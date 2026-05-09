/મજાક ભારે પડી! વરરાજાના બૂટ ચોરવાની પરંપરામાં ભયાનક બબાલ; વર-કન્યા પક્ષ વચ્ચે મારામારી!

Jalna Marriage Viral Video: વરરાજાના બૂટ ચોરવાની પરંપરામાં વર અને કન્યા પક્ષ વચ્ચે જોરદાર બબાલ થઈ છે. જાલના જિલ્લાના અંબડ તાલુકાના નાંદી ગામે આ ઘટના બની છે. આ મામલે અંબડ પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
Jalna Marriage Viral Video : જાલનાના અંબડમાં વરરાજાના બૂટ ચોરવા જેવી સામાન્ય બાબતે બે જૂથો વચ્ચે મોટો ઝઘડો થયો છે. લગ્નમાં થયેલી આ મારામારીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. જોકે આ વીડિયો ગઈકાલનો હોવાનું કહેવાય છે, પરંતુ આ ઘટના 3 મેના રોજ બની હતી. નાંદી ગામમાં અહિલ્યાનગર જિલ્લાના મુરમી ગામના લક્ષ્મણ ગાયકવાડના લગ્ન નાંદી ગામની કાજલ ગિર્હે સાથે થયા હતા.
લગ્નમાં વરરાજાના બૂટ છુપાવવાની પરંપરા ઘણી જૂની છે. મજાક-મસ્તી તરીકે કન્યા પક્ષના લોકો બૂટ છુપાવે છે અને તે પરત કરવાના બદલામાં કન્યાની બહેનો વરરાજા પાસે પૈસા માંગતી હોય છે. પરંતુ આ લગ્નમાં વરરાજાએ પૈસા આપવાને બદલે વિવાદ ઉભો કર્યો અને વરરાજાના ભાઈએ પણ કન્યાના બૂટ ચોરી લેતા મામલો બિચક્યો હતો.
કન્યા પક્ષે વરરાજાના બૂટ ચોર્યા તો સામે વરરાજાના ભાઈએ કન્યાના બૂટ ચોરી લીધા. એટલું જ નહીં, વરરાજાના બૂટ પરત લેવા માટે કન્યાના બૂટ પાછા આપવાની ''ઓફર'' પણ મુકાઈ. આ વાત પરથી શરૂઆતમાં બંને પક્ષો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ અને બાદમાં મામલો મારામારી સુધી પહોંચ્યો હતો. આ ઝઘડામાં મહિલાઓ પણ પાછળ ન રહી અને બંને પક્ષની મહિલાઓ ઈજાગ્રસ્ત થઈ છે. વિવાદ એટલો વધ્યો કે લગ્નમાં આવેલી એક મહિલાના દાગીના પણ ચોરી થયા હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. પોલીસે હાલ આ મામલે કોઈની ધરપકડ કરી નથી, પરંતુ તપાસ બાદ કડક કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી કરી છે.
વર-કન્યાના બૂટ ચોરવા જેવી નાની વાત પર નાંદી ગામમાં થયેલી આ ઘટના હાલ અંબડ તાલુકામાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. માત્ર બૂટ માટે થયેલી આ બબાલને કારણે લગ્નના પવિત્ર પ્રસંગમાં ખલેલ પડતા લોકોમાં અફસોસ જોવા મળી રહ્યો છે. અંતે, બૂટ ચોરવાની આ પરંપરા બંને પક્ષના વરઘોડિયા અને જાનૈયાઓ માટે પોલીસ કેસ સુધી પહોંચતા ભારે પડી છે.