Jabalpur Tragedy: જબલપુર દુર્ઘટનાનો નવો આઘાતનજક Video, ક્રુઝ ડૂબવા લાગ્યું, મોત નજીક હતું ત્યારે આપ્યા લાઈફ જેકેટ
Jabalpur Cruise Accident Video: મધ્ય પ્રદેશના જબલપુર શહેરમાં આવેલા બરગી ડેમમાં ગુરુવારે સાંજે ક્રુઝ ડૂબતાની સાથે અનેક પરિવાર પણ વિખરાયા. આ દુર્ઘટના ઘટી તે પહેલાના કેટલાક વીડિયો સામે આવી રહ્યા છે જે ગંભીર સવાલ ઉભા કરે છે.
- જબલપુર બરગી ડેમ દુર્ઘટનાનો વધુ એક શોકિંગ વીડિયો સામે આવ્યો
- દુર્ઘટના પહેલા ક્રુઝમાં જે અફરાતફરી જોવા મળી હતી તે વીડિયોમાં કેદ
- લાઈફ જેકેટ ઘટના ઘટી ત્યારે લોકોને મળી રહ્યા હતા તેણે મોટા સવાલ ઊભા કર્યા
ઉનાળું વેકેશન પડી ગયું છે. આટલી કાળઝાળ ગરમીમાં લોકો ઠંડક માટે પાણીની નજીક જતા હોય છે. બોટિંગ, ક્રુઝની સવારે વગેરે કરતા હોય છે. જબલપુરમાં બરગી ડેમમાં આવું જ એક ક્રુઝ લોકોને લઈને જઈ રહ્યું હતું અને અચાનક દુર્ઘટના ઘટી. ક્રુઝ ડૂબ્યું અને અનેક લોકોના જીવ લેતું ગયું. પરંતુ સામે કેટલાક મોટા સવાલ પણ ઊભા થયા છે. એક એવો વીડિયો હાલ વાયરલ થયો છે જેને જોઈને લોકોનો આક્રોશ વધી ગયો. શું જીવની કોઈ કિંમત નથી? વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં એવું જોવા મળી રહ્યું છે કે જ્યારે ક્રુઝ ડૂબવા લાગ્યું અને અફરાતફરી મચી હતી ત્યારે મુસાફરોને લાઈફ જેકેટ પહેરવા માટે આપવામાં આવી રહ્યા હતા.
એટલે આનો અર્થ એ થયો કે સુરક્ષા વ્યવસ્થા પહેલેથી નહતી પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ લોકોને લાઈફ જેકેટ આપવામાં આવ્યા. અહીં મોટો સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે કે શું બોટમાં સવાર મુસાફરોની સંખ્યા નિર્ધારિત સંખ્યા કરતા વધુ હતી? શું બધા માટે પહેલેથી જ લાઈફ જેકેટ હાજર હતા? જો હતા તો તેમને પહેલેથી કેમ પહેરાવવામાં ન આવ્યા?
જ્યારે ક્રુઝ ડૂબવા લાગ્યું ત્યારે આપ્યા લાઈફ જેકેટ
ક્રુઝ સ્ટાફ સભ્યો વીડિયોમાં બાંધી રાખેલા લાઈફ જેકેટ ખોલતા નજરે ચડે છે. જ્યારે બોટ ડૂબવા લાગી ત્યારે બધાને અપાઈ રહ્યા છે. એટલે કે સુરક્ષા ઉપરકરણ મુસાફરો સુધી પહોંચે તે પહેલા તો સ્થિતિ કાબૂ બહાર હતી. અનેક મુસાફરો જેકેટ વગરના જોવા મળે છે. કેટલાક લોકો સીલબંધ સ્ટોરેજમાંથી પોતે જ કાઢવાની કોશિશ કરતા નજરે ચડે છે. અનેક લોકો માટે તો ત્યાં સુધીમાં ઘણું મોડું પણ થઈ ચૂક્યું હતું.
#BREAKING : In the Jabalpur cruise tragedy, life jackets were handed out only after the cruise started sinking.
Disturbing videos show panic onboard, with people still filming amid the crisis.
— upuknews (@upuknews1) May 1, 2026
આ વીડિયો એવા આરોપોની પુષ્ટિ કરતા જોવા મળે છે જે જીવિત લોકોએ લગાવ્યા હતા કે પાયાના સુરક્ષા નિયમોનું પાલન થયું નહતું. મુસાફરોને સમયસર લાઈફ જેકેટ આપવામાં નહતા આવ્યા અને તોફાન વચ્ચે તેમને પોતાના હાલ પર છોડી દેવાયા. ઈનલેન્ડ વેસલ્સ એક્ટ 2021 હેઠળ દરેક મુસાફરને મુસાફરી શરૂ થતા પહેલા લાઈફ જેકેટ આપવું અને પહેરાવવું ફરજિયાત છે. પરંતુ પ્રાથમિક તપાસમાં આ નિયમનો સંપૂર્ણ રીતે ભંગ નજરે ચડે છે.
