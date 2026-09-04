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ISRO Naughty Boy Satellite: ઈસરોની વધુ એક સફળતા, દેશની ત્રીજી આંખ નોટી બોય સેટેલાઈટ એ અંતરિક્ષમાં સેફ અને શાનદાર એન્ટ્રી કરી

ISRO Naughty Boy Satellite: ઈસરોએ વધુ એક સફળતા મેળવી છે. શુક્રવારે ઈસરો પ્રમુખ વી નારાયણે GSLV-F17 મીશન સફળ રહ્યું હોવાની પુષ્ટી કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે એડવાંસ અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઈટ નોટી બોય સુરક્ષિત રીતે તેના નિર્ધારિત લોકેશન પર પહોંચી ગયું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 04, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:32 AM IST
ISRO Naughty Boy Satellite: ઈસરોની વધુ એક સફળતા, દેશની ત્રીજી આંખ નોટી બોય સેટેલાઈટ એ અંતરિક્ષમાં સેફ અને શાનદાર એન્ટ્રી કરી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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