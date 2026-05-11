શું ખરેખર સરળ છે 'વર્ક ફ્રોમ હોમ'? પીએમ મોદીની અપીલ બાદ ફરી શરૂ થઈ ચર્ચા

WFH Benefits and Drawbacks: આજના સમયમાં જ્યારે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને પર્યાવરણ બન્ને નાજુક વળાંક પર ઉભા છે, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ફરી એકવાર 'વર્ક ફ્રોમ હોમ' (WFH)ને લઈને મોટી અપીલ કરી છે. પીએમની આ અપીલ માત્ર વર્ક-કલ્ચર બદલવા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ તેની પાછળ ક્રૂડ ઓઈલના વધતા આયાત બિલને ઘટાડવા, કરોડો લિટર પેટ્રોલ-ડીઝલ બચાવવા અને ઝેરીલા પ્રદૂષણથી પૃથ્વીને બચાવવાનું એક મોટું ગ્લોબલ વિઝન છે.
WFH Benefits and Drawbacks: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સતત વધતી વૈશ્વિક સમસ્યાઓને જોતા કંપનીઓને મોટી અપીલ કરી છે. પરંતુ તેમની અપીલથી ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે કે આખરે તેઓ કંપનીઓને વર્ક ફ્રોમ હોમની અપીલ કેમ કહી રહ્યા છે? તેમણે કહ્યું કે, વર્ક ફ્રોમ હોમ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું પેટ્રોલ-ડીઝલ બચાવી શકાય છે. આ જ મુખ્ય કારણ છે કે, ફરી એકવાર વર્ક ફ્રોમ હોમની ચર્ચા થવા લાગી છે. બીજી તરફ વર્ક ફ્રોમ હોમ કર્મચારીઓની પર્સનલ લાઈફની સાથે સાથે બચતની દ્રષ્ટિએ પણ એક સારું મોડેલ બની રહ્યું છે. એટલું જ નહીં, તેનાથી માત્ર પ્રદૂષણ જ નહીં ઘટે પરંતુ ક્રૂડ ઓઈલની આયાત પર થતા ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેના માત્ર ફાયદા જ નહીં, પણ ગેરફાયદા પણ હોઈ શકે છે.
હકીકત એ છે કે, આજના સમયમાં વર્ક ફ્રોમ હોમ કરવું જેટલું સરળ લાગે છે, વાસ્તવમાં તે એટલું છે નહીં. બીજી તરફ ‘રિમોટ વર્ક’ અને ‘વર્ક ફ્રોમ હોમ’ વચ્ચે ટેકનોલોજીની ગૂંચવણો અને સાયબર સ્કેમનો ખતરો પણ વધી રહ્યો છે. જો કે, પીએમ મોદીનું વર્ક ફ્રોમ હોમ વાળું સૂચન તમારી કામ કરવાની શૈલી અને દેશના અર્થતંત્રમાં સહયોગી બની શકે છે. આ પહેલા પણ દેશમાં વર્ક ફ્રોમ હોમનો ટ્રેન્ડ લોકપ્રિય થઈ ચૂક્યો છે. કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન આ કલ્ચર ઘણું સામાન્ય થઈ ગયું હતું.
કોવિડ-19 દરમિયાન શરૂ થયો હતો ટ્રેન્ડ
કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ ઘણી વખત ડિજિટલ વર્કિંગ, ઓનલાઇન મીટિંગ અને ટેકનોલોજી આધારિત કામકાજને પ્રોત્સાહન આપવાની વાત કરી હતી. તે સમયે લોકડાઉન અને આરોગ્ય સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને દેશભરની કંપનીઓએ મોટા પાયે વર્ક ફ્રોમ હોમ મોડેલ અપનાવ્યું હતું, પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતા હવે પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા ભાવ, ટ્રાફિક અને પ્રદૂષણ જેવી સમસ્યાઓને કારણે આ મોડેલ ફરીથી ચર્ચાનું વિષય બન્યું છે. આમ તો ભારતમાં આઈટી સેક્ટરમાં આ મોડેલનો ઉપયોગ પહેલા પણ થતો હતો, પરંતુ સૌથી વધુ ટ્રેન્ડ વર્ષ 2020માં કોરોના મહામારી દરમિયાન શરૂ થયો હતો, લોકડાઉન લાગ્યા બાદ લાખો કર્મચારીઓએ ઘરેથી કામ કરવાનું શરૂ કર્યું.
