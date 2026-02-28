Israel-Iran War: ઇઝરાયલ-ઇરાન વચ્ચે ભીષણ જંગ...ભારત માટે કેમ વધી ચિંતા? આ છે કારણ
Israel Iran News: ઇરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે. અમેરિકાએ ઇઝરાયલની સાથે મળી ઈરાનમાં ઘણી જગ્યાએ હુમલો કર્યો છે. જેના જવાબમાં ઈરાને પણ હુમલો કર્યો છે, જે ભારત સહિત વિશ્વના અન્ય દેશોમાં ચિંતા પેદા કરી રહ્યો છે.
- એક્સપર્ટ પ્રમાણે હોર્મુઝ જલડમરૂમધ્ય સૌથી સંવેદનશીલ ચોકપોઈન્ટ છે
- આ સાંકડા કોરિડોરથી દુનિયાનું 20 ટકા ક્રૂડ ઓયલ પસાર થાય છે
- જો યુદ્ધ વધુ ઉગ્ર બને તો ભારતમાં વધી શકે છે પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો
અમેરિકા અને ઈઝરાયલે ઈરાન પર મોટો હુમલો કર્યો છે. અમેરિકાએ હવાઈ અને સમુદ્ર બંને માર્ગથી ઈરાન પર હુમલો કર્યો છે. અમેરિકા-ઇઝરાયલે રાષ્ટ્રપતિ ભવન, ગુપ્તચર એજન્સી અને સૈનિક સ્થળ સહિત 30 સ્થળોએ હુમલો કર્યો છે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કહ્યું કે અમે કોઈપણ કિંમત પર ઈરાનને પરમાણુ શક્તિ બનવા દેશું નહીં. આ વચ્ચે ઈરાને પણ ઈઝરાયલ પર હુમલો કર્યો છે. આ હુમલો ધીમે-ધીમે યુદ્ધનું સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યું છે, જે ભારત સહિત દુનિયામાં ચિંતા વધારી શકે છે. ખાસ કરી કાચા તેલની આયાત સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ પડકાર સાબિત થઈ શકે છે.
આ યુદ્ધથી કાચા તેલની કિંમતમાં મોટો વધારો આવી શકે છે. સાથે તેની સપ્લાય ચેનમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે, કારણ કે દુનિયાનું 40 ટકાથી વધુ કાચુ તેલ હોર્મુઝ જલડમરૂમધ્ય (Strait Of Hourmuz) જળમાર્ગથી આવે છે. આ દુનિયાનો સૌથી વ્યસ્ત તેલ માર્ગ છે અને તે ઈરાન હેઠળ આવે છે. ભારત-ચીન સહિત દુનિયાના ઘણા દેશો આ માર્ગથી કાચુ તેલ આયાત કરે છે. આ માર્ગ ખાડી દેશોના કાચા તેલ ઉત્પાદકોને વૈશ્વિક બજારોથી જોડે છે.
જો ઈરાન તેને બંધ કરે છે તો કાચા તેલની સપ્લાયમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે, જેની અસર વિશ્વની અર્થવ્યવસ્થા પર પડી શકે છે. એટલું જ નહીં કાચા તેલની વધતી કિંમતો દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ પર અસર કરી મોંઘવારીમાં વધારો કરી શકે છે. આવો જાણીએ કઈ રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર કાચા તેલની કિંમતોમાં વધારો મુશ્કેલી વધારનાર સાબિત થઈ શકે છે.
ભારત 50 ટકાથી વધુ તેલ મંગાવે છે?
ધ પ્રિન્ટના એક રિપોર્ટ અનુસાર કોમોડિટી ટ્રેડિંગ ફર્મ કેપ્લરના આંકડાથી જાણકારી મળે છે કે તેલની કુલ આયાતમાં ભારતની નિર્ભરતા આ હોર્મુઝ ચોકપોઈન્ટ પર વધી 50 ટકા થઈ ગઈ છે અને તાજેતરના મહિનામાં તેમાં વધારો થયો છે. ભારતે આ વર્ષે 24 ફેબ્રુઆરી સુધી ખાડી દેશોથી લગભગ 2.6 મિલિયન બેરલ તેલ પ્રતિ દિન આયાત કર્યું છે, જે તે જણાવે છે કે ખાડી દેશોથી કેટલી મોટી આપૂર્તિ ભારતની થઈ રહી છે.
હોર્મુઝના રસ્તેથી કેટલું તેલ ભારતમાં આવે છે?
એક્સપર્ટ પ્રમાણે હોર્મુઝ જલડમરૂમધ્ય સૌથી સંવેદનશીલ ચોકપોઈન્ટ છે. આ સાંકડા કોરિડોરથી દુનિયાનું 20 ટકા ક્રૂડ ઓયલ પસાર થાય છે. અહીં કાચા તેલનો પ્રવાહ મુખ્ય રૂપથી ખાડી ઉત્પાદક દેશ સાઉદી અરબ, ઇરાક, સંયુક્ત અરબ અમીરાત, કુવૈત અને કતરથી આવે છે અને આ તેલ ચીન, ભારત, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા જેવા દેશોમાં પહોંચે છે, જે આશરે 40 ટકા છે.
ભારત પર કેટલો ભાર વધશે
અમેરિકી સ્થિત ઉર્જા સૂચના પ્રશાસન (EIA) અનુસાર 2024માં હોર્મુઝ જલડમરૂમધ્યથી પસાર થનાર બધા કાચા તેલ અને પ્રાકૃતિક ગેસનો 69 ટકા હિસ્સો તે માર્ગે આવે છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે હોર્મુઝમાં કોઈ પ્રકારની સમસ્યાથી ઓયલ સપ્લાયમાં કમી, માલ સપ્લાય અને વીમા ખર્ચમાં વધારો થશે. તેનાથી ભારતનો તેલ આયાતનો ખર્ચ વધી શકે છે. એક્સપર્ટ પ્રમાણે ભારત કાચા તેલન જરૂરિયાતના લગભગ 85-90 ટકા આયાત કરે છે. તેવામાં કોઈપણ સમસ્યા ભારત માટે ખર્ચ વધારી શકે છે.
ભારત ઘણા દેશોમાંથી આયાત કરે છે તેલ
વેબસાઇઝ વિઝુઅલ કેપિટલિસ્ટ પ્રમાણે ભારતે કેટલાક વર્ષોમાં પોતાની તેલ આપૂર્તિમાં વિવિધતા લાવી છે. ભારત હવે પોતાનું તેલ આયાત રશિયા, ઇરાક, સાઉદી અરબ, યુએઈ, પશ્ચિમ આફ્રિકા, દક્ષિણ અને મધ્ય અમેરિકા, અમેરિકા, કુવૈત, મધ્ય પૂર્વના બાકી દેશ, મેક્સિકો, યુરોપ, ઉત્તરી આફ્રિકા, એશિયા પ્રશાંત અને કેનેડાથી મંગાવી રહ્યું છે.
