/ISRO Naughty Boy Satellite: ઈસરોની વધુ એક સફળતા, દેશની ત્રીજી આંખ નોટી બોય સેટેલાઈટ એ અંતરિક્ષમાં સેફ અને શાનદાર એન્ટ્રી કરી

ISRO Naughty Boy Satellite: ઈસરોને હાઈટેક જિયો ઈમેજિંગ અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઈટ EOS-05 ને તેની કક્ષામાં સુરક્ષિત રીતે પહોંચાડવામાં સફળતા મળી છે. અનેક પડકારોનો સામનો કર્યા પછી ઈસરોને આ સફળતા મળી છે. ઈસરો પ્રમુખે આ અંગે સત્તાવાર ઘોષણા પણ કરી દીધી છે. ભારત માટે આ અંતરિક્ષ કાર્યક્રમ મોટી ઉપલબ્ધી છે. કારણ કે નોટી બોય સેટેલાઈટ સ્પેસમાં ભારતની ત્રીજી આંખ તરીકે એક્ટિવ રહેશે. દર 30 મિનિટે નોટી બોય ભારતના ફોટો ક્લીક કરશે.
ઈસરોનું નોટી બોય સેટેલાઈટ
ઈસરોએ GSLV-F17 રોકેટથી EOS 05 સેટેલાઈટને અંતરિક્ષમાં મોકલ્યું છે. આ સેટેલાઈટને નોટી બોય નામ પણ આપવામાં આવ્યું છે. 2,367 કિલો વજનના સેટેલાઈટને 4 સપ્ટેમ્બરે વહેલી સવારે 2.55 મિનિટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. જે સફળતા પૂર્વક તેના નિર્ધારિત લોકેશન પર પહોંચી ગયું છે અને કાર્યરત પણ થઈ ગયું છે. EOS 05 ભારતનું પહેલું જિયોસિંક્રોનસ ઓર્બિટથી ઈમેજિંગ કરે તેવું સેટેલાઈટ છે. આ સેટેલાઈટ પૃથ્વીથી 36,000 કિમી ઉપરથી ભારતનું નિરીક્ષણ કરશે. આ સેટેલાઈટની ખાસ વાત એ છે કે તે દર 30 મિનિટે ભારતીય ભૂભાગના ફોટો લેશે.
નોટી બોય સેટેલાઈટનો ફાયદો
નોટી બોય સેટેલાઈટનો ફાયદો એ છે કે EOS 05 સેટેલાઈટ એ ક્લીક કરેલી તસવીરોથી કુદરતી આપદા જેમકે પુર, વાવાઝોડું, જંગલની આગ જેવી ઘટનામાં રિયલ ટાઈમ વોચ રાખી શકાશે અને સંભવિત જોખમને ધ્યાનમાં રાખી જરૂરી પગલાં લઈ શકાશે. આ સેટેલાઈટની મદદથી દુશ્મનોની હરકતો પર પણ ભારતની નજર રહેશે.
#WATCH | Sriharikota, Andhra Pradesh: ISRO successfully launches the GSLV-F17/EOS-05 mission from the Second Launch Pad at Satish Dhawan Space Centre.
(Source: ISRO) pic.twitter.com/4Dc9ahTHpu
— ANI (@ANI) September 3, 2026
મહત્વપૂર્ણ છે કે ઈસરોએ 2021 માં પણ જીએસએલવી-એફ10 મિશનમાં જીઆઈસૈટ-1 એટલે કે EOS 03 સેટેલાઈટ લોન્ચ કર્યું હતું પરંતુ ક્રોયોજેનિક સ્ટેજમાં ખરાબીના કારણે સેટેલાઈટ કક્ષામાં પહોંચી શક્યું નહીં. ત્યારબાદ ઈસરોને EOS 05 રુપે મોટી સફળતા મળી છે.