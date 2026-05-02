Jabalpur Cruise Accident: આખરે એ દિવસે શું થયું હતું, કઈ રીતે ઘટી દુર્ઘટના? ક્રૂઝ ચાલક મહેશ પટેલે જણાવી એક એક વાત
bargi dam cruise accident: જબલપુરના બરગી ડેમમાં ગુરુવારે ન થવાનું થઈ ગયું. ક્રૂઝ પર મસ્તી કરતા લોકોને સપને પણ ખ્યાલ નહીં હોય કે આવી દુર્ઘટના ઘટશે. તોફાન જેવું આવ્યું અને ક્રૂઝ પાણીમાં ડૂબ્યું જેમાં અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોના જીવ ગયા છે. આ સમગ્ર મામલે ક્રૂઝના પાયલોટ મહેશ પટેલે જે કહ્યું કે ખુબ ચોંકાવનારું છે.
- બરગી ડેમ દુર્ઘટના પહેલા અને તે સમયે શું થયું હતું તે પાયલોટે જણાવ્યું
- 30 વર્ષથી બોટ ચલાવે છે ક્રૂઝ પાયલોટ મહેશ પટેલ
- મહેશ પટેલ આ અકસ્માતને કુદરતનો માર ગણાવ્યો
મધ્ય પ્રદેશના જબલપુરમાં ગુરુવારે બરગી ડેમમાં ઘટેલી ભયાનક દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. હજુ 3 બાળકો સહિત ચાર લોકો ગૂમ છે. આ અકસ્માતે અનેક પરિવારો ઉજાડી નાખ્યા છે. હસતા રમતા પરિવારના અનેક લોકો મોતના ખપ્પરમાં હોમાઈ ગયા. સતત સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે. ગૂમ થયેલા લોકોની શોધખોળ ચાલુ છે. હવે આ સમગ્ર મામલે ક્રૂઝના પાયલોટે જે જણાવ્યું તે પણ ચોંકાવનારું છે. ગુરુવારે સાંજે દુર્ઘટના ઘટી તે પહેલા અને તે સમયે શું થયું હતું તે પાયલોટે જણાવ્યું. ક્રૂઝના પાયલોટ મહેશ પટેલે અકસ્માતને કુદરતનો માર ગણાવ્યો. તેમના જણાવ્યાં મુજબ ક્રૂઝની નીચેની કેબિનમાં સવાર લોકો ડાંસ કરી રહ્યા હતા અને તેમણે લાઈફ જેકેટ પહેર્યા નહતા. જેના કારણે જ્યારે પાણી ભરાવવાનું શરૂ થયું તો તેમને બચવાની તક મળી શકી નહીં.
ક્રૂઝના પાયલોટે શું કહ્યું તે જાણો
ગુરુવારે સાંજે ઘટેલી દુર્ઘટના વિશે ક્રૂઝના પાયલોટ મહેશ પટેલે જણાવ્યું કે 5:06 હું નીકળ્યો હતો. જ્યારે હું નીકળ્યો ત્યારે તોફાન હતું. 22થી 25 મિનિટ થઈ હશે અને આ દરમિયાન અચાનક ખુબ પવન ફૂંકાવવા લાગ્યો. અમે બધાને લાઈફ જેકેટ આપ્યા. અમે એમ પણ વિચાર્યું કે ક્યાંક ક્રૂઝ લગાવી દઈએ. બધાને લાઈફ જેકેટ અપાઈ હતી, પરંતુ કેટલાક લોકો નીચે ડાન્સ કરતા હતા, તેમણે પહેર્યું નહતું.
તેમણે જણાવ્યું કે જ્યારે ક્રૂઝમાં પાણી ભરાયું, તો તેને કોઈ પણ ખૂણે લઈ જઈ શકાયું નહીં. ક્રૂઝમાં પાણી ભરાઈ ગયું અને અચાનક પલટી ગયું. મહેશે કહ્યું કે મે ત્રણ દિવસથી કઈ ખાધુ નથી. એ જ દ્રશ્ય સામે દેખાય છે. મને ઊંઘ પણ આવતી નથી. મને અકસ્માત પર ખુબ જ પસ્તાવો થાય છે. બાળકો રડી રહ્યા હતા, નીચેની કેબિનવાળા લોકોને બચાવવા માટે સમય જ ન રહ્યો.
3-4 બાળકોને બચાવાયા
ક્રૂઝ પાયલોટ મહેશ પટેલે કહ્યું કે લગભગ 5-7 મિનિટમાં બોટમાં પાણી ભરાઈ ગયું. બચવા માટે તક જ ન મળી. હું સૌથી છેલ્લે નીકળ્યો રહરતો. 3-4 બાળકોને બચાવ્યા બાદ. ક્રૂઝમાં બાળકોને બાદ કરતા 25-36 લોકો સવાર હતા. નાના બાળકોની ગણતરી થતી નથી. તેમણે જણાવ્યું કે મારા 2 બાળકો છે, માતા છે, પત્ની છે. અકસ્માત મારા દિલ-દિમાગમાંથી નીકળતો જ નથી.
કુદરતનો માર હતો-પાયલોટ
પાયલોટ મહેશ પટેલે કહ્યું કે ક્રૂઝ રાઈડ 40-50 મિનિટની હોય છે. મેન્ટેનન્સ દર સોમવારે ચેક થાય છે. હવામાન એલર્ટની કોઈ જાણકારી નહતી. અકસ્માત કુદરતનો માર હતો. મે વિચાર્યું કે કોઈ ખૂણે બોટ લઈ જઈએ પરંતુ એવું થઈ શક્યું નહીં. મને બોટ ચલાવતા ચલાવતા 30 વર્ષ થયા. 1 બોટ સેફ્ટી માટે હોય છે પરંતુ તે દિવસે સાથે નહતી.
ક્રૂઝ સેવા બંધ, પાયલોટ બરતરફ
અત્રે જણાવવાનું કે બરગી ડેમ દુર્ઘટના બાદ સરકારે ખુબ આકરું વલણ અપનાવ્યું છે. સીએમ મોહન યાદવના નિર્દેશ પર સમગ્ર મધ્ય પ્રદેશમાં ક્રૂઝના સંચાલન પર હાલ રોક લગાવવામાં આવી છે. પ્રાથમિક કાર્યવાહી તરીકે ક્રૂઝના પાયલોટ, હેલ્પર અને ટિકિટ કાઉન્ટર પ્રભારીની સેવાઓ તત્કાળ પ્રભાવથી સમાપ્ત કરાઈ છે. આ મામલે ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ સમિતિ બનાવવામાં આવી છે. સીએમએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે પર્યટકોના જીવ જોખમમાં નાખનારા દોષિતોને કોઈ પણ ભોગે છોડાશે નહીં.
