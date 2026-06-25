"એમને ગુજરી ગયાને 6 વર્ષ થઈ ગયા છે પરંતુ મેં આજ સુધી તેમની તસવીર પર હાર નથી ચડાવ્યો"

Hemant Kumar Agarwal: કેટલાક લોકો આ દુનિયાને અલવિદા કરે બાદ પણ જીવંત રહે છે. હેમંત કુમાર અગ્રવાલ પણ આવા જ એક વ્યક્તિ હતા. પરિવાર માટે જીવનારા, મિત્રોની મદદ માટે હંમેશાં તૈયાર રહેનારા અને દરેક ક્ષણને ભરપૂર જીવનારા હેમંતે પોતાની જિંદગીમાં ઘણા સપના જોયા હતા. મેરઠથી દિલ્હી સુધીની રોજની લાંબી મુસાફરી હોય કે બાળકોનું સારું ભવિષ્ય, તેમણે દરેક જવાબદારી દિલથી નિભાવી. અંદાજે 10 વર્ષ પહેલાં તેમણે પોતાના પરિવાર માટે દિલ્હીના દ્વારકામાં એક સુંદર ઘર લીધું હતું. પરંતુ કોને ખબર હતી કે જે ઘર તેમણે પોતાના પરિવાર સાથે ખુશીઓની ક્ષણો વિતાવવા માટે બનાવ્યું છે, તેમાં રહેવાનો સમય તેમને ઓછો મળશે. પરંતુ જતાં-જતાં પણ તેઓ એવું કામ કરી ગયા કે આજે કેટલાય પરિવારોમાં તેમના કારણે ખુશીનો માહોલ છે.
ખબર નહીં પણ એ દિવસે જિંદગી બદલી નાખી
૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ના એ દિવસે તેમની જિંદગીમાં ઘણું બધુ બદલી નાખ્યું હતું. હેમંતને અચાનક ઉલટીઓ અને એકાએક તાવ ચઢી ગયો હતો. જેથી તેમને સૌથી પહેલાં સ્થાનિક આકાશ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં સીટી સ્કેન પરથી ખબર પડી કે તેમને ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર હેમરેજ (Intraventricular Hemorrhage) થયું છે. એમની સ્થિતિ ગંભીર બનતાં તેમને આર્ટેમિસ હોસ્પિટલ શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. ડોક્ટરોએ તમામ સંભવ પ્રયાસો કર્યા હતા પણ ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૦ના રોજ ડોક્ટરોએ તેમને 'બ્રેઈન ડેડ' (Brain Dead) જાહેર કર્યા હતા.
મારા મેન્ટર, ગાઈડ અને સૌથી સારા મિત્રને ગુમાવ્યા
જ્યારે આર્ટેમિસ હોસ્પિટલના ડોક્ટરો અને મોહન ફાઉન્ડેશન (MOHAN Foundation)ના કાઉન્સિલરે પરિવાર સાથે વાત કરી, ત્યારે હેમંતજીના સાળાએ પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને સમજી હતી. પુત્રી અપૂર્વા આ પહેલાં જ પોતાના પિતાના અંગો દાન કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી ચૂકી હતી. પત્ની બરખાએ ભારે હૈયે પરંતુ અદ્ભુત હિંમત સાથે સંમતિ આપી. હેમંતજીની બંને કિડની અને લીવર ડોનેટ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના લીવરને સ્પ્લિટ (Split) કરીને એક માસૂમ બાળક અને એક વયસ્ક વ્યક્તિને નવું જીવન આપવામાં આવ્યું. તેમનો પુત્ર આર્યન કહે છે, "મેં માત્ર મારા પપ્પા નથી ગુમાવ્યા, પરંતુ મારા મેન્ટર, ગાઈડ અને સૌથી સારા મિત્રને ગુમાવ્યા છે."
આજે પણ આ દુનિયામાં જીવંત છે અને શ્વાસ લઈ રહ્યા છે
હેમંતજીએ પોતાની પત્નીને વચન આપ્યું હતું કે રિટાયરમેન્ટ પછી તેઓ એક એવી લોન્ગ ડ્રાઈવ પર જશે, જેની કોઈ મંઝિલ જ નહીં હોય. કોને ખબર હતી કે જિંદગીની સફર આટલી વહેલી પૂરી થઈ જશે, પરંતુ તેમની આ વિદાય બીજા લોકોની સફરને સુંદર બનાવી ગઈ છે. Zee Mediaની ટીમે જ્યારે તેમની પત્ની બરખા સાથે વાત કરી ત્યારે તેમની આંખોમાં આંસુ તો હતા, પણ સાથે ગર્વ પણ હતો. તેઓ જણાવે છે કે હેમંતને કોઈ બીમારી નહોતી, તેઓ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ હતા. બરખાએ કહ્યું, "મેં આજ સુધી મારા પતિની તસવીર પર ફૂલોનો હાર નથી ચડાવ્યો. કારણ કે મારા અને મારા બાળકો માટે તેઓ આજે પણ મર્યા નથી, પરંતુ કોઈક બીજાના રૂપમાં આજે પણ આ દુનિયામાં જીવંત છે અને શ્વાસ લઈ રહ્યા છે."
