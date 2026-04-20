J&K: ઉધમપુરમાં અત્યંત ભયાનક અકસ્માત, બસનું ઉપરનું છાપરું જ ઉડી ગયું, 21 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ

Udhampur Bus Accident: જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉધમપુર જિલ્લામાંથી એક અત્યંત દુખદ ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં રામનગરના કઘોટ વિસ્તારમાં એક પેસેન્જર બસ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ અને અનેક લોકોના મોત નિપજ્યા તથા ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 20, 2026, 01:18 PM IST
  • બસ રામનગરથી ઉધમપુર જઈ રહી હતી, કઘોટ વિસ્તારમાં અકસ્માત સર્જાયો
  • ડ્રાઈવરે કાબૂ ગુમાવતા મુસાફરોથી ખીચોખીચ ભરેલી બસ પહાડ પરથી નીચે પડી
  • મૃત્યુઆંક 21 પર પહોંચ્યો છે અને 30 જેટલા લોકો ઘાયલ થયા છેો

જમ્મુ અને કાશ્મીરના જમ્મુ વિસ્તારના રામનગરથી ઉધમપુર જતી એક પેસેન્જર બસ બેકાબૂ થઈને પહાડથી નીચે ખાબકી. એવું કહેવાય છે કે ડ્રાઈવરે અચાનક કાબૂ ગુમાવ્યો અને ત્યારબાદ બસ પલટી ગઈ અને પહાડથી નીચે પડી. આ અકસ્માતમાં મૃત્યુઆંક 21 પર પહોંચ્યો છે જ્યારે 30 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. 

અકસ્માતની સૂચના મળતા જ પોલીસ, SDRF, અને જિલ્લા પ્રશાસનની ટીમો તરત ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને યુદ્ધ સ્તરે રાહત અને બચાવ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, જેમાં ડીઆઈજી ઉધમપુર-રિયાસી રેન્જ અને એસએસપી ઉધમપુર સામેલ છે. બચાવ દળ બસમાં ફસાયેલા મુસાફરોને કાઢવા અને તેમને સુરક્ષિત સ્થળો પર પહોંચાડવાની કામગીરીમાં લાગ્યું. 

કેન્દ્રીય મંત્રી ડો.  જિતેન્દ્રસિંહે જણાવ્યું કે થોડીવાર પહેલા જ મે ઉધમપુરના ડીસી શ્રી મિંગા શેરપા સાથે વાત કરી. મને કનોટેમાં થયેલા એક દુખદ રોડ અકસ્માત વિશે જાણકારી મળી. આ અકસ્માત રામનગરથી ઉધમપુર જતી એક પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટની બસ સંલગ્ન છે. રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલુ છે. ભારે જાનહાનિની આશંકા છે. દરેક શક્ય મદદ થઈ રહી છે. ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. ગંભીર રીતે ઘાયલ લોકોને એરલિફ્ટ કરવાની વ્યવસ્થા થઈ રહી છે. 

At least 15 people were killed and 20 others injured when a passenger bus rolled down a hill in Jammu and Kashmir’s Udhampur district on Monday, officials said.

જમ્મુ કાશ્મીરના ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિન્હાએ પણ આ  અકસ્માત પર દુખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે મૃતકોના પરિજનો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરતા ઘાયલોના જલદી સાજા થવાની પણ કામના કરી. આ સાથે લખ્યું કે જિલ્લા પ્રશાસન, પોલીસ, એસડીઆરએફ અને સ્વાસ્થ્ય વિભાગને નિર્દેશ આપ્યા છે કે પ્રભાવિત લોકોને દરેક શક્ય મદદ ઉપલબ્ધ કરાવે. જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાએ પણ આ દર્દનાક અકસ્માત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે. 

 

