જેસલમેરમાં બસમાં લાગી અચાનક ભયાનક આગ, અત્યાર સુધીમાં 20 લોકોના મોત; અનેક ઘાયલ

Bus Fire Jaisalmer: જેસલમેરથી જોધપુર જઈ રહેલી બસમાં આગ લાગતાં 20થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. આ અકસ્માત બપોરે 3:30 વાગ્યે થૈયાત ગામ નજીક થયો હતો. બસમાં 50થી વધુ મુસાફરો સવાર હતા. ગામલોકો અને રાહદારીઓએ આગ ઓલવવામાં અને મુસાફરોને બચાવવામાં મદદ કરી. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લોકોને જવાહર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે કેટલાકને જોધપુર રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રારંભિક તપાસમાં શોર્ટ સર્કિટ અથવા એન્જિન ઓવરહિટીંગ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

Bus Fire Jaisalmer: રાજસ્થાનના જેસલમેર જિલ્લામાં મંગળવારે બપોરે એક મોટી દુર્ધટના બની છે. જેસલમેરથી જોધપુર જતી બસમાં અચાનક આગ લાગી ગઈ, જેમાં 20થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. પોખરણના ભાજપ ધારાસભ્યએ અત્યાર સુધીમાં 20 લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે. આ અકસ્માત બપોરે 3:30 વાગ્યે જેસલમેરથી લગભગ 20 કિલોમીટર દૂર થૈયાત ગામ પાસે થયો હતો.

બસના પાછળના ભાગમાંથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા મુજબ, બસ બપોરે 3 વાગ્યે જેસલમેરથી 50થી વધુ મુસાફરોને લઈને રવાના થઈ હતી. થૈયાત ગામ પસાર થતાં જ પાછળના ભાગમાંથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો અને થોડીવારમાં જ આખી બસ આગની લપેટમાં આવી ગઈ હતી. મુસાફરોએ ચીસો પાડી અને બૂમો પાડી રહ્યા હતા. ઘણા લોકો બારીઓ અને દરવાજાઓમાંથી બહાર નિકળવામાં સફળ રહ્યા.

ગામલોકો અને રાહદારીઓએ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી
ગામલોકો અને રાહદારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. તેમણે નજીકના પાણીના સ્ત્રોતોમાંથી પાણી અને રેતીનો ઉપયોગ કરીને આગ ઓલવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ દરમિયાન માહિતી મળતાં જ ફાયર અને પોલીસની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને આગને કાબુમાં લેવામાં લગભગ એક કલાકનો સમય લાગ્યો.

"અમે પહોંચ્યા ત્યારે અમને કોઈ જીવતું મળ્યું નહીં"
મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલના ફાયર ફાઇટર અને સહાયક ફાયર ઓફિસર પૃથ્વીપાલ સિંહ રાઠોડે જણાવ્યું કે, માહિતી મળ્યાના 10 મિનિટમાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં બસ સંપૂર્ણપણે આગમાં લપેટાઈ ગઈ હતી. તેમણે કહ્યું કે, "જ્યારે અમે પહોંચ્યા ત્યારે અમને કોઈ જીવતું મળ્યું નહીં જેને અમે બચાવી શક્યા હોત."

તમામ ઘાયલોને સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને પોલીસની મદદથી ત્રણ એમ્બ્યુલન્સમાં જેસલમેરની જવાહર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા લોકોને પ્રાથમિક સારવાર બાદ જોધપુર રિફર કરવામાં આવ્યા.

મૃતકોના પરિવારજનોને 2 લાખની સહાયની જાહેરાત
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જેસલમેરની ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, "રાજસ્થાનના જેસલમેરમાં થયેલા અકસ્માતમાં થયેલા જાનમાલના નુકસાનથી હું દુઃખી છું. આ મુશ્કેલ સમયમાં મારી સંવેદનાઓ અસરગ્રસ્ત લોકો અને તેમના પરિવારો સાથે છે. હું ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું." પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી દરેક મૃતકના પરિવારજનોને 2 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. ઘાયલોને 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.

મુખ્યમંત્રીએ પટનામાં ચૂંટણી પ્રચાર મુલતવી રાખ્યો
અકસ્માત બાદ મુખ્યમંત્રી ભજન લાલ શર્મા જેસલમેર પહોંચ્યા. તેમણે જેસલમેરની ઘટનામાં ક્ષતિગ્રસ્ત બસનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું. મુખ્યમંત્રીએ અકસ્માત દરમિયાન સૈન્ય કર્મચારીઓ અને સ્થાનિક નાગરિકોની મદદ અને સમર્થન બદલ આભાર માન્યો. પોકરણના ધારાસભ્ય પ્રતાપ પુરી અને ધારાસભ્ય સંગ સિંહ ભાટી, વહીવટી અધિકારીઓ સહિત હાજર રહ્યા હતા. ઘટનાની ગંભીરતા અને દુર્ઘટનાને કારણે મુખ્યમંત્રી ભજન લાલ શર્માએ આવતીકાલે પટનામાં પોતાનો ચૂંટણી પ્રચાર મુલતવી રાખ્યો છે.

અશોક ગેહલોતે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે કહ્યું કે, "જૈસલમેરથી જોધપુર જતી બસમાં ભીષણ આગ લાગવાથી અનેક લોકોના મોત થયાના ચિંતાજનક સમાચાર મળ્યા છે. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે આ અકસ્માતમાં ઓછામાં ઓછી જાનહાનિ થાય અને ઘાયલો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય."

અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ નથી, જો કે, પ્રાથમિક તપાસમાં શોર્ટ સર્કિટ કે એન્જિન વધુ ગરમ થવાનો સંકેત મળી રહ્યો છે. પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.