जबलपुर क्रूज हादसे से पहले का वीडियो आया सामने..#BargiDamAccident #Jabalpur #NarmadaBackwaterCruiseSinks #BargiDam #JabalpurBoatAccident #MPNews #ZeeNews pic.twitter.com/iSqxiYAsb4
— Zee News (@ZeeNews) May 2, 2026
ક્રુઝ પર 29 ટિકિટ પર 40 મુસાફરો
ક્રુઝમાં 40થી વધુ મુસાફરો સવાર હતા. જ્યારે ટિકિટ તો ફક્ત 29 મુસાફરોને ઈશ્યું થઈ હતી. તેનાથી પણ ગંભીર સત્ય એ છે કે હવામાન વિભાગ દ્વારા ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાંઆવ્યું અને 50 કિમી પ્રતિ કલાક સુધીનો પવન ફૂંકાય તેવી આગાહી કરાઈ આમ છતાં ક્રુઝને બરગી ડેમમાં ઉતારવામાં આવ્યું. અત્યાર સુધીમાં 9 મૃતદેહો મળ્યા છે. જેમાં 3 બાળકો સામેલ છે. વરસાદના કારણે શુક્રવારે સર્ચ ઓપરેશન રોકવું પડ્યું હતું જે શનિવારે ફરીથી શરૂ કરવામાં આવ્યું.
પીડિતની વ્યથા
72 વર્ષના જીવિત બચેલા મુસાફર રિયાઝ હુસૈન લગભગ 4 કલાક સુધી પાણીમાં ફસાયેલા રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે કોઈ પણ મુસાફરને ક્રુઝ પર ચડતી વખતે લાઈફ જેકેટ આપવામાં આવ્યું નહતું. જ્યારે ક્રુઝ ચાલવા લાગ્યું ત્યારે પણ લોકો લગભગ અડધા કલાક સુધી અફરાતફરીમાં આમ તેમ ભાગતા રહ્યા. જ્યારે સ્ટાફ સ્થિતિ સંભાળવા માટે સંઘર્ષ કરતો રહ્યો. અન્ય એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ પણ દાવો કર્યો કે લાઈફ જેકેટ કેબિનમાં બંધ રાખવામાંઆવ્યા હતા. જેમને મુસાફરોએ પોતે શોધી શોધીને પહેરવા પડ્યા.
સૌથી દર્દનાક તસવીર મરીના મૈસીઅને પુત્ર ત્રિશાનની
આ ત્રાસદીની સૌથી માર્મિક તસવીર દિલ્હીથી આવેલા પરિવારની છે. મરીના મેસીએ પોતાના ચાર વર્ષના પુત્ર ત્રિશાનને પોતાના જ લાઈફ જેકેટમાં બાંધી લીધો અને અંતિ પળ સુધી છાતીએ વળગાડી રાખ્યો. જ્યારે તેમના મૃતદેહ કાઢવામાં આવ્યાં ત્યારે પણ માતા પુત્ર એક બીજાને વળગેલા હતા.
#DNAमित्रों | जबलपुर हादसे से क्या सीखा सिस्टम? क्या देश में क्रूज-नाव की सवारी सेफ है? #DNA #DNAWithRahulSinha #Jabalpur #MadhyaPradesh @RahulSinhaTV pic.twitter.com/bQvJ2KO1LP
— Zee News (@ZeeNews) May 1, 2026
મરીનાના પતિ પ્રદીપ મૈસી જે જીવિત બચી ગયા તેમણે કહ્યું કે ક્રુઝ ઓપરેટર સતત અમને ફક્ત બેસી રહેવાનું કહેતા હતા. તેમણે ન તો લાઈફ જેકેટ આપ્યું કે ન કોઈ મદદ કરી. મને અચાનક એક ટ્યૂબ મળી. જેની મદદથી હું કિનારા સુધી પહોંચી શક્યો. કિનારા પર હાજર લોકોએ રસ્સી ફેંકીને અમને બચાવ્યા.
કેવી રીતે ઘટી દુર્ઘટના?
જબલપુરમાં ગુરુવારે સાંજે નર્મદા નદી પર બનેલા બરગી ડેમ પાસે હવામાન અચાનક પલટાયું અને કોઈને સંભાળવાની તક મળી નહીં. ભારે આંધી અને ઉછળતી લહેરો વચ્ચે એક બોટ પલટી ગઈ અને પાણીની વચ્ચે બૂમાબૂમ થઈ ગઈ અને આખા વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો. રાહત અને બચાવ ટુકડી તરત ઘટનાસ્થળે પહોંચી પરંતુ સ્થિતિ ગંભીર હતી કારણ કે અંધારું થઈ રહ્યું હતું અને હવામાન હજુ પણ ખતરનાક હતું. શુક્રવારે જ્યારે સર્ચ અભિયાન આગળ વધાર્યું તો ડૂબેલી બોટમાંથી પાંચ વધુ મૃતદેહો નીકળ્યા. આ સાથે દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારાઓની સંખ્યા વધીને 9 થઈ. હજુ પણ 6 લોકો ગૂમ હોવાનું કહેવાય છે. સર્ચ ચાલુ છે. 28 મુસાફરોનો આબાદ બચાવ થયો.
