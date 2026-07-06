/ISROની સેટેલાઇટ તસવીરોમાં દેખાયું ચોમાસાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ! આ રાજ્યોમાં IMDનું ભારે વરસાદનું એલર્ટ

Monsoon Update 2026: દેશમાં ફરી એકવાર ચોમાસાએ વેગ પકડ્યો છે. ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ISRO) ઉપગ્રહની નવી છબીઓએ હવામાનશાસ્ત્રીઓમાં ચિંતા વધારી છે. નવી ઉપગ્રહ ફોટાઓમાં અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડી પર વિશાળ અને ગાઢ વાદળોની રચનાનો ખુલાસો થયો છે. આ મજબૂત હવામાન પ્રણાલીઓ મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ બંગાળ સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદનું કારણ બની રહી છે. હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાક માટે અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડા અને ભારે પવનની ચેતવણી જાહેર કરી છે.
INSAT-3DRએ નવા ફોટાઓ જાહેર કર્યા છે. ફોટાઓમાં અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડી બંને પર એક વિશાળ અને ખતરનાક રાક્ષસી વાદળની પ્રણાલી રચાઈ રહી છે. આ સિસ્ટમ હાલમાં મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ બંગાળમાં વિનાશક વરસાદ લાવી રહી છે.
ઉપગ્રહના ફોટાઓએ કેમ ડરાવ્યા?
ISRO ઉપગ્રહની ફોટાઓમાં, વાદળોનો ઉપરનો ભાગ ખૂબ જ સફેદ અને તેજસ્વી દેખાય છે, જેનો અર્થ છે કે આ વાદળો ખૂબ ઊંચા, ઠંડા અને ગાઢ છે. વૈજ્ઞાનિક વિશ્વમાં, આને ક્યુમ્યુલોનિમ્બસ કહેવામાં આવે છે, જેનો અર્થ ટાવર જેવા ઊંચા વાદળો છે. આ વાદળો એટલા શક્તિશાળી છે કે તેઓ થોડા કલાકોમાં કોઈપણ વિસ્તારમાં પાણી પાણી કરી શકે છે.
અરબી સમુદ્રથી મુંબઈ અને કોંકણ પર આફત
પશ્ચિમ ભારતની વાત કરીએ તો, અરબી સમુદ્રથી ફૂંકાતા મજબૂત, ભેજવાળા પવનો સીધા મહારાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે અથડાયા છે. ગરમ સમુદ્રનું તાપમાન આ સિસ્ટમને વધુ ટેકો આપી રહ્યું છે. પરિણામે, મુંબઈ, કોંકણ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેની અસર લોકો પર પડી રહી છે.
બંગાળની ખાડીથી પૂર્વ ભારત પર હુમલો
બીજી બાજુ, પૂર્વ ભારતમાં હવામાન પણ બદલાઈ રહ્યું છે. બંગાળની ખાડીમાં બનેલી બીજી એક શક્તિશાળી સિસ્ટમ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. સેટેલાઇટ ઈમેજ મુજબ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ અને બાંગ્લાદેશમાં ગાઢ વાદળોની મોટી ચાદર છવાઈ ગઈ છે. જેમ જેમ આ સિસ્ટમ જમીન તરફ આગળ વધે છે, તેમ તેમ પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ, બિહાર અને ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની અપેક્ષા છે.
આગામી 24 કલાકમાં ભારે વરસાદ
હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાક માટે મહારાષ્ટ્ર, કોંકણ, ગોવા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ માટે રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજળી અને ભારે પવન સાથે ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
આ ભારે વરસાદ દેશમાં પાણીની અછતને દૂર કરી રહ્યો છે, ત્યારે શહેરોમાં પૂર, પહાડી વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલન અને ટ્રાફિક જામનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધી ગયું છે. હવામાન વિભાગે લોકોને સતર્ક રહેવા અને ઘરની અંદર રહેવા અપીલ કરી છે.