ભાજપના ઉમેદવારને આખરે 4 વધારાના મત ક્યાંથી મળ્યા? J&K રાજ્યસભા ચૂંટણીનું ઘૂંટાતું રહસ્ય

J &K Rajya Sabha Election: જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં અપેક્ષા કરતા કઈક અલગ જોવા મળ્યું. નેશનલ કોન્ફરન્સ 3 સીટ જીતી અને ભાજપના સત શર્માને 32 મત મળતા ક્રોસ વોટિંગના આરોપ લાગ્યા. જો કે ઉમર અબ્દુલ્લાએ ક્રોસ વોટિંગના આરોપ ફગાવ્યા. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 25, 2025, 10:08 AM IST

જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યની ચાર રાજ્યસભા સીટો માટે થયેલા મતદાને રાજકીય ભૂકંપ સર્જી નાખ્યો છે. જે પરિણામો જાહેર થયા તેમાં સત્તાધારી નેશનલ કોન્ફરન્સે 3 સીટો મેળવી જ્યારે ચોથી સીટ પર ભાજપના ઉમેદવાર સત શર્માની જીતે સવાલો ઊભા કર્યા. સત શર્માને 32 મત મળ્યા જ્યારે પાર્ટી પાસે માત્ર 28 ધારાસભ્ય છે. આ ચાર વધારાના મત આવ્યા ક્યાંથી? શું આ ક્રોસ વોટિંગનો ખેલ થયો? પીપલ્સ કોન્ફરન્સના અધ્યક્ષ સજ્જાદ લોને સોશિયલ મીડિયા પર ખુલ્લો આરોપ લગાવ્યો કે નેશનલ કોન્ફરન્સના કેટલાક વિધાયકોએ  ભાજપના પક્ષમાં ક્રોસ વોટિંગ કર્યું. જ્યારે મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાએ ઘસીને ના પાડી દીધી. 

નેતા સજ્જાદ લોને એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યું કે મે ઉમર અબ્દુલ્લાની ટ્વીટ વાંચી જેમાં તેમણે લખ્યું છે કે નેશનલ કોન્ફરન્સના કોઈ ધારાસભ્યએ ક્રોસ વોટિંગ કર્યું નથી. પરંતુ હું પૂછવા માંગુ છું કે જો આમ નથી  થયું તો ઉમેદવાર 3ને 31 અને ઉમેદવાર 4ને ફક્ત 28 મત કેવી રીતે મળ્યા? જો કોઈ ક્રોસ વોટિંગ થયું ન હોત તો મુકાબલો ટાઈ રહેત. જો ખરેખર ગંભીરતાથી કોશિશ કરાઈ હોત તો ઉમેદવાર 3ને 30 મત અને ઉમેદવાર 4ને 29 મત મળત. જે ભાજપના 28 મત કરતા વધુ હોત. મહેરબાની કરીને એ જણાવો કે પછી નેશનલ કોન્ફરન્સ ચોથી સીટ  કેવી રીતે જીતી શકત? જ્યારે તેમણે પોતાના ઉમેદવાર માટે ફક્ત 28 મત બાકી રાખ્યા? વધુમાં વધુ તો ટાઈ જ પડી શકત. લોનના આ નિવેદનથી સંકેત મળે છે કે તેમને શક છે કે નેશનલ કોન્ફરન્સના કેટલાક વિધાયકોએ ભાજપના ઉમેદવાર સત શર્માના પક્ષમાં ક્રોસ વોટિંગ કર્યું. 

I beg to ask why poll 31 votes for candidate 3. And leave just 28 votes for candidate 4. Had there been no cross voting there would have been a tie.

A serious effort would have meant 30 votes for candidate 3.…

— Sajad Lone (@sajadlone) October 24, 2025

ઉમર અબ્દુલ્લાએ કરી સ્પષ્ટતા
બીજી બાજુ નેશનલ કોન્ફરન્સના ઉપાધ્યક્ષ ઉમર અબ્દુલ્લાએ તરત સ્પષ્ટતા કરી નાખી અને કહ્યું કે પાર્ટીના કોઈ પણ વિધાયકે ક્રોસ વોટિંગ કર્યું નથી. તેમણે કહ્યું કે અમારા તમામ વિધાયકો પાર્ટી લાઈન પર રહ્યા. જો કોઈને શક હોય તો તે ઈલેક્શન કમિશનની તપાસમાં સ્પષ્ટ થઈ જશે. પરંતુ આ આરોપ ફક્ત ધ્યાન ભટકાવવા માટે લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. 

32 મત પર કેમ ઉઠ્યા સવાલ?
વાત જાણે એમ છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીર વિધાનસભામાં હાલ ભાજપના 28 ધારાસભ્ય છે. આવામાં સત શર્માને મળેલા 32 મતોએ વિપક્ષી દળોમાં ચર્ચા છેડી છે કે આખરે આ ચાર વધારાના મત આવ્યા કેવી રીતે? બે સંભાવનાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે જેમાં પહેલી એ છે કે નેશનલ કોન્ફરન્સના કેટલાક વિધાયકોએ ક્રોસ વોટિંગ કર્યું હોઈ શકે અને બીજી એ કે કેટલાક અપક્ષ વિધાયકોએ ભાજપને ટેકો આપ્યો હોય. 

કોંગ્રેસ અને પીડીપીના નેતાઓએ કહ્યું કે આ મામલો ફક્ત સંખ્યાઓનો નથી પરંતુ રાજકીય નિષ્ઠાનો પણ સવાલ છે. પીડીપીના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, જો 28ની તાકાતથી ભાજપને 32 મત મળી રહ્યા છે તો સ્પષ્ટ છે કે કઈક મોટો ખેલ થયો છે. 

ભાજપે શું કહ્યું?
ભાજપના નેતાઓએ વિપક્ષના આરોપો સંપૂર્ણ રીતે ફગાવી દીધા. પાર્ટી પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, ભાજપની જીત લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયાનું પરિણામ છે. અનેક અપક્ષ ધારાસભ્યોએ વિકાસ અને સ્થિરતાના એજન્ડા પર ભરોસો જતાવ્યો છે. તેમાં કોઈ ગડબડી નથી. 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

