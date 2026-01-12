Prev
ISRO ના PSLV C62 મિશનમાં સમસ્યા, ઓર્બિટમાં તૈનાત ન થઈ શકી 'અન્વેષા' સેટેલાઇટ

ISRO PSLV-C62 Mission Launches: ઈસરોએ PSLV-C62 થી અન્વેષા (EOS-N1) સેટેલાઇટ લોન્ચ કરી હતી. પરંતુ તેમાં કોઈ સમસ્યા આવી છે. હાલ ઈસરોની ટીમ તેની તપાસ કરી રહી છે. DRDO દ્વારા વિકસિત અન્વેષાને આજે લોન્ચ કરવામાં આવી હતી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:19 AM IST

ISRO Spy Satellite Anvesha Launches: ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ISRO) એ આજે સવારે 10.18 કલાકે આંધ્ર પ્રદેશના શ્રીહરિકોટા સ્થિત સતીશ ધવન અંતરિક્ષ કન્દ્રથી વર્ષ 2026નો પ્રથમ સેટેલાઇટ મિશન લોન્ચ કર્યું હતું. આ લોન્ચ પોલર સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ (PSLV)-C 62 થી કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેમાં છેલ્લી ઘડીએ કોઈ સમસ્યા આવી છે. ઈસરોની ટીમ આ સમસ્યાની તપાસ કરી રહી છે.

પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર ઈસરોએ ગડબડીને લઈને નિવેદન જાહેર કર્યું છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું કે PSLV-C62 મિશનમાં PS3 સ્ટેજના અંતમાં એક સમસ્યા આવી. તેનું એનાલિસિસ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. કુલ મળી પહેલા લોન્ચમાં 15 સેટેલાઇટ સ્પેસમાં મોકલવામાં આવી હતી. તેમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ (EOS-N1) અન્વેષા પણ સામેલ છે.

અન્વેષાને આવનાર સમયમાં ધરતીથી આશરે 600 કિલોમીટર ઉપર પોલર સન-સિન્ક્રોનસ પોલર આર્બિટ (SSO) માં સ્થાપિત કરવાની હતી. આ સેટેલાઇટ આતંકીઓથી લઈને ઘૂષણખોરો અને ઉપદ્રવી બધા પર સરળતાથી નજર રાખી શકશે. અન્વેષાને ભારતનું સીસીટીવી કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આવું એટલા માટે કારણ કે તેની મદદથી હવે દુશ્મન પર નજર રાખવામાં આવશે.

સેટેલાઇટ (EOS-N1) અન્વેષાની શું છે ખાસિયત?
અન્વેષા સેટેલાઇટને સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO)  એ તૈયાર કરી છે. તે ધરતીથી ઉપર હોવા છતાં જંગલો કે બંકરોમાં છુપાયેલા દુશ્મનોની તસવીરો લઈ શકે છે. સેટેલાઇટ અન્વેષા ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આવું એટલા માટે કારણ કે તેની મદદથી દુશ્મનો પર નજર રાખી શકાશે.

તેને માત્ર 600 કિલોમટરની ઊંચાઈ પર સ્થાપિત કરવામાં આવસે. અહીંથી તે બાજ નજર રાખી શકશે. તેને સ્થાપિત કર્યા બાદ દુશ્મન ન બંકર બનાવી શકસે અને ન ડ્રગ અને હથિયારોની તસ્કરી કરી શકશે. આ સેટેલાઇટ સેનાની મદદ કરશે.

