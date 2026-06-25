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"એમને ગુજરી ગયાને 6 વર્ષ થઈ ગયા છે પરંતુ મેં આજ સુધી તેમની તસવીર પર હાર નથી ચડાવ્યો"

Hemant Kumar Agarwal: જિંદગીમાં સૌથી મોટુ કોઈ દાન હોય તો એ અંગદાન છે. તમે કેટલીય જિંદગીઓને બચાવી શકો છે, દેશમાં સૌથી વધારે જરૂરી દાન હોય તો એ અંગદાન છે. અમે તમને આવી જ એક ઈમોશનલ દિલ્હીની સ્ટોરી જણાવી રહ્યાં છીએ. તમને જણાવી દઈએ કે, ‘ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઓફ હ્યુમન ઓર્ગન્સ એક્ટ’ (THOA) હેઠળ શરીરના અંગોનું ખરીદ અને વેચાણ સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર અને ગંભીર ગુનો છે. કોઈ પણ હોસ્પિટલ કે ડોક્ટર પોતાની મરજીથી અંગ કોઈને આપી શકતી નથી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 25, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:22 PM IST
"એમને ગુજરી ગયાને 6 વર્ષ થઈ ગયા છે પરંતુ મેં આજ સુધી તેમની તસવીર પર હાર નથી ચડાવ્યો"
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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