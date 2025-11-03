Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

જયપુરમાં ભીષણ અકસ્માત, બેકાબૂ ડમ્પરે અનેક વાહનો ઉડાવ્યા, 10 લોકોના મોત

રાજસ્થાનના જયપુરમાં ભીષણ અકસ્માત થયો છે જેમાં 10 લોકોના મોત થવાના સમાચાર છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં આ બીજો મોટો અકસ્માત છે. ગઈકાલે એક અકસ્માતમાં 16 લોકોના મોત થયા હતા.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 03, 2025, 03:00 PM IST

જયપુરમાં ભીષણ અકસ્માત, બેકાબૂ ડમ્પરે અનેક વાહનો ઉડાવ્યા, 10 લોકોના મોત

Jaipur Accident: રાજસ્થાનના જયપુરમાં ગમખ્વાર અકસ્માત થયો છે. જ્યાં ડમ્પરે એક કારને ટક્કર માર્યા બાદ 5 અન્ય ગાડીઓને ટક્કર મારી. જેમાં 10 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 50 જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તો કારની નીચે લોકો દબાયા હોવાની આશંકા છે. કહેવામાં આવ્યું છે કે આ દુર્ગટના હરમાડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના લોહામંડી રોડ પર થઈ છે.

પ્રત્યક્ષદર્દીએ જણાવ્યું કે ડમ્પર સામેથી આવ્યું અને બધાને કચડતું જતું રહ્યું. જેમાં આશરે 40-50 લોકો કચડાયા હતા. ડ્રાઈવરે દારૂ પીધો હતો. પ્રથમ કારને ટક્કર માર્યા બાદ ડમ્પર રોકાયું નહીં અને અન્ય પાંચ ગાડીઓને ટક્કર મારી હતી.

રસ્તા પર લોકોના ટોળા એકઠા થઈ ગયા. ડમ્પર ઘણા મીટર સુધી ઝડપથી આગળ વધ્યો, ટુ-વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલર વાહનોને ટક્કર મારી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ડ્રાઈવર નશામાં હતો.

પોલીસે શું કહ્યું
પોલીસે જણાવ્યું કે એક ડમ્પર ચાલકે 5 કારોમાં ટક્કર મારતા 50 લોકોને કચડી દીધા. જેમાં 10 લોકોના મોત થઈ ગયા છે, જ્યારે 40 જેટલા લોકોને ઊજા પહોંચી છે. ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ડમ્પર ચાલક દારૂના નશામાં હતો. રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે.

આ ઘટના બાદ સ્થાનીક લોકોમાં ખૂબ આક્રોશ છે અને ડમ્બર ચાલક તથા માલિક બંને વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યાં છે. બીજીતરફ જે લોકોના મોત થયા તેના પરિવારજનોમાં માતમ છવાયો છે. હાલ પોલીસે મૃતકોના મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દીધા છે.

 

