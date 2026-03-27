Big Breaking: 42 હજાર ટન LPG લઈને આવેલું 'જગ વસંત' નામનું જહાજ હોર્મુઝ થઈને કંડલા બંદર પહોંચ્યું

Jag Vasant LPG Vessel Docks in Gujarat: દેશમાં તોળાઈ રહેલા ઉર્જા સંકટ વચ્ચે એક મોટી રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. જગ વસંત નામનું એલપીજી ટેન્કર ગુજરાતના કંડલા બંદરે પહોંચી ગયુ છે. આ જહાજ હોર્મુઝ જળમાર્ગથી ભારત આવ્યું. ઈરાને ગણ્યા ગાંઠ્યા દેશોના જહાજોને હોર્મુઝમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપેલી છે જેમાં ભારત પણ સામેલ છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 27, 2026, 08:46 AM IST

ચારેકોરથી એલપીજી માટે માથાપચ્ચીના અહેવાલો વચ્ચે દેશવાસીઓ માટે એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. જગ વસંત નામનું એક એલપીજી લઈને આવેલું જહાજ ગુજરાતના કંડલા બંદરે પહોંચી ગયું છે. આ જહાજ હોર્મુઝના રસ્તે ગુજરાત પહોંચ્યુ છે. જહાજમાં 42 હજાર મેટ્રિક ટનથી વધુ એલપીજી ગેસ લાવવામાં આવ્યો છે. 

અત્રે જણાવવાનું કે ગેસની આ ખેપ એવા સમયે આવી છે કે જ્યારે દુનિયાભરમાં ઉર્જાના સપ્લાય અંગે અનિશ્ચિતતા જોવા મળી રહી છે. કંડલા પોર્ટ ઓથોરિટીએ જણાવ્યું કે આજે જ આ ગેસને મિડ સી ટ્રાન્સફર દ્વારા ઉતારવામાં આવશે. મિડ સી ટ્રાન્સફર એટલે સમુદ્રમાં જ જહાજમાંથી ગેસને બીજી સિસ્ટમ કે પોર્ટની સુવિધાઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. જેનાથી ગેસ ઝડપથી ઉતરે છે અને સમય બચે છે તથા સપ્લાય પણ જલદી શરૂ થઈ શકે છે. 

દેશમાં હાલ જે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેમાં આ ગેસની ખેપથી એલપીજી ગેસની ઉપલબ્ધતા વધુ મજબૂત થવાની આશા છે. ખાસ કરીને જ્યારે વૈશ્વિક બજારમાં ઉર્જા સપ્લાયને લઈને થોડી અસ્થિરતા જોવા મળી રહી છે. 

કંડલા પોર્ટ પર ડોક થયું જહાજ
કંડલા પોર્ટ ભારતના સૌથી મોટા ઉર્જા આયાત બંદરોમાંથી એક છે. અહીંથી એલપીજી ગેસ દેશના અલગ અલગ ભાગોમાં જાય છે. આ ખેપ આવવાંથી આવનારા દિવસોમાં ઘરેલુ એલપીજી સપ્લાયને સ્થિર અને સુચારું  રાખવામાં મદદ મળી રહેશે. 

— Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) March 25, 2026

ઈરાને ભારત સહિત ગણ્યાગાંઠ્યા દેશોને આપી છે છૂટ
અત્રે નોંધનીય છે કે ઈરાને હોર્મુઝ જળમાર્ગને કબજામાં રાખ્યો છે અને ત્યાંથી દરેક દેશોના જહાજોને પસાર થવા દેવામાં આવતા નથી. જો કે ઈરાની વિદેશમંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ ભારતને મોટી રાહત આપતું એક નિવેદન હાલમાં આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે ઈરાને રશિયા, ચીન, ભારત, ઈરાક અને પાકિસ્તાન જેવા તેના મિત્ર દેશોના જહાજોને હોર્મુઝમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપેલી છે. આ નિવેદન એ ભારત માટે મોટી રાહતની વાત કહી શકાય. 

Viral Raval

Viral Raval