તેઓ કહે છે કે, હેમંતજી કમાણીનો એક નિશ્ચિત હિસ્સો હંમેશાં દાન કરતા હતા. લોકો અવારનવાર અંગદાન કરતા ડરે છે કારણ કે સમાજમાં સાચી માહિતી નથી. લોકોને લાગે છે કે ડોક્ટરો અંગોને વેચી કાઢે છે. પરંતુ બરખા પોતાના અનુભવ પરથી જણાવે છે કે, "એવું બિલકુલ નથી હોતું. મને મારા પતિનો દેહ અત્યંત સન્માન અને આદર સાથે સોંપવામાં આવ્યો હતો."
બરખાનો એક ખૂબ જ મહત્વનો સવાલ હતો, તેઓ ઈચ્છતા હતા કે અમે આ માધ્યમથી તેનો જવાબ આપીએ.
પ્રશ્ન : "અંગદાન કરનારા પરિવારને કેવી રીતે ભરોસો બેસે કે તેમનું દાન સાચી જગ્યાએ જઈ રહ્યું છે અને તેમાં કોઈ ગેરરીતિ નથી થઈ રહી?
જવાબ : ભારત સરકારની એક સંસ્થા છે જેને NOTTO (National Organ and Tissue Transplant Organisation) કહેવામાં આવે છે. દેશમાં જ્યારે પણ કોઈ અંગદાન થાય છે, ત્યારે તેનો સંપૂર્ણ રેકોર્ડ આ સરકારી નેટવર્ક પર ઓનલાઈન નોંધાય છે.
પ્રશ્ન : અંગદાન બાદ અંગો કોને મળશે એ કોણ નક્કી કરે છે?
જવાબ : અંગ અમીર-ગરીબના હિસાબે નથી મળતું પરંતુ વેઇટિંગ લિસ્ટના આધારે નક્કી થાય છે. જેમાં દર્દીની બીમારીની ગંભીરતા, બ્લડ ગ્રુપ અને ઓર્ગન મેચિંગ (Organ Matching)ના આધારે કમ્પ્યુટર પોતે નક્કી કરે છે કે અંગ કોને મળશે.
પ્રશ્ન : શું ખાનગી હોસ્પિટલો કે ડોક્ટર અંગોનું ખરીદ વેચાણ કરી શકે?
જવાબ : ‘ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઓફ હ્યુમન ઓર્ગન્સ એક્ટ’ (THOA) હેઠળ અંગોની ખરીદ-વેચાણ સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર અને ગંભીર ગુનો છે. કોઈ પણ હોસ્પિટલ કે ડોક્ટર પોતાની મરજીથી અંગ કોઈને આપી શકતા નથી.
પ્રશ્ન : શું તમને ખબર પડે છે તમે કયા પરિવારને અંગદાન કર્યું છે?
જવાબ : અંગ આપનારા અને લેનારા પરિવારની ઓળખને સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે જેથી કોઈ પણ પ્રકારનું અયોગ્ય દબાણ કે કોમર્શિયલ લેવડદેવડ ન થઈ શકે.
Zee Mediaની અપીલ : અંગદાન મહાદાન
અંગદાનને લઈને આપણા સમાજમાં આજે પણ જાગૃતિની ભારે અછત છે. દર વર્ષે ભારતમાં લાખો લોકો માત્ર એટલા માટે મોતને ભેટે છે કે તેમને સમયસર ઓર્ગન નથી મળી શકતા. હેમંત કુમાર અગ્રવાલ અને તેમના પરિવારની આ સ્ટોરી આપણને શીખવે છે કે જ્યારે દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો હોય, ત્યારે પણ આપણે એવો નિર્ણય લઈએ કે કોઈના ઘરનો ઓલવાતો દીવો રોશન કરી શકીએ છીએ. આવો, Zee Mediaના જાગૃતિ અભિયાન 'જિંદગી કે બાદ ભી' નો હિસ્સો બનીએ, અંગદાનથી જોડાયેલી ભ્રમણાઓને દૂર કરીએ અને અંગદાન કરવાનો સંકલ્પ લઈએ. કારણ કે તમારા એક નિર્ણયથી કોઈને બીજી જિંદગી મળી શકે છે. હેમંત કુમાર અગ્રવાલ અને તેમના સમગ્ર પરિવારના આ જઝબાને Zee Media કોટિ-કોટિ નમન કરે છે.