Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /ISROની સેટેલાઇટ તસવીરોમાં દેખાયું ચોમાસાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ! આ રાજ્યોમાં IMDનું ભારે વરસાદનું એલર્ટ

ISROની સેટેલાઇટ તસવીરોમાં દેખાયું ચોમાસાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ! આ રાજ્યોમાં IMDનું ભારે વરસાદનું એલર્ટ

Monsoon Update 2026: ઈસરોના INSAT-3DR ઉપગ્રહમાંથી મળેલી નવા હવામાનના ફોટામાંથી હવામાનશાસ્ત્રીઓને ચેતવણી આપી છે. અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં બનેલા વિશાળ રાક્ષસી વાદળોને કારણે મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ બંગાળ સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે. હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાક માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 06, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:47 AM IST
ISROની સેટેલાઇટ તસવીરોમાં દેખાયું ચોમાસાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ! આ રાજ્યોમાં IMDનું ભારે વરસાદનું એલર્ટ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જુડ બેલિંગહામ અને હેરી કેનનો કમાલ, મેક્સિકોને 3-2થી હરાવી ઇંગ્લેન્ડ ક્વાર્ટર ફાઇનલમા
fifa world cup 20261 hr ago
2
Gujarat politics1 hr ago
3
Brazil vs Norway1 hr ago
4
Oily Skin1 hr ago
5
fifa world cup 20261 hr ago