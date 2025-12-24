ISROએ ફરી રચ્યો ઈતિહાસ! અત્યાર સુધીનો સૌથી ભારે બ્લુબર્ડ બ્લોક-2 સેટેલાઈટ કર્યો લોન્ચ, કેમ ખાસ છે આ મિશન? જાણો
ISRO LVM3 Launch: ઈસરોએ જણાવ્યું કે, 6100 કિલોગ્રામ વજનનો આ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઈટ LVM3નું લોન્ચ ઇતિહાસમાં પૃથ્વીના લો અર્થ ઓર્બિટ (LEO)માં સ્થાપિત કરવામાં આવેલ અત્યાર સુધીનો સૌથી ભારે સેટેલાઈટ છે.
ISRO LVM3 Launch: ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ઇસરો)એ આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટામાં સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી દુનિયાના સૌથી મોટા કમર્શિયલ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઈટ બ્લુબર્ડ બ્લોક-2ને સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું છે. અમેરિકાથી એક નવી પેઢીના કમ્યુનિકેશન સેટેલાઈટને લઈ જનારા LVM-M6 રોકેટના લોન્ચ માટે કાઉન્ટડાઉન મંગળવારે શરૂ થયું. ઇસરો દ્વારા આ કમર્શિયલ મિશન સવારે 8:55 અને 30 સેકન્ડે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું.
શું છે 'બ્લુબર્ડ બ્લોક-2'?
ઈસરોએ જણાવ્યું કે, 6100 કિલોગ્રામ વજનનો આ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઈટ LVM3નું લોન્ચ ઇતિહાસમાં પૃથ્વીના લો અર્થ ઓર્બિટ (LEO)માં સ્થાપિત કરવામાં આવેલ અત્યાર સુધીનો સૌથી ભારે પેલોડ છે. અગાઉનો સૌથી ભારે પેલોડ LVM3-M5 કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ-03 હતો, જેનું વજન આશરે 4400 કિલોગ્રામ હતું અને જેને ISROએ 2 નવેમ્બરના રોજ સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું હતું.
બ્લુબર્ડ બ્લોક-2ની ખાસિયત
આજનું આ મિશન 'ન્યૂસ્પેસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ' (NSIL) અને અમેરિકા સ્થિત AST સ્પેસમોબાઇલ વચ્ચે થયેલા વાણિજ્યિક કરાર હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આ મિશન આગામી પેઢીના એવા કમ્યુનિકેશન સેટેલાઈટ સ્થાપિક કરવામાં આવશે, જેનાથી સ્માર્ટફોન પર હાઇ-સ્પીડ સેલ્યુલર બ્રોડબેન્ડ સેવાઓ આપવા માટે ડિઝાઈન કરવામાં આવેલ છે. આ મિશનનો ઉદ્દેશ્ય સેટેલાઇટ દ્વારા સીધી મોબાઇલ કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરવાનો છે. આ નેટવર્ક દુનિયામાં ગમે ત્યાં કોઈપણ સમયે 4G અને 5G વોઇસ-વીડિયો કોલ, મેસેજિંગ, સ્ટ્રીમિંગ અને ડેટા સેવાઓ પ્રદાન કરશે.
લોન્ચિંગ પહેલાં મિશનની સફળત માટે ઈસરોના પ્રમુખ વી. નારાયણને 22 ડિસેમ્બરના રોજ તિરુમાલાના શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી હતી. ઈસરો અનુસાર, 43.5 મીટર ઊંચું MVM3 ત્રણ-તબક્કાનું રોકેટ છે, જેમાં ક્રાયોજેનિક એન્જિન લગાવવામાં આવેલ છે. ISROના લિક્વિડ પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ્સ સેન્ટર દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે. લોન્ચ માટે જરૂરી સુપર-થ્રસ્ટ પ્રદાન કરવા માટે લોન્ચ યાનમાં બે S200 સોલિડ રોકેટ બૂસ્ટરથી લગાવવામાં આવ્યા છે, જેને તિરુવનંતપુરમના વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવ્યા છે.
AST સ્પેસમોબાઇલે સપ્ટેમ્બર 2024માં બ્લુબર્ડ 1 થી 5 નામના પાંચ ઉપગ્રહો લોન્ચ કર્યા હતા, જે અમેરિકા અને અન્ય ઘણા દેશોને સતત ઇન્ટરનેટ કવરેજ પૂરું પાડે છે. કંપની તેના નેટવર્કને મજબૂત બનાવવા માટે આવા વધુ ઉપગ્રહો લોન્ચ કરવાની યોજના ધરાવે છે અને દુનિયાભરના 50થી વધુ મોબાઇલ ઓપરેટરો સાથે ભાગીદારી કરી છે.
