આજે ઇતિહાસ રચવા જઈ રહ્યું છે ISRO, સેટેલાઈટ CMS-03 ભારત માટે કેટલું મહત્વનું ?
CMS-03 એ 4,410 કિગ્રા વજનનો મલ્ટીબેન્ડ કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે.
Satellites Launch: ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ISRO) રવિવારે સાંજે તેના સૌથી શક્તિશાળી રોકેટ, LVM-3 નો ઉપયોગ કરીને તેના અત્યાર સુધીના સૌથી ભારે કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ, CMS-03 ને અવકાશમાં લોન્ચ કરશે. આ પહેલી વાર હશે જ્યારે ISRO ભારતીય ભૂમિ પરથી જીઓસિંક્રોનસ ટ્રાન્સફર ઓર્બિટ (GTO)માં 4,000 કિગ્રાથી વધુ વજનના ઉપગ્રહને લોન્ચ કરશે. આ ભારતની વધતી જતી હેવી-લિફ્ટ ક્ષમતામાં એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ માનવામાં આવે છે.
CMS-03એ 4,410 કિગ્રા વજનનો મલ્ટીબેન્ડ કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે. તેને પૃથ્વીની સપાટીથી લગભગ 29,970 કિમી x 170 કિમી ઉપર ટ્રાન્સફર ઓર્બિટમાં મૂકવામાં આવશે. અત્યાર સુધી, ISROને તેના ભારે ઉપગ્રહોને ભ્રમણકક્ષામાં મૂકવા માટે એરિયનસ્પેસ અને સ્પેસએક્સ જેવી વિદેશી એજન્સીઓનો ઉપયોગ કરવો પડતો હતો. આ સફળતા ભારતને સ્વદેશી રીતે ભારે ઉપગ્રહો લોન્ચ કરવામાં સક્ષમ બનાવશે.
LVM-3: ભારતનું સૌથી શક્તિશાળી રોકેટ
LVM-3 (અગાઉ GSLV Mk-3 તરીકે ઓળખાતું) ત્રણ પ્રકારના એન્જિનના સંયોજન દ્વારા સંચાલિત છે, ઘન, પ્રવાહી અને ક્રાયોજેનિક. આ રોકેટ 8,000 કિલોગ્રામ સુધીના પેલોડ્સને લો-અર્થ ઓર્બિટ (LEO)માં મોકલવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. વધુમાં, તે 4,000 કિલોગ્રામ સુધીના પેલોડ્સને જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ (GEO)માં મોકલવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
આ એ જ રોકેટ છે જેણે ચંદ્રયાન-2 અને ચંદ્રયાન-3 મિશન લોન્ચ કર્યા હતા. 2022-23માં, આ રોકેટે વનવેબ મિશનના ભાગ રૂપે 72 ઉપગ્રહોને લો-અર્થ ઓર્બિટમાં લોન્ચ કરીને તેની વૈવિધ્યતા દર્શાવી હતી.
ISROએ રોકેટને વધુ પેલોડ વહન કરવાની મંજૂરી
ભારતના અગાઉના ભારે સંચાર ઉપગ્રહો, જેમ કે GSAT-11 (5,854 કિગ્રા) અને GSAT-24 (4,181 કિગ્રા), યુરોપિયન કંપની એરિયનસ્પેસ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે GSAT-20 (4,700 કિગ્રા)ને સ્પેસએક્સ રોકેટ દ્વારા ભ્રમણકક્ષામાં મૂકવામાં આવ્યું હતું. CMS-03 લોન્ચ કરવા માટે, ISROએ રોકેટને વધુ પેલોડ વહન કરવાની મંજૂરી આપવા માટે તેની ભ્રમણકક્ષા થોડી ઓછી કરી.
ISRO હવે આયોજિત માનવ અવકાશ મિશન (ગગનયાન) અને ભારતીય અવકાશ મથકને ધ્યાનમાં રાખીને LVM-3 ની ક્ષમતાઓને વધુ વધારવા માટે કામ કરી રહ્યું છે.
પ્રથમ મોડ્યુલને અવકાશમાં લોન્ચ કરવામાં સક્ષમ
શુદ્ધ કેરોસીન અને પ્રવાહી ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરતું સેમી-ક્રાયોજેનિક એન્જિન માત્ર વધુ શક્તિશાળી જ નહીં, પરંતુ ખર્ચમાં પણ ઘટાડો કરશે. આ સુધારાઓ રોકેટની નીચી-પૃથ્વી ભ્રમણકક્ષામાં 10,000 કિલો સુધીના પેલોડ વહન કરવાની ક્ષમતામાં વધારો કરશે. આ રોકેટ ભારતીય અવકાશ મથકના પ્રથમ મોડ્યુલને અવકાશમાં લોન્ચ કરવામાં સક્ષમ હશે.
ચંદ્ર પર માનવ મિશન માટે
LVM-3 ISROનું સૌથી સફળ રોકેટ છે. તેના તમામ સાત લોન્ચ સફળ રહ્યા છે. તેનાથી વિપરીત, GSLVના 18 લોન્ચમાંથી ચાર અને PSLVના 63 લોન્ચમાંથી ત્રણ નિષ્ફળ ગયા છે. ISRO હવે એક નવું ચંદ્ર મોડ્યુલ લોન્ચ વ્હીકલ (LMLV) પણ વિકસાવી રહ્યું છે, જે 80,000 કિલો સુધીના પેલોડને અવકાશમાં લઈ જવા સક્ષમ હશે, ખાસ કરીને ચંદ્ર પર માનવ મિશન માટે.
