ગ્રેહામના માનમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હોવાનું કહેવાય છે. ગ્રેહામ ભારતના કટ્ટર ટીકાકાર હતા અને ભારત પર ભારે ટેરિફ લગાવવાનું કહેતા કરતા હતા. આ વર્ષે તેમનું અવસાન થયું. આ પછી, યુએસ સેનેટે 'લિન્ડસે ઓ. ગ્રેહામ એક્ટ'ને 86-11ના જંગી મતથી મંજૂરી આપી. બિલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રશિયાના ઉર્જા ક્ષેત્ર અને તેના શેડો ફ્લીટ, જહાજોના ગુપ્ત કાફલાનો નાશ કરવાનો છે. અમેરિકાનો દાવો છે કે રશિયા ગુપ્ત રીતે તેલનો વેપાર કરવા માટે આનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે.
બિલમાં શું બદલાવ આવશે?
3 નવેમ્બરના રોજ યુએસમાં મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પહેલા, યુએસ કાયદા નિર્માતાઓએ બિલમાં ઘણા મોટા સુધારા રજૂ કર્યા છે. ડેમોક્રેટિક કોંગ્રેસમેન સ્ટેની હોયરે માંગ કરી છે કે ભારતનું નામ બિલમાં સીધું સામેલ કરવામાં આવે. બિલમાં પહેલા ફક્ત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદનારા દેશોનો ઉલ્લેખ હતો, જેમાં અન્ય કોઈ દેશોનું નામ લેવામાં આવ્યું ન હતું. જો કે, હવે ભારત અને ચીનને અલગથી સામેલ કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
ડેમોક્રેટિક કોંગ્રેસમેન સ્ટેની હોયરે એક સુધારો પણ રજૂ કર્યો છે, જેમાં માંગ કરવામાં આવી છે કે બિલમાં ભારત અને ચીનનું નામ સ્પષ્ટ રીતે આપવામાં આવે. તેમણે રશિયા પાસેથી સૌથી વધુ તેલ ખરીદતા 10 દેશોના નામ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવા અને તેમના પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવાની માંગ કરી છે. આ દેશોમાં ભારત, ચીન, તુર્કી, અઝરબૈજાન, હંગેરી, સ્લોવાક રિપબ્લિક, યુએઈ, સિંગાપોર, કઝાકિસ્તાન અને કિર્ગિસ્તાનનો સમાવેશ થાય છે.