કોણ છે બેને મેનાશે? ઈન્ડિયાથી ઈઝરાયલ કેમ લઈ જઈ રહ્યા છે નેતન્યાહૂ? જાણો મિઝોરમ-મણિપુરથી ઉત્તરી ઈઝરાયલ સુધીનો પ્લાન

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 25, 2025, 08:44 PM IST

Bnei Menashe Community: ઇઝરાયલી સરકારે ભારતના ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાંથી હજારો બેને મેનાશે યહૂદી સમુદાયના લોકોને ઇઝરાયલ લાવવા માટે એક મોટી બહુ-વર્ષીય યોજનાનું અનાવરણ કર્યું છે. ઇઝરાયલી વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ આ નિર્ણયને "યહૂદીઓ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ" ગણાવ્યો છે અને કહ્યું કે, તેનાથી ઇઝરાયલનું ઉત્તરી ક્ષેત્ર વધુ મજબૂત બનશે. યોજના અનુસાર, 2030 સુધીમાં લગભગ 5,800 બેને મેનાશે સભ્યોને ઇઝરાયલ લાવવામાં આવશે. આ લોકો મુખ્યત્વે મિઝોરમ અને મણિપુરમાં રહે છે. તેમને તબક્કાવાર રીતે ઉત્તર ઇઝરાયલના ગેલિલી ક્ષેત્રમાં સ્થાયી કરવામાં આવશે.

નોંધનીય છે કે, આ વિસ્તાર લેબનોનના હિઝબુલ્લાહ આતંકવાદી સંગઠન સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી ગંભીર રીતે પ્રભાવિત રહ્યો છે અને તાજેતરના વર્ષોમાં હજારો લોકો ત્યાંથી પલાયન કરી ચૂક્યા છે. આ પર્વતીય પ્રદેશ છે, જેમાં નાઝરેથ, ટાઈબીરિયાસ અને સાફેદ જેવા શહેરો સામેલ છે અને તે લેબનીઝ સરહદ, જોર્ડન ખીણ અને ગેલીલી સમુદ્ર (સી ઓફ ગેલિલી) સાથે જોડાયેલ છે.

ભારતના બેને મેનાશે માટે શું યોજનાઓ છે?
આ યોજના હેઠળ આવતા વર્ષે (2026) પહેલી બેચ લગભગ 1,200 લોકોને લઈ જવામાં આવશે. વસાહત માટે મંત્રાલય દ્વારા નાણાકીય સહાયતા, હિબ્રુ ભાષાનું શિક્ષણ, નોકરીમાં મદદ, કામચલાઉ રહેઠાણ અને સમાજમાં એકીકરણની સંપૂર્ણ સહાય આપવામાં આવશે. ફક્ત પ્રથમ તબક્કા માટે સરકારે લગભગ 23.8 મિલિયન યુરો (લગભગ 27.4 મિલિયન યુએસ ડોલર)નું બજેટ ફાળવ્યું છે.

જો કે, આ પહેલી વાર નથી. છેલ્લા બે દાયકામાં લગભગ 4,000 બેને મેનાશે સભ્યો પહેલાથી જ ઇઝરાયલમાં સ્થળાંતર કરી ચૂક્યા છે. હવે બાકીના સમગ્ર સમુદાયને લાવીને પરિવારોને ફરીથી એક કરવામાં આવશે. ખાસ વાત એ છે કે, આ સમગ્ર પ્લાન ભારત સરકાર સાથે સંપૂર્ણ સંમતિ અને સંકલનમાં બનાવવામાં આવ્યો છે. આ મુદ્દા પર બન્ને દેશો વચ્ચે ઉત્તમ સંકલન છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ઇઝરાયલમાં કુલ વસ્તી લગભગ 1 કરોડ 1 લાખ છે, જેમાંથી આશરે 73% યહૂદી છે. જ્યારે પેલેસ્ટિનિયન પ્રદેશોમાં અંદાજે 55 લાખ લોકો રહે છે.

ભારતના બેને મેનાશે સમુદાય કોણ છે?
બેને મેનાશે સમુદાય પોતાને બાઇબલમાં વર્ણવેલ મનશ્શે (મનસ્સેહ) જનજાતિના વંશજ માને છે, જેને ઇઝરાયલના 'ખોવાયેલી દસ જાતિઓ' પૈકી એક માનવામાં આવે છે. યહૂદી ધર્મ અપનાવતા અને ઇઝરાયલના મુખ્ય રબ્બીનેટ પાસેથી માન્યતા મેળવતા પહેલા તેમાંના મોટાભાગના લોકો ખ્રિસ્તી ધર્મનું પાલન કરતા હતા. હવે તેઓ પરંપરાગત યહૂદી રીતિ-રિવાજોનું પાલન કરે છે, સુક્કોટ જેવા તહેવારો ઉજવે છે અને તેમના ગામડાઓ અને નગરોમાં સિનાગોગ સ્થાપિત કર્યા છે.

ઇઝરાયલે સત્તાવાર રીતે બેને મેનાશેના સ્થળાંતરને 2005 સુધી સમર્થન આપ્યું ન હતું. 2005માં તત્કાલીન સેફારદી ચીફ રબ્બી શ્લોમો અમરે આ સમુદાયને ઇઝરાયલની ખોવાયેલી જાતિઓમાંથી એકના વંશજ તરીકે સત્તાવાર રીતે માન્યતા આપી હતી, જ્યારેબાદ તેમનું ઇઝરાયલમાં વાપસી શરૂ થઈ છે.

