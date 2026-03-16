બેન્જામિન નેતન્યાહૂ પર ભારતમાં ઇઝરાયલના રાજદૂતનો મોટો દાવો, જાણો શું કહ્યું
Benjamin Netanyahu News: ભારતમાં ઇઝરાયલના રાજદૂત રુવેન અઝારે પણ આ બાબતે સ્પષ્ટ નિવેદન આપ્યું હતું. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બેન્જામિન નેતન્યાહૂનો મોતના સમાચાર સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે, ઈરાન મિડિયા દ્વારા તેને દર્શાવવામાં પણ આવી રહ્યા છે.
- ભારતમાં ઇઝરાયલના રાજદૂત રુવેન અઝારે પણ આ બાબતે સ્પષ્ટ નિવેદન આપ્યું હતું.
- છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બેન્જામિન નેતન્યાહૂનો મોતના સમાચાર સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે
- ઈરાન મિડિયા દ્વારા તેને દર્શાવવામાં પણ આવી રહ્યા છે.
Benjamin Netanyahu News: ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂના મૃત્યુની અફવાઓ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી ફેલાઈ છે. ઘણા યુઝર્સ દાવો કર્યો હતો કે તાજેતરના વીડિયોમાં AIનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને નેતા ખરેખર જીવંત નથી. આ અફવાઓ થોડા અઠવાડિયા પહેલા ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતાના મૃત્યુના સમાચાર અને ઇઝરાયલ પર હુમલાની અફવાઓ સાથે શરૂ થઈ હતી.
લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો શેર કરીને દાવો કર્યો હતો કે નેતન્યાહૂના એક જૂના વીડિયોમાં 6 આંગળીઓ દેખાઈ રહી છે, જે AI ભૂલને કારણે હતી. આ અફવાઓએ વિશ્વભરમાં ધ્યાન ખેંચ્યું હતું અને ઘણા મીડિયા અહેવાલોમાં પણ તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ અફવાઓનું ખંડન કરતા, નેતન્યાહૂએ પોતે એક નવો વીડિયો બહાર પાડ્યો હતો જેમાં તેઓ જેરુસલેમના એક કાફે ધ સતાફમાં કોફીનો કપ પકડીને કેમેરામાં જોતા જોવા મળ્યા હતા. વીડિયોમાં, તેમણે મજાકમાં કહ્યું કે, તેઓ કહે છે કે હું શું છું? જુઓ! તેમણે અફવાઓની મજાક ઉડાવતા બંને હાથ ઊંચા કર્યા અને પાંચ આંગળીઓ બતાવી.
אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026
કાફેએ એક ફોટો પણ શેર કર્યો હતો જેમાં પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી કે તેણે વડા પ્રધાન અને તેમના કાર્યાલયને હોસ્ટ કર્યું હતું. આ વિડિઓ તેમના એક્સ-એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો સ્પષ્ટ હેતુ હતો, અફવાઓનું સીધું ખંડન કરવું અને તેના અસ્તિત્વને સાબિત કરવું.
રાજદૂતે શું કહ્યું
ભારતમાં ઇઝરાયલી રાજદૂત, રુવેન અઝારે પણ આ બાબતે સ્પષ્ટ નિવેદન જાહેર કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂ જીવંત છે. મેં તેમને ઘણી વખત રૂબરૂ જોયા છે. અઝારે પુષ્ટિ આપી હતી કે કાફેનો વિડિઓ રિયલ હતો, તે AIથી બનાવેલો નહોતો.
ઇઝરાયલની તેમની તાજેતરની મુલાકાતનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું કે નેતન્યાહૂ સંપૂર્ણપણે સક્રિય અને સ્વસ્થ છે. આ નિવેદન અફવાઓનો અંત લાવવામાં મહત્વપૂર્ણ હતું, કારણ કે ભારત-ઇઝરાયલના મજબૂત સંબંધોને કારણે રાજદૂતનું નિવેદન વિશ્વસનીય માનવામાં આવતું હતું.
મધ્ય પૂર્વમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણમાં, આવી અફવાઓ સામાન્ય છે અને ઝડપથી ફેલાય છે. જો કે, નેતન્યાહૂનો વિડિઓ, કાફેની પુષ્ટિ અને રાજદૂત અઝારનું નિવેદન સ્પષ્ટ કરે છે કે તેઓ જીવંત અને સક્રિય છે. આ ઘટના સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી ખોટી માહિતીના જોખમોને પણ પ્રકાશિત કરે છે, જ્યાં અપ્રમાણિત દાવાઓ વાયરલ થઈ શકે છે. જોકે, કેટલાક લોકો હજુ પણ નેતન્યાહૂના અસ્તિત્વ પર પ્રશ્ન ઉઠાવી રહ્યા છે.