હવે ફરી કેમ જરૂર પડી રહી છે વર્ક ફ્રોમ હોમની?
1. પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા ભાવ:
મોટા શહેરોમાં દરરોજ ઓફિસ આવવા-જવા પાછળ કર્મચારીઓનો મોટો ખર્ચ થાય છે. વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને કારણે સતત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે મધ્યમ વર્ગના ખિસ્સા પર બોજ વધી ગયો છે. આવા સમયે ઘરેથી કામ કરવું કર્મચારીઓ માટે આર્થિક રાહત માનવામાં આવે છે.
2. ટ્રાફિક અને પ્રદૂષણ:
દિલ્હી-NCR, મુંબઈ, બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદ જેવા શહેરોમાં લોકો દરરોજ કલાકો સુધી ટ્રાફિકનો સામનો કરે છે. આનાથી સમય અને ઉર્જા બન્ને બરબાદ થાય છે. વર્ક ફ્રોમ હોમને ટ્રાફિક અને પ્રદૂષણ ઘટાડવાના ઉપાય તરીકે પણ જોવામાં આવી રહ્યું છે.
3. વૈશ્વિક આર્થિક દબાણ:
દુનિયાભરની કંપનીઓ ખર્ચ ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ઓફિસ સ્પેસ, વીજળી, ટ્રાન્સપોર્ટ અને અન્ય ખર્ચમાં કાપ મૂકવા માટે ઘણી કંપનીઓ 'હાઈબ્રિડ મોડેલ' પર ભાર આપી રહી છે.
વર્ક ફ્રોમ હોમના ફાયદા અને ગેરફાયદા
ઘરેથી કામ કરવાના જેટલા ફાયદા છે તેટલા જ નુકસાન પણ છે. ઘણીવાર જરૂરી કામ દરમિયાન એવી સ્થિતિ સર્જાય છે જે તમારા કામમાં અડચણ બની શકે છે.
વર્ક ફ્રોમ હોમના ફાયદા:
સમયની બચત: દરરોજ કલાકોની મુસાફરી કરીને ઓફિસ પહોંચવા કે ટ્રાફિકમાં ફસાવાની પરેશાની ખતમ થઈ જશે.
આર્થિક બચત: પેટ્રોલ, બહારનું જમવાનું અને ફોર્મલ કપડાં પાછળ થતા ખર્ચમાં પણ બચત થશે.
આરામદાયક વાતાવરણ: તમે તમારી અનુકૂળતા મુજબ તમારું વર્ક સ્ટેશન સેટ કરી શકો છો.
વર્ક ફ્રોમ હોમના ગેરફાયદા:
એકલતા: ઓફિસની મીટિંગ અને રૂબરૂ વાતચીતનો અભાવ વર્તાય છે. ઘણીવાર કેટલાક કામ એવા હોય છે જે ઓફિસથી જ કરવા પડે છે.
વર્ક-લાઈફ બેલેન્સ બગડવું: ઘણીવાર ઘરે રહેવાને કારણે કામના કલાકો વધી જાય છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તમે ઘરે જ છો, તો પૂરો સમય કામ આપી શકો છો.
સાયબર સ્કેમ: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વર્ક ફ્રોમ હોમવાળી નોકરીઓમાં વધારો થયો છે, ત્યારબાદ સ્કેમર્સ સક્રિય થઈ ગયા છે. આવા કિસ્સામાં ઘરેથી કામ કરતી વખતે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમને કોઈ કંપનીમાંથી નોકરી માટે કોલ આવે, તો યાદ રાખવું કે અસલી કંપનીઓ નોકરી આપવાના નામે ક્યારેય 'સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ' માંગતી નથી.