'માની લીધું હતું કે હવે હું ડૂબી જ જઈશ...' ક્રૂઝ દુર્ઘટનામાં 4 કલાક સુધી મોત સામે લડતા રહ્યા 72 વર્ષના રિયાઝ
Jabalpur cruise accident: જબલપુરના બરગી ડેમમાં થયેલી ભીષણ ક્રૂઝ દુર્ઘટનામાં 72 વર્ષના રિયાઝ હુસૈને મોતને અત્યંત નજીકથી જોયું. ડૂબતા ક્રૂઝની અંદર ગરદન સુધી પાણીમાં ફસાયેલા રિયાઝ લગભગ ચાર કલાક સુધી જિંદગીની છેલ્લી આશા ટકાવી રાખીને બેઠા હતા. જ્યારે તેમને લાગ્યું કે હવે બચવું અશક્ય છે, ત્યારે જ રેસ્ક્યૂ ટીમ તેમના માટે દેવદૂત બનીને આવી પહોંચી.
Trending Photos
Jabalpur cruise accident: મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં બરગી ડેમ પર થયેલી ક્રૂઝ દુર્ઘટના અનેક પરિવારો માટે ક્યારેય ન ભૂલી શકાય તેવો જખમ બની ગઈ છે. આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં અનેક લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. 72 વર્ષના રિયાઝ હુસૈન પણ તે ક્રૂઝ પર સવાર હતા. ડૂબતા ક્રૂઝની અંદર ગરદન સુધી પાણીમાં રહીને રિયાઝે લગભગ ચાર કલાક સુધી જીવન અને મરણ વચ્ચે સંઘર્ષ કર્યો. આ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. ગુરુવારે સાંજે જ્યારે ક્રૂઝ નર્મદા નદીના બેકવોટરમાં પહોંચ્યું, ત્યારે જ હવામાને અચાનક પલટો લીધો. તેજ પવન ફૂંકાવા લાગ્યો અને પાણીમાં ઊંચા મોજા ઉછળવા લાગ્યા. જોતજોતામાં ક્રૂઝ ડોલવા લાગ્યું. થોડી જ ક્ષણોમાં નાસભાગ મચી ગઈ. લોકો ચીસો પાડવા લાગ્યા, કોઈ લાઈફ જેકેટ શોધી રહ્યું હતું તો કોઈ પોતાના સ્વજનોને સંભાળવામાં વ્યસ્ત હતું.
રિયાઝ હુસૈન પણ પોતાના પરિવાર સાથે આ પ્રવાસ પર નીકળ્યા હતા. પરંતુ કોઈએ વિચાર્યું ન હતું કે આ યાત્રા જિંદગીની સૌથી ભયાનક યાત્રા બની જશે. જેવું ક્રૂઝમાં પાણી ભરાવાનું શરૂ થયું, રિયાઝે પોતાની જાતને સંભાળી. ક્રૂઝ ઝડપથી પાણીમાં ગરકાવ થઈ રહ્યું હતું. એવામાં રિયાઝને ક્રૂઝનો એક નાનકડો હિસ્સો દેખાયો, જે હજુ પણ પાણીથી લગભગ બે ફૂટ ઉપર હતો. તેમણે ત્યાં પોતાની જાતને ટેકવી દીધી. થોડી જ મિનિટોમાં પાણી તેમની ગરદન સુધી પહોંચી ગયું. શ્વાસ ચાલી રહ્યા હતા, પણ દરેક પળે મોત સામે ઉભેલું દેખાતું હતું.
રિયાઝ જણાવે છે કે તે સમયે તેમને લાગવા માંડ્યું હતું કે હવે બચવું મુશ્કેલ છે. ચારે બાજુ પાણી હતું, અંધારું હતું અને ક્રૂઝ સાથે અથડાતા મોજાનો ભયાનક અવાજ હૃદય કંપાવી રહ્યો હતો. તેમના મનમાં બસ એક જ વિચાર આવ્યો- "બધા ડૂબી રહ્યા છે, હવે હું પણ ડૂબી જઈશ." પરંતુ જિંદગી હજુ હાર માનવા તૈયાર નહોતી. રિયાઝે હિંમત ન છોડી. લગભગ ચાર કલાક સુધી તેઓ તે જ સ્થિતિમાં અડગ રહ્યા. ગરદન સુધી પાણી, શરીર ઠંડીથી ધ્રૂજી રહ્યું હતું અને શ્વાસ પર પણ સંકટ હતું.
રેસ્ક્યૂ ટીમે કેવી રીતે બચાવ્યા?
આ દરમિયાન તેમને બહારથી લોકોના અવાજો સંભળાયા. આ અવાજો તેમના માટે આશાનું કિરણ બની ગયા. તેમણે પૂરી તાકાત લગાવીને ક્રૂઝની દીવાલો પર હાથ પછાડવાનું શરૂ કર્યું. અવાજ સાંભળીને રેસ્ક્યૂ ટીમ તેમની પાસે પહોંચી. બચાવ દળે ગેસ કટરની મદદથી ક્રૂઝના ઉપરના ભાગને કાપ્યો અને અંતે રિયાઝને સુરક્ષિત બહાર કાઢી લીધા. જોકે, આ ચમત્કારિક બચાવ છતાં રિયાઝની ખુશીઓ અધૂરી છે. અકસ્માત બાદથી તેમની પત્ની અને વેવાણ હજુ પણ લાપતા છે. એક તરફ પોતાની જિંદગી બચવાની રાહત છે, તો બીજી તરફ પોતાનાઓની ચિંતા તેમને અંદરથી તોડી રહી છે.
23 લોકોનો બચાવ, 9 મૃતદેહ મળ્યા
બરગી ડેમમાં ગુરુવારે સાંજે લગભગ પાંચ વાગ્યે પ્રવાસીઓથી ભરેલું ક્રૂઝ નર્મદા નદીના બેકવોટરમાં પહોંચ્યું હતું. તે દરમિયાન અચાનક હવામાન બદલાયું, તેજ પવન અને ઊંચા મોજાને કારણે ક્રૂઝ ડૂબવા લાગ્યું હતું. આ ઘટનાની જાણ થતા જ સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર, પોલીસ, હોમગાર્ડ, SDRF અને ત્યારબાદ NDRFની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. અત્યાર સુધીમાં 23 લોકોને બચાવી લેવાયા છે, જ્યારે 9 લોકોના મોત થયા છે. લાપતા લોકોની શોધખોળ માટે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન સતત ચાલુ છે. આ અકસ્માતે સમગ્ર રાજ્યને હચમચાવી દીધું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે